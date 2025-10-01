Đăng Khôi - Thuỳ Anh lần đầu làm người mẫu đôi, nhìn ngọt ngào đúng chuẩn "vợ chồng quốc dân"

Mới đây, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi và doanh nhân Thuỷ Anh đã trở thành tâm điểm tại show diễn “Lụa Là Trà Hoa” của NTK Linh San khi lần đầu sải bước trên sàn catwalk trong vai trò người mẫu đôi. Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, ánh mắt trao trọn sự dịu dàng đã khiến khán giả liên tục gọi tên họ là "vợ chồng quốc dân" của làng giải trí Việt.

Trước giờ G, Thuỷ Anh chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Cảm giác lần đầu đi catwalk sẽ như thế nàoooo??? Nó hồi hộp, nó sung sướng, nó hạnh phúc gì đâu. Lại còn được đứng chung sân khấu với những người cô, người chị nổi tiếng như chị Như Quỳnh, chị Trương Ngọc Ánh, chị Mỹ Lệ, các bạn diễn viên và những cặp đôi hạnh phúc. Mọi người chờ đón thành quả của chúng mình tối nay trong show diễn Lụa Là Trà Hoa của nhà thiết kế tài hoa Linh San nha."

Lời tâm sự giản dị ấy khiến khán giả càng thêm chờ đợi sự xuất hiện của cặp đôi, và họ đã không làm mọi người thất vọng.

Xuất hiện tại sự kiện, Đăng Khôi và Thuỷ Anh diện sắc vàng ngọt ngào. Khi trở thành người mẫu trên sân khấu, cả hai như biến hoá thành đôi uyên ương kiều diễm trong lễ cưới truyền thống. Những bước catwalk đầy ăn ý cùng ánh mắt trìu mến đã biến sàn diễn thành “sân khấu tình yêu”, khiến khán giả không ngừng vỗ tay, reo hò.

Khoảnh khắc Đăng Khôi nhẹ nhàng nắm tay vợ bước đi, hay khi cả hai dừng lại nhìn nhau mỉm cười, đã khắc họa rõ hình ảnh một gia đình hạnh phúc viên mãn – điều mà nhiều người ngưỡng mộ từ cặp đôi trong suốt hơn một thập kỷ chung sống.

Không chỉ được biết đến là giọng ca ngọt ngào với loạt bản hit đi cùng năm tháng, Đăng Khôi còn được khán giả yêu mến nhờ đời sống gia đình bình yên, ít scandal. Đồng hành bên anh là Thuỷ Anh – người vợ xinh đẹp, trí tuệ, luôn đứng sau làm hậu phương vững chắc. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, ghi điểm bởi sự đồng điệu và tình cảm gắn bó.

Lần đầu thử sức trên sàn diễn thời trang, họ đã mang đến một màn trình diễn vừa chuyên nghiệp, vừa đong đầy cảm xúc, để lại dấu ấn khó quên trong lòng công chúng. Hình ảnh Đăng Khôi – Thuỷ Anh nắm tay nhau trên sàn runway cũng được xem như biểu tượng đẹp cho tình yêu và hôn nhân viên mãn, đúng chuẩn “vợ chồng quốc dân” của showbiz Việt.



