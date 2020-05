Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới vượt mốc hơn 5 triệu người mắc bệnh, Nam Phi ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 là trẻ sơ sinh

Bản tin lúc 6h ngày 21/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 21/5: Đã 35 ngày Việt Nam bảo vệ đựơc thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 21/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 96.958 ca mắc bệnh và 4.626 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 5.079.895 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 329.180 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 2.019.945 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch còn 45.798 và 2.730.770 người đang phải điều trị tích cực.

Một trợ lý phòng thí nghiệm kiểm tra các mẫu tại một trung tâm sàng lọc COVID-19 tại Bệnh viện Saint Andre ở Bordeaux, Pháp. (GEORGES GOBET / AFP)

WHO bày tỏ lo ngại về số ca mắc COVID-19 hàng ngày gia tăng



Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại vào thứ Tư (20/5) về số ca mắc COVID-19 gia tăng ở các nước nghèo, ngay cả khi nhiều quốc gia giàu có đã bắt đầu tăng số ca nhiễm trở lại sau khi nới lỏng hạn chế.

"Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi trong đại dịch này. Chúng tôi rất quan tâm về các trường hợp gia tăng ở các nước thu nhập thấp và trung bình", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo.

Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết: "Chúng ta sẽ sớm đạt được cột mốc bi thảm là 5 triệu trường hợp mắc bệnh".

Mỹ: New York có thể sẽ sử dụng biện pháp "giờ làm việc so le" để tránh lây nhiễm từ tàu điện ngầm

Cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 94.743 người dân Mỹ và xóa sổ hơn 30 triệu việc làm tại nước này. Tính tới 6 giờ ngày 21/5 (giờ Việt Nam), Mỹ có 1.588.666 ca mắc COVID-19 sau khi ghi nhận 18.083 ca trong 24 giờ qua.

Khi thành phố New York có kế hoạch mở cửa trở lại trong những tháng tới, các quan chức đã có ý định áp dụng lại biện pháp "giơd làm việc so le" như đã từng áp dụng từ đại dịch cúm năm 1918 để tránh lây nhiễm bệnh từ tàu điện ngầm. Người dân cũng được khuyến cáo đi xe đạp để tránh sự đông đúc biến tàu điện ngầm thành nơi sinh sản của COVID-19. Các cuộc thảo luận về giờ và ngày so le cho các văn phòng vẫn còn ở giai đoạn đầu, một thành viên của hội đồng mở cửa lại của tiểu bang New York nói với Reuters.

Còn trong ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, trong đó chỉ thị các cơ quan liên bang phải cắt giảm các quy định - động thái mà ông cho rằng sẽ giúp nền kinh tế phục hồi sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Một chiếc xe điện ngầm MTA tại một điểm dừng ở quận Brooklyn của thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: REUTERS / Brendan McDermid)

Brazil: Số ca tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục

Brazil đã chứng kiến số lượng tử vong do COVID-19 ở mức kỷ lục khi đại dịch lan rộng trên toàn thế giới bắt đầu tấn công toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Brazil đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực với số trường hợp mắc bệnh cao thứ ba trên thế giới. Các quan chức y tế ở Brazil đã báo cáo 1.179 trường hợp tử vong do COVID-19 vào thứ ba, lần đầu tiên số người mắc bệnh hàng ngày vượt quá 1.000. Tuy nhiên, Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro vẫn cay đắng phản đối việc hạn chế, vì đã mô tả chúng là không cần thiết do đây chỉ là dịch "cúm nhỏ".

Với sự bùng phát ở quốc gia lớn thứ sáu thế giới dự kiến sẽ tăng tốc cho đến đầu tháng 6, nhiều người Brazil vô cùng lo lắng trong vài tuần tới.

Nga: Các ca mắc COVID-19 vượt qua 300.000

Số trường hợp nhiễm COVID-19 của Nga, cao thứ 2 trên thế giới, đã vượt qua 300.000 vào thứ Tư (20/5), nhưng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tình hình đã bắt đầu ổn định.

