Đang tổ chức đám cưới, chú rể sửng sốt khi phát hiện cô dâu là đàn ông

Theo VnExpress, đám cưới của MR, 27 tuổi, ở Pinrang, Sulawesim, Indonesia tưởng là ngày vui nhất cuộc đời đã biến thành bi kịch khi chú rể phát hiện cô dâu là đàn ông.

"Cô dâu" không phải tên Widya Musdalifah như giới thiệu mà là Simpatri, 25 tuổi, một đàn ông ở thành phố Baubau, đông nam Sulawesi.

Theo cảnh sát Pinrang, Simpatri quen MR khoảng 6 tháng trước thông qua mạng xã hội. Trong các cuộc trò chuyện, anh ta luôn mặc trang phục Hồi giáo, che kín mặt kể cả khi gọi video.

Người này kể với MR mình là trẻ mồ côi, sống một mình ở Baubau. Đồng cảm với hoàn cảnh, MR nhiều lần gửi tiền để Simpatri chi tiêu cá nhân.

Simpatri luôn trùm mặt trước khi bị phát hiện. Ảnh: Người đưa tin.

Ngày 30/7, MR bay đến gặp mặt "bạn gái". Tại đây, Simpatri dẫn MR tới một nghĩa trang, nói là mộ cha mẹ mình. Người dân sau này gọi cảnh này là "vở kịch nghĩa trang", một phần trong chuỗi lừa đảo tinh vi.

Hôm 12/8, MR cầu hôn và tổ chức lễ cưới tại Pinrang. Trong buổi lễ, Musdalifah bước vào với váy cưới trắng, khăn trùm kín chỉ để lộ đôi mắt. Tuy nhiên, gia đình chú rể bắt đầu nghi ngờ khi "cô dâu" kiên quyết không xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không có người thân nào đi cùng.

Nhận thấy có gì không ổn, gia đình chú rể quyết định kiểm chứng và đã xé lớp trang phục. Chiếc váy cô dâu vừa rơi xuống cũng là cảnh tượng khiến tất cả nhà trai bàng hoàng. Trước mặt họ không phải là một cô gái mà là một người đàn ông râu ria với mái tóc dài, theo Người đưa tin.

Ngày vui bỗng thành bi kịch, nhà trai quá sốc nên đám cưới xảy ra hỗn loạn. Người dân địa phương lao vào hành hung, trói tay Simpatri lại.

Nhận được tin báo, Cảnh sát địa phương cho biết lực lượng chức năng đã bảo vệ nghi phạm khỏi sự phẫn nộ của dân làng và đưa về Sở cảnh sát Pinrang để thẩm vấn.

Simpatri thừa nhận đã tạo tài khoản Facebook giả, dùng danh nghĩa Musdalifah để tiếp cận R, đồng thời nhiều lần nhận tiền từ nạn nhân trong suốt quá trình quen biết.