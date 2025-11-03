'Ăn cho khỏi phí - uống cho khỏi thừa' - thói quen tiết kiệm bào mòn sức khỏe

Hai ngày sau khi nấu canh rau ngót tôm, bà Hạnh (62 tuổi, Hà Nội) vẫn mang ra hâm lại “ăn cho đỡ phí". Hôm đó, bữa cơm chỉ có hai người, bà tiếc phần rau còn lại nên tiếp tục cất vào tủ lạnh. Sau bữa ăn thứ hai, bà thấy đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán bà bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, nghi do nitrit sinh ra trong rau để lâu. Sau lần ngộ độc đó, bà Hạnh bỏ hẳn thói quen nấu nhiều. “Giờ tôi nấu vừa đủ bữa, có tốn thêm ít thời gian nhưng thấy yên tâm hơn nhiều”, bà nói.

Anh Tâm (38 tuổi, Bình Dương) làm văn phòng, thường tranh thủ cuối tuần mua 10 kg thịt heo, ướp muối, phơi khô rồi chia túi nhỏ trữ tủ đông. “Đỡ phải đi chợ nhiều, vừa tiết kiệm vừa chủ động”, anh nói.

Gần đây, anh hay bị đầy hơi, khó tiêu, mất ngủ. Nghĩ do làm việc căng thẳng, anh chỉ uống men tiêu hóa, nhưng tình trạng không cải thiện. Đi khám, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, dấu hiệu rối loạn tiêu hóa do ăn thực phẩm bị oxy hóa và biến chất.

Anh được mọi người xung quanh giải thích, thịt phơi khô, đặc biệt là làm thủ công, dễ bị nhiễm khuẩn hoặc mốc nếu không đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm. Việc trữ đông lâu ngày khiến chất béo trong thịt bị oxy hóa, sinh ra aldehyde – hợp chất gây hại gan và tim mạch. Đồ ăn để tủ lạnh quá lâu không hư bên ngoài nhưng bên trong có thể đã biến đổi, làm tăng gánh nặng cho gan và hệ tiêu hóa.

Anh Tâm cho biết, từ khi thay đổi thói quen ăn uống, chỉ mua vừa đủ dùng trong tuần, sức khỏe cải thiện rõ rệt. “Trước tôi cứ nghĩ tự làm là sạch, ai ngờ lại là cách ‘tiết kiệm’ khiến mình phải trả giá”, anh nói.

Nhiều người có thói quen hâm lại đồ ăn cũ để ăn.

Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tái sử dụng dầu chiên nhiều lần, hâm lại đồ ăn cũ hay bảo quản thực phẩm sai cách là những thói quen phổ biến ở các gia đình Việt. Các chuyên gia khuyến cáo, muốn tiết kiệm an toàn, người dân nên thay đổi thói quen, đó là nấu vừa đủ bữa, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, không dùng lại dầu quá hai lần và tránh để thức ăn đã nấu chín qua đêm.

Theo TS.BS Từ Ngữ - Tổng Thư ký Viện Dinh dưỡng Việt Nam, việc hâm lại thức ăn tưởng tốt song nếu không chú ý sẽ làm mất chất dinh dưỡng, ảnh hưởng chất lượng món ăn. Nguyên tắc là tránh hâm nóng, hoặc chỉ làm ấm thực phẩm.

Với cơm trắng, bạn có thể hâm nóng lại để dễ ăn hơn. Tuy nhiên, với các loại rau lá, nhất là canh rau, không nên hâm nóng lại, vì quá trình thái rửa chế biến đã mất nhiều vitamin, tiếp tục hâm nóng sẽ tiêu hao thêm chất dinh dưỡng.

Các loại thực phẩm cung cấp chất béo và chất đạm như thịt, cá, trứng... cũng không nên hâm nóng, vì ngoài mất chất dinh dưỡng, thì hương vị cũng kém phần thơm ngon. Riêng với các đồ kho như thịt kho, trứng kho, cá kho có thể hâm nóng lại được, bởi bản chất loại đồ ăn này nên ăn nóng và nấu nhiều lần thì sẽ nhừ, dễ ăn hơn.

TS Từ Ngữ tư vấn việc ăn uống phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề như sở thích, điều kiện kinh tế, sự hiểu biết về dinh dưỡng, do vậy mỗi người sẽ có sự lựa chọn khác nhau về thực phẩm. Tuy nhiên, ở góc độ dinh dưỡng, với bất kể loại thực phẩm nào khi chế biến cũng cần nghĩ cách để vừa có món ăn ngon, vừa có thật nhiều dinh dưỡng là tốt nhất.

Theo TS.BS Vũ Thị Thanh, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trong suốt những năm làm nghề, bác sĩ Thanh từng tiếp nhận nhiều trường hợp suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi do sử dụng thực phẩm không đủ, không đúng. Các thực phẩm để lâu trong tủ lạnh có thể gây mất chất dinh dưỡng, thiếu đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Trong tủ lạnh tồn tại nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Vi khuẩn sống có thể xâm nhập vào thức ăn, làm biến chất thực phẩm. Ngay cả khi thực phẩm đã đun sôi, nấu chín vẫn có thể gây hại. Nhiều người sử dụng thực phẩm bảo quản không đúng cách trong tủ lạnh đã phải đối mặt với những hậu quả đáng tiếc như ngộ độc , thậm chí đe dọa tính mạng.