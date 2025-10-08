Vũ Cát Tường làm điều có lỗi với vợ trong Anh trai say hi

Từng là thí sinh gây tranh cãi khi xuất hiện trong dàn Anh trai say hi mùa 2, Vũ Cát Tường đang dần chứng minh năng lực và sự phù hợp của mình khi không ngại va chạm, hết mình trong mọi trò chơi và thử thách mà chương trình đưa ra.

Trong tập phát sóng mới nhất, Vũ Cát Tường khiến khán giả không khỏi bật cười khi “hy sinh thân mình”, chấp nhận “làm điều có lỗi với vợ” để giúp đồng đội giành chiến thắng.

Vũ Cát Tường không ngại lăn xả, hết mình với các thử thách trong chương trình

Theo thể lệ của chương trình, mỗi đội sẽ cử ra 1 người trong vai hoàng tử, được cả đội đưa tới hòn đảo nơi Lê Dương Bảo Lâm (thuồng luồng) đang đứng. Tại đây, “hoàng tử” sẽ phải quỳ xuống và nói câu: “Thuồng luồng ơi, ta yêu nàng.”

Là thành viên nhẹ cân nhất của team Negav, Vũ Cát Tường được cả đội chọn làm “vật hiến tế”. Chủ nhân bản hít Vết mưa hài hước chia sẻ:“Cầu hôn tôi chỉ cầu hôn vợ tôi thôi, tôi không thể cầu hôn thuồng luồng (Lê Dương Bảo Lâm) được”.

Vũ Cát Tường được lựa chọn là hoàng tử "cống nạp"

Dù vậy, với tinh thần đồng đội, chiến thuật chọn người thông minh và cách di chuyển khéo léo, team của Vũ Cát Tường đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, quỳ gối và "tỏ tình" với thuồng luồng, giành chiến thắng thuyết phục.

Màn tỏ tình chấn động của Vũ Cát Tường dành cho Lê Dương Bảo Lâm

Trước đó, sự góp mặt của Vũ Cát Tường trong dàn “anh trai” từng khiến khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng giọng ca Yêu xa – vốn là nữ về mặt sinh học – chưa thật sự phù hợp với format chương trình. Tuy nhiên, ngay sau khi Anh trai say hi mùa 2 lên sóng, đặc biệt là từ Live Stage 1, Vũ Cát Tường đã chứng minh sức hút và năng lực nghệ sĩ toàn diện của mình.

Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn - Video- Nguồn Vie Channel

Màn trình diễn Người như anh xứng đáng cô đơn kết hợp cùng Ngô Kiến Huy, Karik, Negav và Jey B không chỉ giúp team giành chiến thắng thuyết phục mà còn tạo nên “cơn sốt” trên các nền tảng âm nhạc. Ca khúc nhanh chóng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam, top 9 video âm nhạc thịnh hành toàn cầu, top 36 tại Nhật Bản và top 4 tại Canada.