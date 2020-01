"Gái già lắm chiêu 3": Ninh Dương Lan Ngọc được may riêng 100 bộ trang phục tiền tỷ cho vai con dâu siêu giàu

Gái già lắm chiêu 3 đang là một trong những dự án phim điện ảnh thu hút sự quan tâm của khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Dù nội dung phim còn gây nhiều tranh cãi nhưng với màu sắc giàu sang, rực rỡ, Gái già lắm chiêu vẫn hút được lượng lớn khán giả đến rạp xem phim.

Phần thời trang là một yếu tố quan trọng trong phim. Toàn bộ trang phục không chỉ thể hiện mức độ giàu có, chỉn chu trong tác phong mà còn toát lên cá tính của từng nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc gây thích thú với trang phục rực rỡ, sang chảnh.

Đảm nhận vai trò giám đốc thời trang, Lê Thanh Hòa cho biết có hơn 100 bộ trang phục được lên ý tưởng và may riêng cho nhân vật Ms.Q do Ninh Dương Lan Ngọc đóng và Thái Tuyết Mai do NSND Lê Khanh thủ vai.

Quá trình thực hiện kéo dài 3 tháng, đến cận ngày bấm máy mới quyết định lựa chọn ra 80 bộ chính thức đưa vào cảnh quay nhằm toát lên vẻ sang chảnh, kiêu hãnh, thông minh của một "gái già" có vị thế trong xã hội. Với lần trở lại của mình trong phần 3 này, trang phục của Ms.Q trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng lẫn màu sắc, cùng với đó là sự thay đổi kiểu tóc và make-up.

Vai mẹ chồng Thái Tuyết Mai do NSND Lê Khanh đảm nhận.

Trong khi đó, trang phục của bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) cũng không hề kém cạnh với những thiết kế được may kiểu cách nhằm lột tả hình ảnh một người phụ nữ quyền lực, khó tính, độc tài nhưng giàu có, đứng đầu Lê Gia.

Gái già lắm chiêu 3 có nội dung xoay quanh Ms Q. Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) là một cựu minh tinh màn bạc từng gây bao sóng gió, thị phi trong quá khứ đã "quy ẩn giang hồ" và bất ngờ quay trở lại. Còn Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc) là nữ hoàng thị phi "đang lên" với chương trình chuyên phanh phui bí mật, thị phi, scandal trong showbiz.

Hai "gái già lắm chiêu" trực tiếp đối đầu nhau với quan hệ "Mẹ chồng siêu giàu – Nàng dâu siêu chảnh" hứa hẹn sẽ mang nhiều điều thú vị và bất ngờ.