Với 8.764 ca nhiễm COVID-19 mới, tổng số ca mắc bệnh trên cả nước đã tăng lên 308.705. Tuy nhiên, đây lại là mức tăng hàng ngày là thấp nhất kể từ ngày 1/5. Tổng số người chết đã lên tới 2.972 vào thứ Tư, với 135 trường hợp tử vong mới được báo cáo trong 24 giờ qua, trung tâm phản ứng COVID-19 của nước này cho biết.

Tiến sĩ Melita Vujnovich, đại diện Nga của WHO, cho biết hôm thứ Tư rằng bà tin rằng tình hình đã bước vào giai đoạn ổn định, hãng tin TASS dẫn lời bà nói.

Tại Moscow, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Nga hiện tại trong tuần thứ 8 bị khóa, công dân vẫn bị giam giữ phần lớn tại nhà trừ khi họ có được các đường kỹ thuật số để thực hiện một số hành trình nhất định. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết hôm thứ ba, còn quá sớm để xem xét cho phép mọi người ra ngoài đi bộ hoặc tập thể dục.

Tây Ban Nha: Bỏ phiếu gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần

Ngày 20/5, Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha giành được sự ủng hộ của Quốc hội để gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm hai tuần nữa. Đây là lần thứ năm tình trạng khẩn cấp được đổi mới, có nghĩa là các hạn chế sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 6 tháng 6

Biện pháp này đã cho phép chính phủ áp đặt hạn chế chặt chẽ đối với gần 47 triệu dân của Tây Ban Nha, hạn chế đáng kể quyền tự do di chuyển để chống lại bệnh COVID-19 hiện đã cướp đi 27.888 sinh mạng nước này.

Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với 27.888 ca tử vong trong 279.524 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện số ca nhiễm hàng ngày tại Tây Ban Nha đã giảm còn 110 ca.

Brazil đang nổi lên như một điểm nóng virus mới ở Mỹ Latinh. (Ảnh: AFP / Mauro Pimentel)

Pháp: Không có dấu hiệu tăng số tử vong do bệnh COVID-19 sau khi nới lỏng các hạn chế

Với số liệu mới nhất cho thấy số ca tử vong hàng ngày có xu hướng thấp hơn, hôm thứ Tư (20/4), Bộ trưởng Y tế cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy việc Pháp nới lỏng hạn chế để chống lại COVID-19 đã làm gia tăng dịch bệnh. Pháp vào ngày 11 tháng 5 đã nới lỏng hạn chế sau gần hai tháng của mình trong nỗ lực hồi sinh một nền kinh tế bị tắc nghẽn bởi dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Oliver Veran cảnh báo rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của việc nới lỏng. Nhưng ông nói thêm cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy virus đang quay trở lại.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, 110 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong 24 giờ qua tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, nâng tổng số người chết của Pháp từ dịch bệnh lên 28.132.

Tổng số người được chăm sóc đặc biệt - một con số tăng vọt lên hơn 7.000 vào lúc đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng - đã giảm xuống còn 1.794, giảm 100 so với ngày hôm trước.

Italy: Các trường hợp nhiễm mới giảm

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Italy đã tăng 161 vào thứ Tư (20/5), so với 162 ngày trước đó, trong khi số trường hợp nhiễm mới hàng ngày giảm xuống còn 665 so với 813 vào thứ Ba.

Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21 tháng 2, hiện ở mức 32.330, cao thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Anh.

Số lượng các trường hợp được xác nhận mắc bệnh lên tới 227.364, cao thứ 6 thế giới, sau Hoa Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Brazil.

Mọi người tập trung tại khu vực Navigli, vì Italy nới lỏng một số biện pháp hạn chế, tại Milan, Ý. (REUTERS / Alessandro Garofalo)

Iran khẳng định sắp kiểm soát được dịch COVID-19

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 20/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ các nỗ lực của Tehran nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 trong 3 tháng qua đã đạt tiến bộ. Theo đó, ông Hassan thông báo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đang dần được kiểm soát.

