Team ISAAC với NEGAV, HURRYKNG, Gin Tuấn Kiệt và nữ ca sĩ khách mời Vũ Thảo My chọn phong cách Hip Hop nổi bật và cá tính. Gin Tuấn Kiệt cho biết: “Tâm thế thi của tụi em hôm nay không trên top 2 thi cũng ngang top 1”. NEGAV tự tin: “Tiêu chí của tụi em là We come to make hit, nên em nghĩ đây sẽ lại là một cú hit nữa”.