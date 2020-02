Ăn mừng “Gái già lắm chiêu 3” đạt 102 tỷ, Ninh Dương Lan Ngọc khoe cháu gái xinh như thiên thần

Showbiz Việt một năm qua đã có không ít biến động cũng như nhiều thay đổi bất ngờ. Trong số đó có sự bật lên ấn tượng từ nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.



Khởi đi từ những vai diễn truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc như ngày một khẳng định vị thế bản thân bằng sự "chuyển mình" đầy ngoạn mục xuyên suốt năm qua. Người đẹp sinh năm 1990 không bó buộc bản thân trong bất kì một khuôn khổ nào và chính vì thế, hình ảnh của cô đã ngày một trở nên thân thiện, gần gũi với khán giả. Đầu năm 2020, Ninh Dương Lan Ngọc gây bất ngờ khi hóa thân thành Ms Q sang chảnh ở Gái già lắm chiêu 3.

Tạm gác hình ảnh sang chảnh hút hồn, Ninh Dương Lan Ngọc lại bất ngờ gây thương nhớ khi tung bộ ảnh ngọt ngào, trong veo với sự xuất hiện của cô cháu gái – bé Châu Khả My. Được biết, Châu Khả My năm nay tròn 6 tuổi và bé rất có năng khiếu về diễn xuất cũng như tạo dáng trước ống kính. Cô bé còn được nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ưu ái mời xuất hiện trong MV Điều ước của mùa xuân. Sở hữu vẻ ngoài xinh như thiên thần lai, Châu Khả My bộc lộ thiên khiếu nghệ thuật từ rất sớm.

Khác hẳn với Ms.Q đầy kiêu sa và nóng bỏng, Ninh Dương Lan Ngọc lại biến hóa bản thân với một gam màu mới toanh, nhẹ nhàng và thanh khiết hơn với chất liệu voan được may xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên.

Nói về vai diễn Gái già lắm chiêu 3 - Bộ phim vừa thu về hơn 100 tỷ đồng sau 6 ngày khởi chiếu, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Trong quá trình sản xuất thì bất cứ phim nào cũng có thể gặp trục trặc. Nhưng hành trình đến thành công, không có con đường nào là thiếu gian nan và các chướng ngại vật. Đối với tôi, gian nan, cực khổ chỉ là những chuyên đơn giản. Quan trọng nhất là khán giả có đón nhận sản phẩm hay không".

"Đặc biệt là mùa Tết, nhiều người nói rằng đối với mùa phim Tết, không một ai có thể tác động được đến kết quả doanh thu của phim. Mọi thành bại đều nằm trong tay khán giả. Nếu phim hay và thu hút được người xem thì mới thành công".