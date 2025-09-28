Tăng Duy Tân từ chối tham gia Anh Trai Say Hi vì bận cưới Bích Phương?

Tối 27/9, tập 2 của Anh Trai Say Hi lên sóng với loạt diễn biến mới ở livestage 1. 3 cặp đấu của 2 liên quân chính thức mang lên sân khấu những tiết mục được đầu tư từ nhạc đến hình thức. Trong lần đầu làm việc nhóm cùng nhau, các Anh Trai đi từ bỡ ngỡ cho đến khi thân thiết và hỗ trợ nhau để tạo ra sản phẩm chỉn chu.

Bên cạnh những diễn biến trên sân khấu thì sự xuất hiện của Tăng Duy Tân để cổ vũ người em thân thiết Đỗ Nam Sơn cũng gây bàn tán không ngớt. Vừa biết có mặt của Tăng Duy Tân, Gill liền "bóc phốt" nam ca sĩ. Theo đó, Gill cho biết trong một sự kiện trước đây, Tăng Duy Tân rủ rê mình tham gia Anh Trai Say Hi nhưng cuối cùng lại vắng mặt ở mùa 2. Ngay lập tức, Đỗ Nam Sơn liền "dí" người anh khi đặt nghi vấn Tăng Duy Tân không tham gia mùa 2 vì bận tổ chức đám cưới.

Chỉ 1 câu hỏi này khiến Trấn Thành, dàn Anh Trai và khán giả hú hét, còn Tăng Duy Tân thì chỉ biết "xịt keo". Sau đó, Tăng Duy Tân đáp lời: "Đời trai thì ai cũng một lần đám cưới, nhưng anh không biết bao giờ thôi. Nhưng Tân không biết quyết định đến đây ủng hộ Sơn có đúng đắn không nữa, chưa gì đã bị 'pressing' rồi".

Tăng Duy Tân bị "dí" chuyện cưới hỏi

Việc Tăng Duy Tân không tham gia Anh Trai Say Hi khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó, tại concert Sóng 25, Tăng Duy Tân từng úp mở việc sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, khiến fan đứng ngồi không yên. Đến Livestage 2 của Em Xinh Say Hi, nam ca sĩ sinh năm 1995 tiếp tục gây chú ý khi trở thành "anh trai ngoài luồng" duy nhất xuất hiện cùng 7 anh trai khác trong vai trò khách mời. Sự xuất hiện ấy càng củng cố tin đồn anh sẽ đổ bộ mùa mới của chương trình.

Tuy nhiên cuối cùng, khi 30 Anh Trai được công bố, fan đã "kéo quân" tràn vào trang cá nhân của nam ca sĩ để truy hỏi lý do vì sao Tăng Duy Tân không góp mặt trong đội hình mùa mới. Nhiều netizen thừa nhận có chút hụt hẫng khi không thấy giọng ca Bên Trên Tầng Lầu xuất hiện giữa dàn Anh Trai đông đảo.

Việc Tăng Duy Tân không tham gia Anh Trai Say Hi khiến nhiều người tiếc nuối

Tăng Duy Tân chính là khách mời đặc biệt hỗ trợ team Bích Phương với ca khúc Em Chỉ Là ở livestage 2. Kể từ đó, từng khoảnh khắc tương tác giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân tại Em Xinh Say Hi đều được bàn tán sôi nổi. Sức hút từ "phản ứng hóa học" của cặp đôi hot đến mức nhiều khán giả cho rằng nhà sản xuất đang tận dụng quá đà câu chuyện tình cảm này để gia tăng độ viral cho chương trình. Từ các khoảnh khắc hậu trường, những kịch bản để Tăng Duy Tân trao giải cho Bích Phương ở chung kết hay tạo nên giải thưởng couple ở concert,... đều hút được sự bàn tán của công chúng.

Tăng Duy Tân và Bích Phương bị soi nhiều hint tình cảm rõ mồn một. Không chỉ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, cả hai còn để lộ nhiều dấu hiệu rõ rệt cho rằng đang sống chung một nhà. Một số nguồn tin còn cho hay, Tăng Duy Tân đã về quê Bích Phương để ra mắt gia đình bạn gái tin đồn. Với loạt hint dồn dập, netizen cho rằng ngày cặp đôi chính thức công khai hay chốt đơn đang tới rất gần.