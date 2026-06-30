Ăn toàn đồ “healthy” mà cân nặng vẫn tăng? 7 món tưởng tốt cho sức khỏe lại là bẫy calo khiến mỡ bụng tích lúc nào không hay

Không ít người ăn kiêng rất nghiêm túc nhưng cân nặng vẫn “dậm chân tại chỗ”. Vấn đề đôi khi không nằm ở chuyện ăn quá nhiều, mà ở chỗ chúng ta đang tin rằng mình ăn lành mạnh. Nhiều món gắn mác “tự nhiên”, “ít ngấy”, “tốt cho sức khỏe” thực tế lại chứa khá nhiều đường, chất béo hoặc tinh bột tinh chế, khiến tổng năng lượng nạp vào tăng lên lúc nào không hay.

Khi bắt đầu giảm cân, nhiều người thường ưu tiên những thực phẩm được cho là “healthy” như nước ép, sữa chua, ngũ cốc hay các loại thanh năng lượng. Tuy nhiên, không phải món nào mang vẻ ngoài lành mạnh cũng thực sự thân thiện với vóc dáng. Có những thực phẩm nghe tên rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn sai cách, ăn quá thường xuyên hoặc không để ý thành phần, chúng vẫn có thể trở thành “bẫy calo” khiến việc giảm mỡ kém hiệu quả.

Dưới đây là 7 món ăn, thức uống thường bị hiểu lầm là tốt cho người giảm cân, nhưng thực tế lại có thể khiến bạn càng ăn càng dễ tăng cân.

1. Đậu phụ: Mang tiếng là đậu phụ nhưng lượng chất béo không hề thấp

Nhắc đến thực đơn giảm cân, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các món từ đậu phụ vì đây là nguồn đạm thực vật khá quen thuộc. Tuy nhiên, không phải loại đậu nào cũng phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Đậu phụ trăm lớp là một sản phẩm chế biến sẵn, thường được làm từ protein đậu nành, dầu thực vật, tinh bột và gia vị. Để tạo độ dai, béo và kết cấu đặc trưng, nhà sản xuất thường cho thêm khá nhiều dầu trong quá trình chế biến. Vì vậy, lượng chất béo của món này thường cao hơn đáng kể so với đậu phụ trắng, đậu non hay đậu phụ truyền thống.

Với những người đang giảm mỡ, đây là món nên ăn hạn chế, nhất là khi dùng trong các bữa lẩu hoặc món ăn vặt vì rất dễ “ăn quá tay”.

Gợi ý thay thế: Đậu phụ trắng, đậu non, đậu hũ hấp, đậu edamame hoặc các loại đậu nành ít chế biến.

2. Nước ép trái cây: Mất chất xơ, đường lại dễ nạp quá mức

Nhiều người cho rằng uống một ly nước ép cũng tương đương với ăn trái cây. Thực tế, hai cách này khác nhau khá nhiều về giá trị dinh dưỡng và cảm giác no.

Khi trái cây được ép lấy nước, phần lớn chất xơ - yếu tố giúp làm chậm hấp thu đường và tăng cảm giác no - sẽ bị loại bỏ. Trong khi đó, lượng đường tự nhiên vẫn được giữ lại, thậm chí trở nên cô đặc hơn. Một ly nước ép nhỏ đôi khi phải dùng tới vài loại quả mới làm ra, đồng nghĩa với việc bạn có thể nạp nhiều đường và calo hơn so với tưởng tượng.

Đó là lý do vì sao uống nước ép thường khiến cơ thể “nạp nhanh” năng lượng nhưng lại không no lâu như ăn nguyên quả.

Gợi ý thay thế: Ăn trái cây tươi nguyên múi, nguyên miếng để giữ chất xơ và giúp kiểm soát khẩu phần tốt hơn.

3. Đồ uống men vi sinh: Chưa chắc tốt nếu lượng đường quá cao

Nhiều người có thói quen uống các loại nước men vi sinh mỗi ngày để hỗ trợ tiêu hóa. Đây không phải là lựa chọn sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhiều sản phẩm đóng chai trên thị trường chứa lượng đường khá lớn để tạo vị dễ uống.

Một chai nhỏ nhìn có vẻ “vô hại” nhưng có thể chứa lượng đường tương đương hoặc tiệm cận với một số loại nước ngọt. Nếu uống thường xuyên trong khi vẫn nghĩ đó là thức uống tốt cho sức khỏe, tổng lượng đường nạp vào cơ thể sẽ tăng lên đáng kể.

Gợi ý thay thế: Sữa chua không đường, sữa chua uống ít đường, hoặc các sản phẩm bổ sung lợi khuẩn có bảng thành phần rõ ràng, lượng đường thấp.

