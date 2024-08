Chỉ 30 phút ngay sau khi thông tin Anh trai say Hi Concert 2024 công bố sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/09 tại TP.HCM, fanpage chương trình đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác phản hồi từ fan. Anh trai say Hi Concert 2024 không chỉ nhận sự đón nhận nồng nhiệt từ fan của chương trình, mà các khán giả tại Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước cũng không thể giấu được niềm phấn khích khi sắp được cùng với 30 Anh Trai "quẩy" hết mình với những bản hit đang dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, và tận mắt chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ của dàn Anh Trai trên sân khấu hoành tráng.

Phủ sóng mạng xã hội, Anh trai say Hi Concert 2024 được các fan share rần rần. Mặc dù Ban tổ chức chưa công bố thông tin mở bán vé, nhưng fan của các Anh Trai sục sôi rủ nhau chuẩn bị săn vé concert.

Fanpage Anh Trai Song Luân Say Hi đăng đàn đầy khí thế: "Cả nhà ơi, nếu chúng ta muốn đi cổ vũ Anh Sinh theo một đội ở khu vực fanzone (gần sát và bao quát sân khấu nhất có thể) thì chúng ta cần đăng ký giữ chỗ cùng FC ngay từ hôm nay…"; Page FC Captain Hà Nội – Cừu Có Cánh: "Cũng tò mò Captain Boy nhảy ngựa trên live stage thì thế nào". FC Erik - SeaSea Fam, FC Rhyder – Flash Team Đông Nam Bộ, FC Hải Đăng Doo, FC Lou Hoàng… share ngay thông tin Concert và tuyên bố sẵn sàn sàng "lên kèo". FC HIEUTHUHAI sẵn tinh thần "quậy bung nóc" bởi trùng hợp ngày 28/09 cũng là ngày sinh nhật anh chàng "rapper chồng quốc dân" này.

Một số bình luận của fan Anh trai say Hi:

- Ôi làm sao để săn vé xem Boyband toàn cầu đây?? - Lên thông báo bán vé đi ạ tui kiếm cách kiếm cớ bay vào TP.HCM mới được - Chuẩn bị học lyric tới tháng 9 đi quẩy là vừa - Okiela chuẩn bị bay vào TP.HCM để gặp các Captainbiy và các Anh Trai nha - Hóng chuyến này được thấy team học sinh tiểu học quẩy banh nóc - Tui phải quẩy với anh Quang Hùng MasterD - Xin cái vote cho Hà Nội cho công bằng - Ngay ngày sinh nhật anh HIEUTHUHAI, mời 29 Anh Trai cùng hát chung - Muốn đi quá, tới đó happy birthday anh Hiếu luônnnn - Hóng bé Diệu, trông chờ main dancer của Anh Trai Phạm Anh Duy

Anh trai say Hi Concert 2024 quy tụ ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện âm nhạc hoành tráng như The Masked Singer Vietnam All-star Concert, Rap Việt All-Star Concert. Hoành tráng và chuyên nghiệp, Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 sẽ quy tụ 30 Anh Trai được yêu thích và dàn khách mời đặc biệt, với nhiều hoạt động thú vị, những vật phẩm độc đáo, sẵn sàng đem đến cho các fan những màn trình diễn đã tai ưng mắt và quẩy hết mình.