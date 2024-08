Top 10 "Anh trai say Hi" nổi bật nhất gây xôn xao: Số 1 quá xứng đáng, số 3 không ai ngờ tới!

Socialite vừa đưa ra thống kê Top 10 "Anh trai say Hi" nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần vừa qua:

1. Hùng Huỳnh

Với những màn dance battle quá ấn tượng trong tập 8 Anh trai say Hi, không ngạc nhiên khi Hùng Huỳnh là nhân vật dẫn đầu thảo luận, được nhắc tới nhiều nhất trong những comment trên MXH. Trải qua 8 tập, chàng trai này ngày càng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả dù ban đầu, cái tên Hùng Huỳnh không giành được nhiều sự quan tâm. Thế nhưng qua từng vòng, Hùng Huỳnh dần khẳng định được chỗ đứng trong show. Anh được khen ngợi bởi visual sáng bừng, những bước nhảy quá sức ấn tượng, biểu cảm siêu cuốn hút.

Nam ca sĩ có tên đầy đủ là Huỳnh Hoàng Hùng sinh ngày 5/6/1999, đến từ Đồng Nai. Anh chàng là cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM. Trước khi tham gia Anh trai say Hi, Hùng Huỳnh từng thử sức với 1 show sống còn khác ở Trung Quốc mang tên Asia Super Young (Á Châu Siêu Tinh Đoàn) và đi tận đến vòng Chung kết rồi dừng chân ở thứ hạng 17.

2. Anh Tú Atus

Đứng ngay sau Hùng Huỳnh, Atus tiếp tục là cái tên được fan Anh trai say Hi nhắc đến khắp mọi mặt trận. Với đặc sản "sĩ" nhưng sự thể hiện của Atus trong show không những không khiến fan khó chịu mà còn rất được lòng khán giả. Đáng nói, Atus cho thấy anh không những nói được mà còn làm được. Với phần trình diễn ấn tượng cùng team Ngáo Ngơ và những cố gắng, nỗ lực trong trận chung kết dance battle, Atus xứng đáng nhận được 1 phiếu từ khán giả.

3. Quang Trung

Quang Trung quả là nhân tố khó đoán khi bất ngờ đứng thứ hạng 3 trong số những anh trai nổi bật nhất, phủ sóng mạnh mẽ MXH sau khi show phát sóng.

Ở tập 8, Quang Trung khiến ai nấy sững sờ với những bước nhảy ấn tượng, biết tạo điểm nhấn cũng như khả năng cảm nhạc trong vòng dance battle. Trước đó, nam ca sĩ cũng có màn kết hợp ấn tượng với các đồng đội trong team Regret. Không phải một ca sĩ chuyên nghiệp, Quang Trung được yêu mến ở chương trình nhờ những nỗ lực thật sự, bên cạnh các mảng miếng hài mà anh đem đến đã khiến khán giả thật sự được giải trí.

4. Rhyder

Không có gì bất ngờ khi Rhyder đứng trong Top 10 ''Anh trai say Hi'' nổi bật nhất. Chàng ca sĩ, rapper 23 tuổi thực sự ngày càng chinh phục trái tim người hâm mộ bởi những gì anh thể hiện trong chương trình. Rhyder chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói "Tuổi trẻ tài cao". Ở tập 8, Rhyder - với tư cách đội trưởng team I'm Thinking About You đã đưa các đồng đội đứng ở thứ hạng cao nhất, an toàn vào tiếp vòng trong.

5. HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI chưa bao giờ out Top, đây chính là sự thật. Xuyên suốt từ đầu chương trình đến giờ, dù đứng hạng nhất hay không phải hạng nhất, HIEUTHUHAI vẫn luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ở 2 tập 7, 8, HIEUTHUHAI vẫn là cái tên được fan réo gọi nhờ khả năng dẫn dắt đỉnh cao ở vị trí đội trưởng. Từ một bản demo không ai chọn, HIEUTHUHAI cùng các đồng đội đã biến Ngáo Ngơ trở thành ca khúc triệu view, vừa mãn nhãn vừa mãn nhĩ.

6. JSOL

Cùng chung team Ngáo Ngơ với HIEUTHUHAI, Atus, Erik, JSOL cũng là một trong những Anh trai được nhắc đến nhiều nhất tuần qua nhờ visual bừng sáng. Ngoài ra, anh chàng cũng chinh phục khán giả trong phần dance battle cực xuất thần. Ở tập tiếp theo, JSOL cũng mạnh dạn tự ứng cử chức đội trưởng khiến người xem tò mò, trông đợi màn thể hiện của anh chàng.

7. Vũ Thịnh

Vũ Thịnh là cái tên gây tiếc nuối khi phải chia tay chương trình sau tập 8. Nhiều khán giả tiếc nuối cho Vũ Thịnh vì cho rằng anh đáng lẽ phải đi sâu hơn. Màn thể hiện của Vũ Thịnh trong phần dance battle không đáng bị nhận điểm số thấp như vậy!

8. Đức Phúc

Góp công lớn cho sự thành công của I'm Thinking About You chính là Đức Phúc. Một lần nữa, Đức Phúc cho thấy mình sở hữu cái đầu quá nhiều chiêu trò và những ý tưởng. Có thể nói, Đức Phúc chính là một điểm sáng của Anh trai say Hi.

9. NEGAV

Anh trai say Hi có thể nói đã giúp NEGAV trở nên hot hơn bao giờ hết nhờ những tương tác đáng yêu, khả năng "quăng miếng" khó ai bì kịp. Không chỉ là anh trai hoạt ngôn giỏi pha trò, NEGAV còn cho thấy anh chàng thực sự rất tài năng khi đóng góp vào 3 bản hit của chương trình là Don't Care, Catch Me If You Can và Ngân Nga.

10. Erik

Là một trong những nhân tố được chú ý bậc nhất từ đầu chương trình nhưng có lẽ, mãi tới tập 8, người xem mới được xem Erik thể hiện nhiều hơn. Hy vọng tập 9 sẽ là một sự bứt phá mới của Erik khi anh chàng dám bước khỏi vòng an toàn, tự ứng cử chức đội trưởng.

Đón xem Tập 9 – Tập 10 Anh trai say Hi sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy (17/08) và Chủ Nhật (18/8) trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.