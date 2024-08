Tuần vừa qua, với 2 tiết mục tiếp theo của Livestage 3 Anh trai say Hi là Người Tình Của Nắng và I'm Thinking About You cùng những màn Dance Battle nảy lửa trên sân khấu, Tập 8 xuất sắc ghi nhận số lượt người xem đồng thời lên đến hơn 500 ngàn người (trên nền tảng VieON và YouTube). Đặc biệt, chỉ sau 17 giờ phát sóng, Tập 8 nhanh chóng đạt được vị trí Top 1 YouTube Trending với 3,3 triệu lượt xem (realtime), bên cạnh đó tính đến thời điểm hiện tại (14/8) ca khúc I'm Thinking About You cũng vươn lên vị trí Top 4 Music Trending đồng hành cùng những "người anh" của mình là Ngáo Ngơ ở vị trí Top 1, Regret Top 2, Cứ Để Anh Ta Rời Đi Top 3…



Như vậy, khép lại Livestage 3, các Anh Trai đã tham gia tranh tài và chiêu đãi khán giả với 6 tiết mục cùng 6 màu sắc âm nhạc đầy gay cấn, những giọt nước mắt đã rơi trước giây phút chia tay 4 Anh Trai dừng chân ở Livestage 3 gồm: Lou Hoàng – Gin Tuấn Kiệt – Hải Đăng Doo – Vũ Thịnh để bước đến vòng tranh đấu nảy lửa hơn tại Livestage 4.

Như một món quà gửi tặng các khán giả đã đồng hành và ủng hộ chương trình suốt thời gian qua, theo đó lịch phát sóng tuần này sẽ có sự thay đổi thỏa lòng fan hâm mộ. Tập 9 và Tập 10 của Anh trai say Hi sẽ được phát sóng liên tiếp vào lúc 20h thứ Bảy (17/8) và Chủ Nhật (18/8). Bên dưới bài đăng trên fanpage chương trình, nhiều khán giả phấn khích để lại bình luận: "Trời ơi, manifest thành công chuyến này cuối tuần quẩy tới bến bà con ơi", "2 tập chiếu 20 tiếng em nguyện cày không bỏ 1 giây nào luôn ạ", "Quá đã, em có menu sẵn cho cuối tuần này vừa xem vừa ăn luôn rồi trời ơi"…

Trước đó, teaser Tập 9 cũng đã "nhá hàng" luật chơi mới vòng Livestage 4 đầy khắc nghiệt khi công bố loại 6 Anh Trai có số điểm cá nhân thấp nhất. Bước đến Livestage 4, các Anh Trai đã đi được hơn nửa chặng đường, Anh Trai Song Luân khẳng định: "Đây là lúc các anh trai bật công tắc của mình lên để chạy hết tốc lực về phía trước".

Đón xem Tập 9 – Tập 10 Anh trai say Hi sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy (17/08) và Chủ Nhật (18/8) trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.