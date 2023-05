Kỳ vọng nhạc Việt ra biển lớn

Video ca nhạc (MV) "Making my way" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục gặt hái kỳ tích. Sau 11 ngày phát hành, MV này đạt gần 17,7 triệu view, gần 75.000 comment, đứng vị trí số 1 ở Trending for music.



Giấc mơ thành hiện thực?

Sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP gặt hái nhiều thành công là điều không mới, nhất là khi anh sở hữu một lượng lớn người hâm mộ. MV "Making my way" không chỉ thu về nhiều thành tích ấn tượng ở mảng nhạc số trong nước, mà bài hát cũng chiếm trọn vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng iTunes của Singapore, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), xuất hiện trong top iTunes của Đức (hạng 4), Mỹ (hạng 6), Canada (hạng 6), cho thấy sức ảnh hưởng của nam ca sĩ này tại thị trường nước ngoài.

Sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP luôn ở vị trí cao trong và ngoài nước. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Tại Spotify, Sơn Tùng M-TP thu về 1 triệu lượt nghe sau 1 ngày ra mắt. Phiên bản visualizer (hình ảnh minh họa) của "Making my way" cũng chỉ mất chưa đến 7 giờ để vươn lên dẫn đầu tốp âm nhạc thịnh hành và top 1 trending tổng thể tại Việt Nam, top 1 trending tại Nhật Bản, top 6 trending tại Canada, top 7 trending tại Mỹ, top 14 trending tại Anh.

Ngoài những con số ấn tượng trên, "Making my way" cũng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo, trang tin của các nước Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia) lẫn Hàn Quốc, Úc đưa tin.

Rapper Đen Vâu dành cho Sơn Tùng M-TP lời khen ngợi: "Một sản phẩm chất lượng đến từ M-TP. Chúc Sơn Tùng thành công vươn ra biển lớn. Mọi nỗ lực sẽ luôn được đền đáp xứng đáng".

Được và mất gì?

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP cho thấy tham vọng ra biển lớn của mình. Sự bắt tay của Sơn Tùng M-TP và huyền thoại làng rap thế giới Snoop Dogg qua "Hãy trao cho anh" trước đây là một minh chứng. Ra biển lớn không phải là giấc mơ của riêng Sơn Tùng M-TP. Mỹ Anh từng gây ấn tượng khi đại diện Việt Nam tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds 2021 được tổ chức bởi 88rising - hãng thu âm, sản xuất danh tiếng của Mỹ. Chương trình này có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như "hoàng tử lo-fi" Keshi, CL (2NE1), Saweetie, Joji... Màn trình diễn 5 ca khúc liên tiếp của Mỹ Anh tại sân vận động Rose Bowl (Los Angeles - Mỹ) đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Mỹ Anh cũng được chọn là nghệ sĩ đại diện Việt Nam trình diễn tại ASEAN - Korea Music Festival - với tên gọi chính thức là Round Music Festival cùng các ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Trước đó, nhiều ca sĩ Việt như Xuân Nghi, Đặng Đức Duy (Pixel Neko), Trần Hà My (M Naive)... cũng tham gia sự kiện Asia Song Festival - lễ hội âm nhạc Joy Ruckus Club với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á.

Ca sĩ Hoàng Duyên (sinh năm 1999) từng trở thành đại diện Việt Nam được xướng tên tại lễ trao Giải Âm nhạc châu Á Mnet với giải thưởng Best New Asian Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc của châu Á. Nữ rapper Pháo cũng "gây bão" với bài hát "Hai phút hơn" khi đạt vị trí số 1 bảng xếp hạng Shazam (ứng dụng nhận diện và tìm kiếm bài hát thông qua giai điệu) toàn cầu - kỷ lục lần đầu tiên của Việt Nam trên một bảng xếp hạng lớn thế giới. Giọng hát của Pháo trong ca khúc này còn trở thành "hot trend" trên nhiều mạng xã hội như TikTok, Douyin và được phát trong nhiều sự kiện thể thao của Mỹ lẫn khu vực Đông Nam Á.

Thị trường US-UK là nơi mà tất cả nghệ sĩ đều hướng đến, để phát triển sự nghiệp cũng như để đưa tên tuổi của mình vươn tầm thế giới, được mọi người biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, để làm được điều này không dễ. Dù âm nhạc trên thế giới ngày nay đã không còn quá nhiều biên giới nhưng sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp lẫn gu thưởng thức rõ ràng là rào cản.

Khi muốn ra biển lớn, ca sĩ phải hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, sử dụng những chất liệu âm nhạc thịnh hành nhất tại US-UK thời điểm đó, thậm chí mời những tên tuổi đình đám tại Mỹ góp giọng. Nhưng khi thành công ở thế giới còn là bài toán chưa có đáp án thì ngay ở thị trường trong nước, ca sĩ sẽ mất thị phần vì mất màu sắc.

Dù vậy, ca sĩ Việt với tham vọng ra biển lớn vẫn cần được khuyến khích. Đơn giản là bước chân ra khỏi thị trường Việt Nam để ghi lại dấu ấn trên phạm vi rộng hơn là một hành trình hứa hẹn có cả niềm vui và những thách thức. Bởi không thể tìm được giới hạn của bản thân ở đâu nếu cứ mãi ở trong vùng an toàn của V-pop.