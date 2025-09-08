Hành tây là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, không chỉ giúp tăng hương vị mà còn có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa hiệu quả. Chúng rất giàu chất xơ, đặc biệt là pectin và chất xơ hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ thức ăn di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa.

Với những người cao tuổi gặp vấn đề táo bón, hành tây thực sự là một "thuốc nhuận tràng" tự nhiên, nhờ khả năng hấp thụ nước, làm mềm phân và giảm tình trạng táo bón.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các sulfide, chẳng hạn như sulfene có trong hành tây, có thể ức chế vi khuẩn có hại và tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó duy trì môi trường vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Điều này không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt mà còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như viêm ruột hay loét dạ dày. Đặc biệt, đối với những người cao tuổi có chức năng tiêu hóa yếu, ăn hành tây ở mức vừa phải giúp giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ngoài tác dụng tiêu hóa, hành tây còn có khả năng chống viêm nhờ các thành phần sulfide và flavonoid. Chúng là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ gốc tự do, giảm stress oxy hóa – một yếu tố chính dẫn đến tổn thương tế bào, lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Tiến sĩ Lê Minh Hòa, chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết: "Người cao tuổi thường dễ bị stress oxy hóa kéo dài, dẫn đến suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ các bệnh mãn tính. Việc bổ sung hành tây đều đặn trong chế độ ăn có thể giúp làm giảm phản ứng viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch".

Hành tây còn giúp ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt quan trọng với người cao tuổi có nguy cơ tiểu đường. Với chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ hòa tan cao, hành tây làm chậm quá trình hấp thụ đường, hạn chế biến động lượng đường sau bữa ăn. Các sulfide trong hành tây cũng giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ điều hòa đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe, hành tây có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau: xào, nấu súp, trộn salad hoặc làm món ăn lạnh. Với những người không thích mùi vị đặc trưng, chế biến hành tây thành súp hoặc chiên giòn vừa làm giảm độ cay vừa giữ lại các chất dinh dưỡng.

Tuy hành tây mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng điều độ và kết hợp với chế độ ăn cân đối là điều cần thiết. Người cao tuổi nên phối hợp hành tây với các loại rau củ, thịt nạc, cá và trái cây tươi để đảm bảo dinh dưỡng toàn diện. Ngoài ra, tập luyện vừa phải và duy trì lối sống lành mạnh cũng là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hành tây là thực phẩm dễ kiếm bán đầy ở chợ Việt, bổ dưỡng và giá cả phải chăng, có thể trở thành một phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày của người cao tuổi. Nó giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm viêm, ổn định đường huyết và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mãn tính. Khi kết hợp ăn uống khoa học, chế độ tập luyện hợp lý và lựa chọn thực phẩm lành mạnh khác, hành tây có thể góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

(Ảnh minh họa: Internet)