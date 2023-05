Ăn nhiều muối có hại thế nào cho cơ thể?

Muối là gia vị được người dân khắp nơi trên thế giới sử dụng. Nguồn muối lớn nhất của con người đến từ biển và phần nhỏ là muối trầm tích (mổ muối cạn). Muối ăn có nhiều loại khác nhau như muối thô, muối tinh, muối iod.

Muối không chỉ là khoáng chất thiết yếu giúp bảo quản thực phẩm, mà còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể con người.

Thành phần của muối ăn gồm: natri chloride (NaCl) và một ít khoáng chất khác (khoáng chất vi lượng). Trong lịch sử muối ăn từng rất đắt đỏ.

Đối với sức khoẻ, muối không thể thiếu. Con người nếu không có thứ gia vị này thì khó có thể khoẻ mạnh. Thời xưa khi đi lại khó khăn người dân vùng cao phải đốt cỏ chanh để lấy tro dùng thay cho muối, do trong cỏ tranh có một phần nhỏ NaCl.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho hay, ăn muối giúp các hoạt động trong cơ thể duy trì hoạt động bình thường. Muối là nguồn cung cấp natri chủ yếu cho cơ thể. Natri giúp giữ cho tâm trí luôn hoạt động nhạy bén, tăng cường chức năng, duy trì huyết áp ổn định.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều muối (dư thừa natri) có thể làm tăng huyết áp.

Muối đóng vai trò kiểm soát mức chất lỏng cần thiết trong cơ thể. Lượng nước trong cơ thể cân bằng được là do tế bào liên tục trải qua quá trình gọi là thẩm thấu - chất lỏng có đặc tính khuếch tán qua lớp màng từ vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp cho đến khi cả hai đạt đến trạng thái cân bằng.

Mùa hè thời tiết oi nóng, cơ thể mất nhiều muối và nước dễ dẫn đến say nắng và chuột rút.

Lượng Natri ăn vào tối thiểu cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể được ước tính vào khoảng 200 - 500mg/ngày (tương đương 0,5 - 1,25g muối). Chế độ ăn quá nhạt cũng không tốt cho sức khỏe khiến cơ thể dễ bị mệt mỏi, chán ăn, suy giảm các chức năng của cơ quan trong cơ thể.

Nếu việc ăn không đủ muối gây ảnh hưởng tới sức khoẻ thì ăn thừa muối cũng tương tự. PGS Thịnh khuyến cáo, hàm lượng natri trong cơ thể cao gây ra áp lực lên mạch máu, các cơ quan trong cơ thể rất lớn.

Theo khuyến cáo của WHO, con người chỉ nên ăn dưới 5 gram muối/ngày. Do vậy, ăn muối nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, trong khi người Việt Nam ăn 9,4g muối/ngày. Như vậy người Việt đang ăn muối nhiều hơn gần 2 lần khuyến cáo của WHO.

Bất cứ thực phẩm, món ăn, gia vị gì ăn nhiều cũng không tốt. Riêng muối ăn thừa sẽ tác động lớn tới sức khoẻ. Do con người không ăn đủ lượng muối lập tức có thể phát tín hiệu đòi hỏi cần ăn mặn thêm. Tuy nhiên, ăn thừa muối thì cơ thể lại không có tín hiệu cảnh báo.