4. Sữa yến mạch: Không phải lúc nào cũng “nhẹ bụng” và ít calo hơn sữa bò

Sữa thực vật đang ngày càng phổ biến, trong đó sữa yến mạch là cái tên được nhiều người lựa chọn cho bữa sáng hoặc cà phê hằng ngày. Tuy nhiên, yến mạch vốn là nguồn tinh bột. Trong quá trình chế biến thành sữa, một phần tinh bột có thể được phân giải thành đường đơn dễ hấp thu hơn, khiến sản phẩm có vị ngọt tự nhiên và năng lượng không hề thấp.

Một số loại sữa yến mạch đóng hộp còn được bổ sung thêm đường, dầu thực vật hoặc hương liệu để tăng độ béo thơm. Vì vậy, nếu dùng thường xuyên mà không kiểm tra thành phần, bạn hoàn toàn có thể nạp nhiều calo hơn cả khi uống sữa bò ít béo.

Khi chọn mua: Nên ưu tiên loại không đường, ít phụ gia và kiểm tra kỹ lượng carbohydrate, đường trong bảng dinh dưỡng.

5. Trái cây sấy: Nhỏ gọn nhưng đường lại cô đặc hơn

Nho khô, xoài sấy, nam việt quất sấy hay các loại trái cây sấy tổng hợp thường được xếp vào nhóm “snack lành mạnh”. Nhưng khi trái cây bị rút nước, thể tích sẽ nhỏ lại trong khi lượng đường vẫn giữ nguyên, thậm chí trở nên cô đặc hơn. Điều này khiến chúng rất dễ bị ăn quá tay.

Đáng nói, nhiều loại trái cây sấy bán sẵn còn được thêm đường để tăng vị ngon, nhất là xoài sấy, dứa sấy hoặc nam việt quất sấy. Chỉ một nắm nhỏ cũng có thể tương đương hoặc vượt lượng đường của một khẩu phần trái cây tươi.

Lời khuyên: Nếu thích ăn trái cây sấy, nên chọn loại không thêm đường và kiểm soát khẩu phần thật chặt.

6. Thanh ngũ cốc, thanh năng lượng: Vẻ ngoài “healthy” nhưng calo không hề ít

Những cụm từ như “ngũ cốc nguyên cám”, “energy bar”, “granola bar” dễ khiến người mua liên tưởng đến thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng trên thực tế, không ít thanh năng lượng được làm từ yến mạch, hạt, siro, bơ hạt, chocolate, trái cây sấy và dầu thực vật. Đây đều là những nguyên liệu có thể làm tăng năng lượng tổng thể của sản phẩm.

Một thanh nhỏ có thể chứa từ 200-300 kcal, thậm chí hơn nếu là loại nhiều hạt và phủ chocolate. Nếu ăn như món ăn vặt mỗi ngày, lượng calo nạp vào sẽ không hề nhỏ.

Phù hợp trong trường hợp nào? Thanh năng lượng sẽ hợp hơn với người cần bổ sung nhanh năng lượng trước hoặc sau khi tập luyện, thay vì dùng vô tư như snack “ăn kiêng”.

7. Ngũ cốc ăn sáng: Tưởng nhẹ nhàng nhưng thường khá ngọt

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng một bát ngũ cốc trái cây với sữa, vì nghĩ đây là bữa sáng nhanh gọn, đủ chất và không gây tăng cân. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm ngũ cốc ăn liền trên thị trường đã được nướng giòn, tẩm đường, thêm dầu, hương liệu và trái cây sấy.

Chính những thành phần này khiến món ăn tưởng lành mạnh trở nên ngọt hơn, đậm năng lượng hơn và dễ làm đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Gợi ý thay thế: Yến mạch nguyên chất, muesli ít đường hoặc granola tự làm, ăn cùng sữa chua không đường và trái cây tươi.

Muốn giảm cân hiệu quả, đừng chỉ nhìn nhãn “healthy”

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những thực phẩm kể trên không phải “cấm tuyệt đối”. Vấn đề nằm ở tần suất sử dụng, khẩu phần ăn và cách lựa chọn sản phẩm. Nhiều món khiến chúng ta tăng cân không phải vì bản thân nó quá xấu, mà vì vẻ ngoài “lành mạnh” khiến người ăn mất cảnh giác, từ đó vô tình nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu.

Khi giảm cân, nguyên tắc vẫn là ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến, tăng rau xanh, bổ sung đạm chất lượng, chọn chất béo tốt với lượng vừa phải và học cách đọc bảng thành phần dinh dưỡng trước khi mua. Chỉ cần nhận diện sớm những món “giả vờ healthy”, hành trình giữ dáng sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.