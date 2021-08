Con gái Mỹ Linh tung ca khúc đỉnh ở The Heroes, vừa ra mắt đã đứng đầu BXH, được khen "con nhà nòi"

Real Love phiên bản The Heroes của bộ đôi Mỹ Anh và Khắc Hưng đang ngày càng nhận được những thành tích khả quan tuy đã phát hành được hơn 2 tuần. Cập nhật thành tích tính đến hiện tại, Real Love đã đạt hạng 1 tại Apple Music, hạng 3 trên Hot14 Realtime, hạng 4 trên iTunes, hạng 28 trên Top 200 Spotify và gần 3 triệu lượt xem trên YouTube.

Mỹ Anh - Khắc Hưng tập luyện hát Real Love

Nhận về sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, Khắc Hưng và Mỹ Anh đã tung ra phiên bản acapella cho Real Love để ăn mừng hạng 1 tại Apple Music. Màn hòa giọng ngẫu hứng của Khắc Hưng và Mỹ Anh tạo nên phiên bản Real Love acapella đậm chất tri ân với phần lời: "Thank you all you guys for number one". Cùng với đó là "phúc lợi" ảnh dìm hài hước của bộ đôi gửi đến những người đã ủng hộ ca khúc.

Mỹ Anh.

Trước đó, Khắc Hưng và Mỹ Anh cũng đã tung Real Love phiên bản disco với hơi thở sôi động, bùng nổ năng lượng. Khắc Hưng giới thiệu: "Sau sự thành công của Real Love, hai anh em chúng tôi đã quyết định xuyên không về những năm 70s, nhưng trong quá trình trục trặc của cỗ máy thời gian nên đã xuyên lên cả vũ trụ, không biết làm cách nào khác nên chúng tôi đành phải quẩy luôn trên đó. Và bây giờ, Mỹ Anh và Khắc Hưng xin hân hạnh giới thiệu một nhạc phẩm mang tên "Real Love - Discotheque Remix", được cấp phép toàn vũ trụ bởi hãng đĩa Dải Ngân Hà. Kính mời các bạn cùng lắng nghe và thưởng thức".

Nói về màn kết hợp thành công vượt khỏi phạm vi chương trình The Heroes, Mỹ Anh chia sẻ: "Mỹ Anh luôn luôn ngưỡng mộ anh Hưng và muốn được chung sân khấu với anh nên đây thực sự là một màn trình diễn rất đặc biệt đối với mình. Bài Real Love này thực ra cũng là do anh Hưng chọn. Mình với anh Hưng có ý tưởng đánh nhạc cụ sống cùng nhau, và thấy bài Real Love là một lựa chọn siêu hợp lý vì đó cũng là 1 bản nhạc RnB được song ca rất hay".

Khắc Hưng chia sẻ về sự mới mẻ của Real Love phiên bản The Heroes so với bản gốc 10 năm về trước của Kimmese và JustaTee: "Khi lựa chọn ca khúc này thì cả Khắc Hưng và Mỹ Anh đều muốn thể hiện tinh thần của bản gốc nhiều nhất có thể. Nhưng mình vẫn cố gắng làm sao để "bẻ lái" phần giai điệu để nó khác đi một chút để phù hợp với cá tính âm nhạc của Khắc Hưng và Mỹ Anh. Để nói về điểm mới của Real Love tại The Heroes thì khi mà thể hiện live trên sân khấu đã là 1 điểm cộng rất lớn về việc 2 người nghệ sĩ ngoài hát ra còn thể hiện được việc tương tác với nhau trên sân khấu thông qua nhạc cụ. Điểm thứ 2, khi làm bài này thì Khắc Hưng đã tiết giảm rất nhiều phần nhạc cụ và không muốn giống như tinh thần của anh Hoàng Touliver khi làm trước đó là pha nhiều nhạc cụ điện tử vào mà mình muốn có nhiều âm thanh live hơn và phần hòa thanh cũng biến chuyển nhiều hơn".