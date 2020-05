Ánh nắng giúp diệt virus corona trong ôtô?

Từ lâu, nhiều cảnh báo đã được đưa ra về việc không để trẻ em hay thú cưng trong ôtô đang đỗ dưới trời nắng do nhiệt độ có thể tăng rất cao trong khoang cabin gây nguy hiểm. Tuy nhiên, phát hiện gần đây cho thấy điều này có thể giúp diệt trừ virus corona trong xe.

Nhiệt độ tăng rất nhanh khi đỗ ôtô dưới trời nắng.

Nghiên cứu mới của Đại học Georgia cho thấy hiệu ứng nhà kính bên trong ôtô (hình thành do bước sóng ngắn của mặt trời chiếu qua kính) có thể diệt trừ virus gây nên dịch COVID-19.

Vào ngày chỉ khoảng 21. độ C, nhiệt độ trong khoang cabin có thể tăng tới 45 độ C sau 1h; và vào một ngày khoảng 27 độ C, nhiệt độ trong xe có thể tăng lên đến hơn 50 độ C. Hiệu ứng tương tự có thể gây sốc nhiệt và tử vong đối với các sinh vật đa bào, tương tự như với virus SARS-CoV-2.

Một thông cáo mô tả chi tiết nghiên cứu của Đại học Georgia cho biết, sức nóng rút ngắn đáng kể thời gian tồn tại của virus corona. Trong khi loại virus này có thể sống trên giấy và bìa cứng khoảng một ngày, trên nhựa và thép không gỉ trong 3 ngày (ở nhiệt độ 22 độ C), nhiệt độ tăng lên 54 độ C sẽ giúp diệt trừ 99,99% virus trong vòng 22 phút. Ở mức nhiệt 66 độ C, thời gian sống sót của virus corona chỉ còn 5 phút.

Đối với các gói đồ và khẩu trang không nhạy với nhiệt độ, một ngày đỗ xe dưới nắng có thể đủ để giảm đáng kể nguy cơ lây truyền virus corona. Thông cáo cũng lưu ý máy sấy có thể tăng nhiệt đến 54 độ C nên việc giặt lại và sấy nóng khẩu trang cũng sẽ giúp tiêu diệt virus này.

Travis Glenn, Giáo sư về khoa học sức khỏe môi trường của Đại học Georgia, cho biết: "Sẽ cần phải thực hiện thêm nhiều thử nghiệm nhưng chúng tôi biết rằng nhiệt độ càng cao thì thời gian virus bị tiêu diệt càng ngắn".

Ông cũng bổ sung: "Tất cả chúng ta đều được khuyến khích đeo khẩu trang khi đi mua sắm hoặc thực hiện các công việc thiết yếu khác ở bên ngoài. Những chiếc xe sẽ khá nóng khi đỗ ngoài trời vào những ngày nắng. Vì vậy, bạn có thể sử dụng luân phiên hai khẩu trang, để lại một chiếc trong xe khi đi mua sắm, hoặc chỉ để lại khẩu trang trong xe khi về tới nhà, miễn là bạn đỗ ôtô ở nơi nào đó ấm áp".

Theo Motor1