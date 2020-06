Ăn canh nóng đựng trong túi ni lông, một gia đình có con gái 9 tuổi dậy thì sớm, cậu con trai 7 tuổi “vùng kín” phát triển bất thường

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, bác sĩ Trần Tuấn Vũ, khoa thận, bệnh viện The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, giải đáp thắc mắc của khán thính giả xoay quanh vấn đề ăn uống.



Trong đó, bác sĩ Trần Tuấn Vũ bác bỏ tin đồn thức ăn hâm nóng trong lò vi sóng gây ra ung thư. Bác sĩ Trần Tuấn Vũ cho biết: "Thức ăn hâm nóng trong lò vi sóng không gây ra ung thư, không mất chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều nguy hại là ở việc người dân hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng mà để nguyên màng bọc ni lông. Đa phần màng bọc ni lông làm từ chất hóa dẻo, khi gặp nhiệt độ cao, chất hóa dẻo sẽ tan chảy, chất độc hại sẽ ngấm vào cơ thể qua đường ăn uống và gây ra rối loạn hormone. Có nghiên cứu cho thấy, sản phụ tăng nguy cơ sinh non nếu xét nghiệm nồng độ chất hóa dẻo trong cơ thể cao hơn mức bình thường".

Bác sĩ Trần Tuấn Vũ, khoa thận, bệnh viện The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University.

Bác sĩ Trần Tuấn Vũ đề cập về một trường hợp người mẹ dẫn con trai 7 tuổi đến bệnh viện khám do cơ quan sinh dục nhỏ, kích thước chỉ có 1cm. Hỏi thăm tiền sử mắc bệnh của người thân trong gia đình, bác sĩ được biết chị gái 9 tuổi có dấu hiệu dậy thì sớm và đã có kinh nguyệt. Cả hai chị em đều là trẻ sinh non. Tiến hành xét nghiệm nồng độ chất hóa dẻo trong nước tiểu của cả hai chị em, bác sĩ phát hiện nồng độ chất hóa dẻo cao gấp 3 lần bình thường, nguyên nhân là do thói quen ăn uống của gia đình.

Theo thông tin được biết, người mẹ và hai con nhỏ có thói quen đến siêu thị mua canh nóng đựng trong túi ni lông, bởi họ cho rằng điều này thuận tiện và thơm ngon khi canh được hâm nóng hổi, tuy nhiên họ không biết chính thói quen ăn uống tai hại đã dẫn đến bệnh tật. Bác sĩ cho rằng chất hóa dẻo thôi nhiễm trong thức ăn chính là nguyên nhân khiến người mẹ sinh non, bé gái mắc hội chứng dậy thì sớm, bé trai có cơ quan sinh dục 1cm.

Cả gia đình có thói quen đến siêu thị mua canh nóng đựng trong túi ni lông.

Bác sĩ Trần Tuấn Vũ cảnh báo: "Không chỉ chất hóa dẻo, ngay cả túi ni lông cũng sẽ tan chảy khi đựng canh nóng và nhiều người nuốt vào bụng mà không hay biết. Những năm gần đây, chất hóa dẻo được chứng thực có thể gây rối loạn hormone ở bé trai và bé gái, khiến bé gái ngực phát triển sớm, bé trai mắc hội chứng tinh hoàn ẩn, hen suyễn...".

Bác sĩ Trần Tuấn Vũ khuyên người dân không nên quá lo lắng, bởi chất hóa dẻo ngấm vào cơ thể đòi hỏi quá trình lâu dài và tiếp xúc nhiều. Thông thường, chất hóa dẻo vào cơ thể sẽ được chuyển hóa qua thận, bạn chỉ cần uống nước nhiều, hấp thu chất polyphenol trong trà xanh và vitamin C trong trái cây là có thể giúp cơ thể kháng lại chất hóa dẻo độc hại.

Túi ni lông hoặc hộp xốp để đựng thực phẩm nóng như sữa đậu, nước ngô, nước canh, cơm… ở 78 - 80 độ C hoặc màng bọc ni lông bị nóng chảy sau khi làm nóng thức ăn trong lò vi sóng sẽ dễ dàng thôi nhiễm chất độc vào thức ăn.

Không chỉ các loại thực phẩm nóng, ngay cả những thực phẩm nguội lạnh nếu đựng trong các loại túi ni lông, hộp nhựa được sản xuất từ nhựa tái chế cũng gây tác hại cho sức khỏe. Đó là những loại thực phẩm có nhiều axit như dấm chua, dưa chua, cà chua, các loại thực phẩm chứa dầu hay các thực phẩm mặn khi đựng trong túi ni lông cũng rất nguy hiểm vì có chất điện ly nên khiến việc hòa tan rất nhanh.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không được dùng màng bọc thực phẩm ni lông lên bề mặt thức ăn để hâm nóng trong lò vi sóng. Sau khi bị quay nóng trong lò vi sóng tới 300-500 độ C, các màng bọc ni lông này bị chảy nhẽo và chất dẻo sẽ dính vào thức ăn.

Chính vì thế, để sử dụng túi ni lông an toàn, người dân nên chọn các loại túi không màu, có độ trong, bóng cao, màu sắc sáng tươi, bề mặt sản phẩm không bị nhám, xước, hạn chế sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn nóng, chua, cay...

Theo Ettoday