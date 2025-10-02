Bất ngờ xuất hiện trong dàn thí sinh Anh trai say hi mùa 2, Rynlee - em trai Quang Hùng MasterD nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý. Sở hữu ngoại hình điển trai, đôi mắt sáng và nụ cười cuốn hút, anh còn ghi điểm bởi tài năng âm nhạc, chơi thành thạo cả guitar lẫn piano. Hiện tại, Rynlee đang theo học tại Học viện Âm nhạc Huế.

Ngay từ tập đầu tiên, anh chàng nhận về lượng ủng hộ cực lớn khi được Lê Dương Bảo Lâm dắt vào trường quay, MC Trấn Thành nhiệt tình động viên, cùng sự cổ vũ của dàn anh trai.

Ngoài ngoại hình và giọng hát được nhận xét là mang nhiều nét đặc trưng giống với Quang Hùng MasterD, Rynlee tiết lộ bản thân cũng mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật - căn bệnh giống anh trai từng mắc phải. "Bước lên sân khấu lớn mình lại bị cảm giác đó một lần nữa, nó đến với mình bất ngờ quá mình không gượng lại được. Cảm giác như miệng mình muốn nói nhưng tim mình cứ đập. Mình nhìn lên cảm giác choáng váng, đen thui luôn" - Ryn Lee chia sẻ.

Tự lập phát triển sự nghiệp, tiết lộ mối quan hệ với anh trai Quang Hùng MasterD

Trong vòng Live Stage 1, khi được MC Trấn Thành gợi chuyện, Rynlee hài hước “kể khổ” rằng ở nhà thường xuyên bị anh trai Quang Hùng MasterD ăn hiếp. Không chỉ vậy, trong công việc âm nhạc, khi nhiều người cho ràng anh sẽ nhận được sự hậu thuẫn rất lớn thì anh trai nhưng Rynlee cho biết anh hoàn toàn tự lập thay vì dựa dẫm vào tên tuổi của Quang Hùng MasterD.





Những chia sẻ ngây ngô và dí dỏm này khiến cả trường quay bật cười, cho thấy tính cách hồn nhiên và dễ thương của nam ca sĩ trẻ. Dù đội của Rynlee phải đối đầu trực tiếp với “dàn khủng long” gồm Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Negav..., nhưng anh vẫn kịp để lại những khoảnh khắc gây cười đắt giá.

Rynlee “kể khổ” ở nhà thường xuyên bị anh trai Quang Hùng MasterD ăn hiếp

"Tố" đồng đội cũng đáng yêu cỡ này

Không lâu sau khi tập 2 phát sóng, RynLee bất ngờ công khai bình luận dưới một tấm ảnh đang luyện tập ca khúc Thiêu Thân cùng Bray và các anh. Nam ca sĩ đã thẳng thắn tố Bray và Khôi Vũ đối xử bất công với mình, một hành động gây sốc và bất ngờ đối với cộng đồng mạng.

Cụ thể, Ryn Lee đã viết: "Mình muốn tiết lộ luôn giờ mình không sợ biên bản nữa rồi. Là Ryn Lee đã cảm giác bị ăn hiếp nên ngày quay live 1 mình đã bỏ về và chỉ còn lại 4 anh em thiêu thân, hôm đó mọi người đừng hỏi vì sao lại không có mình nhé. Mấy anh em đừng tìm em nữa".

Tuy nhiên, lời “tố” tưởng chừng căng thẳng này lại khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Nguyên nhân hóa ra chỉ vì khi tập luyện, các thành viên trong team vô tình che mất mặt của Rynlee trên khung hình, khiến anh chàng giận dỗi.

Bức ảnh khiến các anh trai bị Rynlee "bóc phốt"

Trái ngược với các “phốt” thường thấy, chia sẻ của Rynlee nhanh chóng nhận về hàng loạt biểu cảm haha. Nhiều khán giả vừa thương vừa buồn cười: “Ở nhà bị anh trai ăn hiếp, lên Anh trai say hi lại bị đồng đội ăn hiếp, khổ thân Rynlee quá.”; “Chắc tại thấp quá nên mấy anh che mất thôi chứ không cố tình đâu mà.", “Ông mắc tâm lý á hả, chứ dựng chuyện duyên dáng cỡ này thì ngộ nghĩnh quá trời luôn.”...

Liên tiếp tung ra những màn tố cáo dễ thương từ anh trai ruột tới các đồng đội cùng team một cách ngây ngô vừa chân thật, vừa hài hước, RynLee đang là cái tên nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của khán giả. Điều này không chỉ giúp anh ghi dấu cá tính riêng, trở nên tự tin hơn khi giao lưu để khắc phục chứng sợ đám đông mà còn khiến khán giả thấy được một mảng màu vui nhộn, gần gũi trong chương trình.