An Tây lên tiếng về vụ bị Hương Giang nói “quậy khóc tùm lum” tại The New Mentor

Sau khi tập 1 chương trình The New Mentor lên sóng, cộng đồng mạng bất ngờ réo tên An Tây (Andrea Aybar, SN 1995) - hot girl, diễn viên nổi tiếng gốc Tây Ban Nha. Theo đó, MXH lan truyền đoạn clip mentor Hương Giang thẳng thừng nhắc đến tên An Tây, nói thí sinh này đang “quậy khóc tùm lum” bên ngoài trường quay nhưng không rõ lý do.



Bên cạnh đó, trong tập đầu tiên của chương trình, An Tây cũng không hề xuất hiện dù cô được biết đến là thí sinh mạnh, có lượt tương tác lớn trên fanpage của The New Mentor. Do vậy, điều này khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc về những lùm xùm, ồn ào xảy ra xoay quanh An Tây và chương trình.

Hồ sơ online của An Tây nhận lượt tương tác "khủng" trên fanpage chương trình

Liên hệ với An Tây, cô đã có những chia sẻ nhanh về câu chuyện này. Cụ thể, An Tây cho biết những thông tin mọi người đang bàn tán không liên quan đến mình, bản thân cô nàng cũng không hiểu tại sao những lùm xùm như vậy xảy đến với mình. An Tây cũng khẳng định sẽ không ai có bằng chứng vì đây là những thông tin không có thật.

“Mình có tham gia làm thí sinh của chương trình và được chọn vào team mentor Lan Khuê. Tuy nhiên phải vào vòng trong mới biết được lịch quay nên mình bị vướng với các công việc cá nhân. Do vậy mình có xin phép chị Hương Giang để một bạn khác thay thế mình, câu chuyện cũng không có gì khó khăn và không ảnh hưởng đến chương trình”, An Tây nói về việc bản thân không xuất hiện dù có tham gia casting.

Ngoài ra, cô cũng cho biết đang trao đổi thêm với phía nhà sản xuất và sẽ lên tiếng đầy đủ trên trang cá nhân về những ồn ào này. “Mình cũng muốn chia sẻ rõ ràng vì bản thân không thích vướng vào những thị phi, lùm xùm. Hiện mình cũng rất đau đầu về những thông tin không chính xác này”, An Tây nói thêm.

An Tây là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ

Được biết khi đăng ký tham gia làm thí sinh của The New Mentor, An Tây nhận nhiều sự ủng hộ và đánh giá cao từ người hâm mộ. Trong đó, cô nàng giới thiệu bản thân đã có 15 năm kinh nghiệm trong nghề, có thể hoạt động đa dạng từ người mẫu đến diễn xuất.

Cô nàng cũng cho hay dù đã được nhiều người biết đến nhưng vẫn muốn tham gia để chứng minh năng lực và cũng là cơ hội để có thêm nhiều trải nghiệm. Bên cạnh đó, An Tây chia sẻ cô đều yêu mến, ngưỡng mộ cả 4 vị mentor và mong được học hỏi thêm kinh nghiệm từ những đàn chị.