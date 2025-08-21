Đăng Khôi sau Anh trai vượt ngàn chông gai: Chặng đường quá đẹp, ngỡ như chỉ gặp được trong mơ

Sau dấu ấn tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca sĩ Đăng Khôi phát hành album Thanh Xuân Năm Ấy như một lời tri ân gửi đến khán giả. Dự án kết tinh từ những ký ức tuổi trẻ, chất giọng giàu cảm xúc và những cuộc gặp gỡ đáng nhớ trên sân khấu.

“Sau một thời gian dài im ắng, tôi từng nghĩ mình đã ‘qua thời’, khó có thể trở lại với các sân khấu âm nhạc lớn. Nhờ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi lại được sống trong tình yêu thương của khán giả. Đó là chặng đường quá đẹp, ngỡ như chỉ gặp trong mơ,” Đăng Khôi xúc động chia sẻ.

Từ cảm xúc ấy, Thanh Xuân Năm Ấy được ấp ủ và hoàn thiện như một cột mốc mới trong sự nghiệp, đồng thời là món quà dành cho cộng đồng người hâm mộ – những “Gai con”, “Tôm Hùm” đã đồng hành cùng anh qua nhiều giai đoạn.

Album quy tụ tám ca khúc gắn liền với tên tuổi Đăng Khôi, được phối lại theo hơi thở hiện đại nhưng không đánh mất chất trữ tình đặc trưng. Người nghe sẽ gặp lại Cô Bé Mùa Đông, Thiên Đường Vắng Em, Chiếc Lá Tình Yêu, Hè Muộn (feat Bằng Kiều)… bên cạnh những màn kết hợp tạo bất ngờ: Thương Thương Thương Yêu Yêu Yêu (feat BB Trần), Ngày Nhớ Đêm Mong (feat Liên Bỉnh Phát, fan), Chỉ Còn Là Giấc Mơ (feat Trương Thế Vinh, Duy Nhất), Gửi Chồng Tương Lai (feat Trang Pháp, Thủy Anh).

Sự xuất hiện của các khách mời mang đến nhiều gam màu cảm xúc, từ pop, ballad đến R&B, giúp các giai điệu quen thuộc được “kể” lại bằng một ngôn ngữ mới – gần gũi với xu hướng nghe nhạc hiện nay nhưng vẫn chạm đến ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Không dừng ở bản thu, dự án còn mở rộng bằng chuỗi Live Stage trên kênh YouTube chính thức, tái hiện không khí fanmeeting thân mật và giàu năng lượng. Ba tiết mục sẽ lần lượt ra mắt gồm Sóng Tình (feat Thành Trung, Phạm Khánh Hưng), Là Anh Đó (feat (S)TRONG Trọng Hiếu) và Bao Tiền Một Mớ Bình Yên (feat Phan Đinh Tùng, Tăng Phúc). Đây là phần tiếp nối tự nhiên của album, đưa người nghe “bước vào” những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ giữa Đăng Khôi và khán giả.

Theo chia sẻ của ê-kíp, Thanh Xuân Năm Ấy được chuẩn bị trong thời gian dài, từ khâu chọn bài, phối khí đến dàn dựng các màn trình diễn. Sau dự án “Ông Cố Nội Visual”, album mới cho thấy sự nghiêm túc và kiên trì của Đăng Khôi với âm nhạc: làm mới nhưng không đánh mất bản sắc, cập nhật mà vẫn giữ chất “tình” đã tạo nên dấu ấn của anh.

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, việc một ca sĩ đầu tư cho dự án mang tính cá nhân, giàu cảm xúc như Thanh Xuân Năm Ấy là lời khẳng định rằng âm nhạc chân thành luôn có chỗ đứng. Album không chỉ nhắc nhớ một thời rực rỡ, mà còn mở ra chương mới cho Đăng Khôi – nơi anh tiếp tục kể những câu chuyện bằng giai điệu, với tất cả sự biết ơn dành cho người hâm mộ.