37 tuổi vẫn rạng rỡ dù chạy show liên tục, ca sĩ Tóc Tiên có 1 thói quen chăm sóc nhan sắc "không quá lạ" nhưng ai nghe cũng muốn "lạnh buốt"

Tóc Tiên, nữ ca sĩ sinh năm 1989, đang trải qua quãng thời gian được xem là bận rộn và có nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Thế nhưng mỗi lần cô xuất hiện trước công chúng, người ta lại ngỡ ngàng: Ủa, sao Tiên ngày càng đẹp vậy?

Làn da căng tràn sức sống, vóc dáng gọn gàng săn chắc, ánh mắt rạng rỡ, thần thái tự tin đến mức khiến người đứng cạnh cũng phải "lu mờ". Tất cả những điều đó không đến từ may mắn hay photoshop. Chúng đến từ một lối sống mà Tóc Tiên đã cần mẫn xây dựng trong nhiều năm.

Và trong lối sống đó, bên cạnh rất nhiều thói quen tốt, nữ ca sĩ còn có một thói quen mà có thể ai nghe qua cũng lắc đầu: Ngâm mình trong bồn nước đá (ice bath) - một hình thức của Cold Therapy.

Không ít người biết đến thói quen ngâm nước đá của Tóc Tiên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Phản ứng đầu tiên của phần lớn người xem là: sao có thể chịu nổi vậy?

Nhưng với Tóc Tiên, đó không phải thử thách hay trào lưu. Đó là một phần trong routine chăm sóc bản thân mà cô đã duy trì như một thói quen sinh hoạt bình thường - không khác gì việc uống đủ nước hay ngủ đủ giấc.

Cô từng chia sẻ quan điểm về sắc đẹp của mình một cách rất thực tế: Vẻ đẹp hay năng lượng tỏa ra bên ngoài đến từ sự khỏe mạnh nằm chính bên trong cơ thể. Với triết lý đó, ice bath không phải là cách để "hack nhan sắc", mà là cách để cơ thể thực sự khỏe và khi cơ thể khỏe, vẻ đẹp tự nhiên tỏa ra.

Ngâm lạnh giúp Tóc Tiên đẹp hơn như thế nào?

Lịch trình của một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp như Tóc Tiên là chuỗi dài những buổi tập vũ đạo cường độ cao, đêm diễn kéo dài, di chuyển liên tục, ngủ ít hơn bình thường và áp lực tinh thần không ngừng. Tất cả những điều đó có thể tích lũy thành viêm nhiễm - không nhất thiết là viêm bệnh lý, mà là viêm ở cấp độ tế bào, thứ khiến da xỉn màu, cơ thể nặng nề, mắt thiếu sức sống.

Ice bath giải quyết chính xác vấn đề đó.

Khi cơ thể chìm vào nước đá lạnh, mạch máu co mạnh, đẩy máu về các cơ quan trung tâm. Ngay khi bước ra, mạch máu giãn ra, máu ào ạt tràn trở lại toàn thân - mang theo oxy, dưỡng chất, trong khi đẩy đi các chất viêm và axit lactic tích tụ. Da mặt ửng hồng, đôi mắt sáng hơn, toàn thân có cảm giác nhẹ tênh như vừa được "làm mới lại".

Còn với làn da? Nhiệt độ lạnh kích thích sản sinh collagen, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm phù nề đặc biệt vùng mắt và gò má - những vấn đề mà bất kỳ ai thường xuyên thức khuya đều gặp phải.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy tiếp xúc lạnh đều đặn còn kích hoạt sản sinh dopamine - giải thích vì sao sau mỗi lần ngâm lạnh, người ta thường cảm thấy cực kỳ tỉnh táo, phấn chấn và tự tin. Thứ cảm giác đó hiện rõ trên khuôn mặt . Đó chính là "ánh mắt rạng rỡ" mà người hâm mộ hay nhắc đến khi nói về Tóc Tiên.

Kỷ luật "lạnh" trong một cuộc sống "nóng"

Điều đáng nể ở Tóc Tiên không chỉ là cô duy trì thói quen này, mà là cô duy trì nó ngay cả trong những giai đoạn bận rộn và khó khăn nhất. Đó mới là kỷ luật thực sự.

Bên cạnh ice bath, Tóc Tiên còn duy trì thói quen tập gym, uống sinh tố xanh tự làm từ rau củ tươi, ngủ sớm khi có thể. Và quan trọng nhất, cô có thể dành hẳn một ngày "không làm gì" để phục hồi năng lượng sau mỗi chuyến công tác dài. Cô gọi đó là ngày "ngủ và im lặng với chính mình".

Tất cả những điều đó cộng lại tạo nên một phụ nữ 37 tuổi trông không chỉ đẹp hơn mà còn năng động hơn - thứ vẻ đẹp không thể giả tạo hay mua được bằng bất kỳ loại kem dưỡng đắt tiền nào.

Ngoài ice bath có thể áp dụng Cold Therapy cách nào để đẹp như Tóc Tiên?

Bạn không cần có bồn ice bath tại nhà để áp dụng liệu pháp lạnh như Tóc Tiên. Hành trình có thể bắt đầu rất nhỏ:

Tắm nóng-lạnh mỗi sáng: Tắm nước ấm như bình thường, sau đó chuyển sang nước lạnh trong 30-60 giây cuối cùng. Lặp lại 3-4 lần xen kẽ nóng-lạnh nếu có thể. Cơ thể sẽ học cách thích nghi và bạn sẽ bước ra khỏi phòng tắm với làn da hồng hào, tinh thần sảng khoái như vừa uống cà phê đôi.

Massage mặt với đá lạnh 5 phút: Thả đá viên vào tô nước lạnh, sau đó dùng vải mỏng bọc đá massage lên mặt theo hướng từ cằm lên thái dương. Làm trước khi thoa serum sáng để dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Đây là mẹo mà nhiều chuyên gia da liễu khuyến nghị vì nhiệt độ lạnh mở ra "cửa sổ hấp thu" trên da.

Tăng dần độ lạnh: Đừng ép bản thân ngay từ đầu. Dù làm gì đi nữa, hãy tăng dần cấp độ lạnh, tuần đầu 30 giây, tuần sau 60 giây, rồi tăng dần. Cơ thể cần thời gian thích nghi, giống như tập gym, không ai nhảy lên tạ nặng ngay ngày đầu tiên.

Tóc Tiên từng nói một câu rất hay: "Điều ưu tiên nhất vẫn là sự chân thành, sự cân bằng và không ngừng làm mới bản thân". Cold therapy, theo một nghĩa nào đó, là sự kết hợp hoàn hảo của cả ba điều đó - chân thành với cơ thể, cân bằng lại sau mỗi ngày bận rộn, và làm mới bản thân từ bên trong theo đúng nghĩa đen.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rằng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu liệu pháp lạnh, đặc biệt nếu bạn có vấn đề về tim mạch, huyết áp hoặc đang mang thai.