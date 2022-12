“Áo khoác tàng hình” đánh lừa công nghệ trí tuệ nhân tạo, khiến camera không nhận dạng được người hay vật

Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Vũ Hán, Trung Quốc đã phát minh ra áo khoác có tên InvisDefense giúp người mặc trở nên “tàng hình” trước camera an ninh có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm của nhóm nghiên cứu là một trong các dự án đã đạt giải Nhất trong cuộc thi đổi mới an ninh mạng được tài trợ bởi công ty công nghệ Huawei.

Bằng mắt thường, sản phẩm nhìn giống bất kỳ chiếc áo khoác họa tiết bình thường nào khác. Nhưng với thiết kế đặc biệt, áo khoác tàng hình giúp người mặc che giấu cơ thể một cách hiệu quả trước camera an ninh bất kể ngày hay đêm.

Họa tiết hoa văn trên bề mặt áo có khả năng can thiệp vào các thuật toán nhận diện của camera an ninh, khiến camera không nhận dạng được là người hay vật. Vào ban đêm, camera an ninh phát hiện chuyển động của con người thông qua chụp ảnh nhiệt hồng ngoại. Các module kiểm soát nhiệt ở mặt trong của áo khoác phát ra tín hiệu nhiệt bất thường khiến camera hồng ngoại bị nhiễu.

“Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu và phát triển sản phẩm này”, Wei Hui, cử nhân ngành khoa học máy tính, người chịu trách nhiệm cho phần thuật toán lõi của dự án phát biểu. Anh cho biết áo khoác InvisDefense được thiết kế với công nghệ mới giúp tránh khỏi sự phát hiện của camera an ninh có tích hợp AI.

Kết quả khảo sát tại trường Đại học Vũ Hán cho thấy khi người đi bộ mặc áo khoác InvisDefense, tỷ lệ phát hiện chính xác của camera an ninh giảm 57%. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết một trong những khó khăn chính của việc thiết kế sản phẩm này là tạo ra sự cân bằng họa tiết ngụy trang sao cho không quá nổi bật với mắt người mà vẫn có khả năng che mắt máy móc.

Wei Hui cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng một thuật toán để thiết kế các họa tiết ngụy trang ít gây nghi ngờ nhất với mắt thường và vẫn có thể vô hiệu hóa tầm nhìn của camera”. Áo khoác InvisDefense được dự kiến bán với giá khoảng 500 nhân dân tệ (71 USD).

Camera an ninh có thực sự an toàn?

Trung Quốc là quốc gia nổi tiếng với hệ thống giám sát tân tiến. Hệ thống này đã giúp các cấp lãnh đạo quản lý nhà nước một cách hiệu quả, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn. Năm 2019, 8 thành phố của quốc gia này lọt top 10 các thành phố có camera giám sát nhiều nhất trên thế giới.

Ngày nay, công nghệ AI nhận dạng khuôn mặt được chính phủ cũng như các công ty sử dụng tích hợp vào các camera giám sát. Tuy nhiên, một nhược điểm của thiết bị này là xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Vào năm 2020, một giáo sư luật đã kiện một sở thú ở Hàng Châu vì thu thập dữ liệu sinh trắc học trên khuôn mặt mà không có sự đồng ý của du khách. Sự kiện đã thúc đẩy các cuộc tranh luận về việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại quốc gia này.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Vũ Hán cho biết ý tưởng áo khoác InvisDefense ra đời cũng một phần là vì họ lo ngại về quyền riêng tư. “Camera an ninh sử dụng công nghệ AI có ở khắp mọi nơi. Cuộc sống riêng tư của chúng tôi bị phơi bày trước tầm nhìn của camera. Vì vậy, chúng tôi thiết kế sản phẩm này để giúp bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của mọi người trong một số trường hợp nhất định”, Wei cho biết.

Trong tương lai, nhóm sẽ nghiên cứu cách để làm các vật thể khác trở nên vô hình trước camera an ninh. Ngoài ra, họ cũng đang tìm phương pháp để tránh sự phát hiện của các loại camera khác như loại sử dụng cảm biến từ xa, camera vệ tinh hoặc máy bay.

Thực tế, áo khoác tàng hình không phải giải pháp để người dân “lách luật” hay qua mắt camera giám sát. Các nhà phát minh tiến hành dự án với mục đích thật sự là củng cố hệ thống an ninh nước nhà. Wei cho biết: “Camera an ninh không phát hiện ra người mặc áo khoác InvisDefense không phải do chúng bị lỗi. Chúng tôi nghiên cứu sản phẩm này nhằm tìm ra kẽ hở trong hệ thống giám sát đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thị giác hiện có”.

Nguồn: Vice