Sau tập 8 bùng nổ cảm xúc, tập 9 Anh trai say Hi đang được khán giả đón đợi khi 20 anh trai còn lại tiếp tục chia làm 4 đội để thi đấu. Lần này, chương trình cho phép các anh trai tự ứng cử chức đội trưởng và các anh trai còn lại sẽ vote cho người xứng đáng. Theo những gì đoạn teaser hé lộ, có 8 anh trai là ứng viên của chức đội trưởng tuần này như Erik, JSOL, WEAN, Quang Hùng, Rhyder, Đức Phúc, HURRYKNG, Anh Tú Atus.

Atus và HURRYKNG làm đội trưởng, Quang Hùng MasterD trượt ngôi vị gây tiếc nuối?

Atus và HURRYKNG là hai đội trưởng được chương trình hé lộ, 2 đội trưởng khác vẫn còn giấu mặt. Tuy nhiên khán giả dự đoán khả năng cao một trong 2 đội trưởng còn lại sẽ là Erik, bởi nam ca sĩ thể hiện tinh thần "chơi tất tay" cho vòng đấu này. Thậm chí Erik còn hứa... bán nhà, bán xe, bán hết cho các anh em. Tinh thần của Erik khiến dàn anh trai còn lại cổ vũ nhiệt tình và tuyên bố sẽ bầu chọn cho Erik.

Khi cùng bỏ phiếu bầu đội trưởng, Erik lần lượt bầu cho WEAN, Quang Hùng MasterD, JSOL và Atus. Trấn Thành thắc mắc tại sao Erik không bầu cho mình thì nam ca sĩ tuyên bố: "Không, em tự tin em được!". Khẩu khí của Erik khiến trường quay phải vỗ tay nồng nhiệt. "Lần đầu tiên em thấy anh Erik gáy" - CAPTAIN nhận định.

Đội trưởng còn lại chỉ có thể là Rhyder hoặc Đức Phúc. Bởi cũng theo đoạn teaser, WEAN là anh trai phải đi tìm đội để gia nhập. Quang Hùng MasterD cũng sẽ trượt, vì khi NEGAV đi tìm đội, anh chàng thể hiện mong muốn được vào team nào có Quang Hùng. Tuy nhiên, vì không biết Quang Hùng ở phòng nào, NEGAV đã gọi to tên của nam ca sĩ, nhưng đáp lại lại là giọng nói của Đức Phúc.

Trải qua các vòng, dù khá trầm tính và tự nhận bản thân nhạt nhưng Quang Hùng MasterD là một anh trai nhận được nhiều thiện cảm của người xem. Nam ca sĩ cũng góp mặt và để lại dấu ấn cá nhân đậm nét trong 3 bài hit của chương trình là Don't Care, Catch Me If You Can và Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Các fan hy vọng được một lần thấy Quang Hùng trong vai trò đội trưởng, nhưng có lẽ không phải ở tập 9.

JSOL khả năng cao cũng trượt chức đội trưởng, vì trong phần lập team của Atus, anh chàng cân nhắc khả năng đưa JSOL vào đội.

Luật chơi thú vị, Atus tái ngộ Quang Trung, WEAN bị từ chối phũ

Ngoài ra, luật chơi của tập 9 cũng cực thú vị khi 4 đội trưởng sẽ nắm giữ 4 căn phòng để cùng lập team. Tuy nhiên, người đầu tiên bước vào phòng sẽ là người mà đội trưởng không được phép từ chối. Đó cũng là lý do Atus "chết đứng", lặng người khi anh trai đầu tiên bước vào phòng mình chính là... Quang Trung. Quả là duyên phận đẩy đưa, dù luôn sơ hở là mai mỉa đối phương, nhưng Quang Trung và Atus cuối cùng vẫn về bên nhau.

Atus thiếu nước bật khóc khi nhìn thấy Quang Trung bước vào phòng mình đầu tiên, cũng đồng nghĩa với việc anh không được quyền từ chối

Những thành viên vào phòng đội trưởng mà không được nhận sẽ phải ra hoang đảo. WEAN chọn vào phòng HURRYKNG nhưng bị người anh em từ chối phũ phàng. Lý do là do phòng HURRYKNG thời điểm này đã có 3 nhân vật là Pháp Kiều, Isaac và HIEUTHUHAI. HURRYKNG nói rằng mình chỉ có thể chọn giữa WEAN và Hiếu, và anh buộc phải từ chối WEAN.

Đáng chú ý, sau tập 8, WEAN chính là anh trai được bầu chọn cao nhất chương trình. Top 1 mà phải ra đảo hoang, WEAN sụp đổ hoàn toàn.

HURRYKNG quỳ xuống xin lỗi WEAN vì đã không chọn anh

HIEUTHUHAI nói rằng HURRYKNG đang tát vào mặt WEAN

Tất nhiên, WEAN không phải người duy nhất suy sụp. Song Luân cũng cảm thấy quá "nhục" khi bị Atus từ chối. Trong đoạn teaser, 3 thành viên bị đày ra hoang đảo sớm nhất chính là WEAN, Dương Domic và Song Luân.

Như một món quà gửi tặng các khán giả đã đồng hành và ủng hộ chương trình suốt thời gian qua, lịch phát sóng tuần này của Anh trai say Hi sẽ có sự thay đổi thỏa lòng fan hâm mộ. Theo đó, chương trình sẽ phát sóng liên tiếp 2 tập 9 và 10 vào 2 ngày cuối tuần. Thông tin này đang khiến fan Anh trai say Hi vô cùng phấn khích và chuẩn bị sẵn tinh thần để "cày" show.

Đón xem Tập 9 – Tập 10 Anh trai say Hi sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy (17/08) và Chủ Nhật (18/8) trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.