Tuần vừa qua, Tập 7 Anh trai say Hi sau phát sóng đã nhanh chóng đạt được Top 2 YouTube Trending với 4,3 triệu lượt xem sau 48 tiếng (realtime). Ngay sau đó là một cuộc soán ngôi ngoạn mục, ca khúc Ngáo Ngơ của đội HIEUTHUHAI, Atus, Erik, JSOL và ca sĩ Orange vươn lên Top 1 YouTube Trending, đẩy" Tập 7 lui về Top 2 (ghi nhận tối 06/08). Lần đầu tiên, một tiết mục trình diễn "đua trend" với tập full của chương trình.

Bên cạnh đó, tất cả các bài hát trong Tập 7 đều chiếm vị trí cao trong Top Music Trending. Nổi bật nhất là ca khúc Regret của đội Quân A.P kết hợp cùng Lâm Bảo Ngọc đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 Music Trending chỉ sau 2 ngày phát sóng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi các thành viên trong nhóm đều không có ưu thế về produce hay sáng tác, nhưng các thành viên team Quân A.P đã vượt qua mọi thử thách để cùng nhau hoàn thiện ca khúc. Quân A.P với đoạn rap quá ấn tượng, Ali Hoàng Dương với chất giọng nội lực, Quang Trung, Pháp Kiều trình diễn đầy cảm xúc kết hợp cùng những nốt cao hoàn hảo của Lâm Bảo Ngọc đã tạo nên một bản hit chạm đến khán giả.

Các ca khúc: Cứ Để Anh Ta Rời Đi của team Dương Domic kết hợp cùng Bảo Anh và Ngân Nga của team Isaac feat cùng Vũ Thảo My cũng nhanh chóng bứt phá, xếp Top 2 và Top 5 trong bảng xếp hạng Top Music Trending.

Trong Tập 8 phát sóng tuần này, khán giả mong đợi được thưởng thức 2 tiết mục trình diễn của đội Anh Tú và Rhyder, cùng các nữ ca sĩ khách mời LyLy và tlinh.

Team Rhyder và Anh Tú sẽ biểu diễn trong tập 8

Sau 1 tuần đội Rhyder "giấu tlinh để gây bất ngờ cho các đội khác", đến teaser Tập 8, những hình ảnh đầu tiên của nữ rapper được mệnh danh là nữ hoàng thế hệ mới của làng Rap Việt trên sân khấu tiết mục I'm Thinking About You đã được hé lộ cùng các Anh Trai trên sân khấu tiết mục I'm Thinking About You được dàn dựng công phu với gam màu đỏ rực là màu chủ đạo. Ngay từ bản demo có thể thấy đây là một bài hát có nhịp điệu nhanh, mạnh và khá bắt tai.

WEAN tự tin khẳng định: "Bọn mình tới chương trình để tạo ra một điều gì đó trở thành dấu ấn, để mọi người có thể nhớ về nó". WEAN còn tiết lộ Rhyder đã thức trắng 4 đêm để tập trung hoàn thiện phần nhạc cho tiết mục I'm Thinking About You. Đội trưởng Rhyder chia sẻ: "Nhóm em phân chia rất rõ ràng, em và anh WEAN và chị tlinh lo về phần nhạc, anh Hùng Huỳnh phụ trách về vũ đạo. Còn ý tưởng về concept, sân khấu là từ anh Đức Phúc". Khán giả kỳ vọng qua tài sáng tạo, biến hóa của Rhyder, WEAN, Đức Phúc, Hùng Huỳnh và tlinh, I'm Thinking About You sẽ mang về cho các Anh Trai thêm một bài hit mới phá đảo các bảng xếp hạng âm nhạc.

Hé lộ sân khấu siêu hoành tráng của team Rhyder

Team Anh Tú, Captain, Hải Đăng Doo và Vũ Thịnh sẽ trình diễn bài Người Tình Của Nắng sáng tác bởi "chàng thơ" Hoàng Dũng. Bật mí về tiết mục kết hợp với "cô hàng xóm" LyLy, Anh Tú tiết lộ: "Tính ra từ trước đến giờ khi làm hàng xóm với nhau, Anh Tú và LyLy chỉ tham gia 2 dự án song ca cùng nhau. Cho tới đây (Người Tình Của Nắng) sẽ là một bản song ca tiếp theo. Mình sẽ cố gắng hết sức".

Màn kết hợp của team Anh Tú và LyLy cũng rất được fan ngóng chờ

Tập 8 Anh trai say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 10/08 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.