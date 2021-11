Ăn mặc hở hang, biến tấu ca khúc cách mạng "Cô gái mở đường" ra sao mà nữ ca sĩ đang được giới trẻ yêu thích bị chỉ trích dữ dội

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước màn trình diễn của Han Sara tại chương trình The Heroes.

Cụ thể, nữ ca sĩ đã mang ca khúc Cô Gái Mở Đường biến tấu thành một bản phối mới. Cô Gái Mở Đường do nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác tại tiền tuyến khói lửa thời kỳ chống Mỹ với mục đích tôn vinh những nữ thanh niên xung phong. Việc một ca khúc hào hùng về cách mạng bị biến tấu đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Han Sara và bản phối mới của ca khúc Cô gái mở đường

Chưa dừng ở đó, Han Sara còn nhận về hàng loạt chỉ trích vì ăn mặc hở hang để trình diễn một ca khúc cách mạng. Không chỉ gây tranh cãi bởi bản tấu mới, nữ ca sĩ còn liên tục có những vũ đạo được đánh giá là không phù hợp với bài hát hào hùng tái hiện một thời kỳ dân tộc. Không ít người còn bày tỏ sự bức xúc về việc ban giám khảo liên tục khen ngợi màn trình diễn gây tranh cãi này.

Cộng đồng mạng chỉ trích màn trình diễn.

Han Sara gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang trình diễn ca khúc cách mạng.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng là chương trình thực tế quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Trong chương trình, 12 thí sinh sẽ đối đầu với nhau qua các vòng thi khắc nghiệt để tìm ra ngôi vị quán quân. Theo luật chơi, các thí sinh cùng nhóm của mình sẽ tạo ra những bản phối mới, sáng tác lời rap cho tiết mục do chính thí sinh thể hiện. Trước đó, chương trình từng gây chú ý với bản tấu Nam quốc sơn hà do Erik, Phương Mỹ Chi thể hiện đứng đầu danh sách thịnh hành trên Youtube.