Ông nhấn mạnh Iran "thậm chí sẽ không gặp phải những vấn đề này" nếu các biện pháp giám sát y tế được thực hiện chặt chẽ hơn tại một số tỉnh hiện ghi nhận dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận 2.346 ca nhiễm bệnh mới, 64 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 126.949 và 7.183.

Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 20/5

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.203 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 21 người tử vong. Nhìn chung, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines. Các nước này đều có số ca mắc ở mức ba con số. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 31 trường hợp mới, còn Thái Lan chỉ có thêm một ca. Năm nước còn lại không có ca mắc nào trong 24 giờ qua.

Ủy ban chống COVID-19 của Indonesia ngày 20/5 thông báo nước này có 693 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong một ngày và đưa tổng số ca nhiễm lên 19.189 ca. Tổng số ca tử vong tại Indonesia đã tăng lên 1.242 ca, trong khi 4.575 ca khỏi bệnh.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 20/5 ghi nhận 279 ca nhiễm, cao nhất trong một ngày trong vòng 9 ngày qua và nâng tổng số ca nhiễm lên 13.221 ca. Philippines có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 842 ca. Bộ trưởng Y tế nước này Francisco Duque nhận định Philippines đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai.

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore báo cáo thêm 570 ca mới, đưa tổng số ca lên 29.364, trong khi số ca tử vong vẫn là 22 ca. Ngoài ra, Singapore có 10.365 ca đã bình phục. Các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang được áp dụng tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày 1/6 và nước này sẽ dần khởi động lại nền kinh tế theo 3 giai đoạn trong vài tháng sau đó.

Malaysia sau nhiều ngày yên ả, lại ghi nhận thêm 1 ca tử vong nữa trong ngày 19/5, nâng tổng số tử vong lên 114 người. Với 37 trường hợp mới mắc bệnh, tổng số bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Malaysia là 6.978 người.

Mọi người đứng xếp hàng để nhận viện trợ lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, tại khu định cư không chính thức của Itireleng, gần vùng ngoại ô Laudium ở Pretoria, Nam Phi. (REUTERS / Siphiwe Sibeko)

Châu Phi: Ai Cập ghi nhận số ca nhiễm tiếp tục tăng kỷ lục

Ai Cập có 745 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng kỷ lục trong ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Phi này lên 14.229 người. Số ca tử vong ở Ai Cập hiện là 680 người, tăng 21 ca tử vong trong ngày. Trong khi đó, 302 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh đến nay tại nước này lên 3.742 người.

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu xấu đi, Thủ tướng Mostafa Madbouly ra sắc lệnh quy định người dân nước này phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và cơ quan nhà nước kể từ ngày 30/5 tới. Bên cạnh đó, Ai Cập sẽ tiếp tục đình chỉ các chuyến bay quốc tế cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Nam Phi ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 là trẻ sơ sinh đầu tiên

Nam Phi đã ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 là trẻ sơ sinh đầu tiên vào thứ Tư (20/5), khi số người chết tăng từ 27 đến 339, Bộ Y tế cho biết. Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize cho biết trong một tuyên bố, em bé 2 ngày tuổi được sinh non và gặp khó khăn về phổi cần được hỗ trợ thở ngay sau khi sinh.

"Người mẹ đã thử nghiệm dương tính với COVID-19 và đứa trẻ sau đó cũng đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Điều quan trọng là phải đánh giá cao sự phức tạp của tình trạng sinh non", ông nói.

Nam Phi, nơi có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất ở châu Phi, đã báo cáo 803 trường hợp mới trong chu kỳ 24 giờ, tổng số lên tới 18.003 trong khi 8.950 người đã hồi phục.

Nguồn: Reuters, Channelnews