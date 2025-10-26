Ai tác hợp cho cặp đôi này yêu nhau vậy: Lệch tận 17 tuổi, nhìn như bố con chứ tình nhân gì trời

Một trong những dự án phim Hàn được kỳ vọng nhất cuối năm 2025 mang tên Nice to Not Meet You đang trở thành tâm điểm bàn tán khắp mạng xã hội.

Chỉ sau vài tấm ảnh đầu tiên, cặp đôi chính đã khiến khán giả Hàn đồng loạt thốt lên: "Ủa, ai duyệt concept này vậy trời?"

Khoảng cách 17 tuổi của cặp nam nữ chính khiến khán giả... phân vân

Bộ phim kể về Lim Hyun Joon, một nam diễn viên từng nổi đình nổi đám nhưng nay bị xem là "ngôi sao hết thời", đang cố gắng làm mới hình ảnh bằng một vai diễn nghiêm túc.

Trong khi đó, Wi Jeong Sook là một phóng viên chính trị kỳ cựu, bị chuyển sang mảng giải trí sau khi dính vào bê bối nội bộ. Hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau bất ngờ bị buộc phải hợp tác, và từ đó, câu chuyện tình cảm, công việc vừa mâu thuẫn vừa đầy châm biếm của họ bắt đầu.

Phim do tvN sản xuất, gồm 16 tập, dự kiến phát sóng vào tháng 11 năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên hai ngôi sao đình đám Lee Jung Jae biểu tượng toàn cầu của Squid Game và Lim Ji Yeon, "ác nữ" nổi tiếng từ The Glory, cùng góp mặt trong một dự án truyền hình.

Sự kết hợp tưởng chừng bùng nổ lại bất ngờ gây thất vọng ngay từ loạt ảnh quảng bá đầu tiên.

Trong bộ ảnh, Lee Jung Jae diện outfit denim tối màu, Lim Ji Yeon chọn bộ vest hồng pastel trẻ trung. Cả hai được đặt cạnh nhau với biểu cảm lạnh lùng, ánh sáng mờ ảo và cách tạo dáng đối xứng.

Thay vì thể hiện sự tương phản thú vị giữa hai nhân vật, bức ảnh lại khiến khán giả cảm thấy thiếu tự nhiên, thậm chí… hơi sai sai.

Chưa phát sóng nhưng Nice to Not Meet You đã nhận nhiều phản ứng tiêu cực

Trên các diễn đàn Hàn Quốc như TheQoo, bình luận tiêu cực xuất hiện dày đặc.

Nhiều người viết: "Nhìn như cha và con gái út thì đúng hơn; Không có chút chemistry nào hết; Cách chụp và tông màu khiến họ giống hai nhân vật đến từ hai bộ phim khác nhau. Cố gắng ép thành couple chỉ khiến người xem thấy gượng".

Có khán giả còn cho rằng "ánh sáng, makeup, phục trang mọi thứ đều đang chống lại họ".

Một ý kiến được đồng tình nhiều nhất nói rằng: "Cả hai đều là diễn viên giỏi, nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra cảm xúc chỉ bằng ánh mắt. Thà để họ thể hiện khoảng cách tuổi tác thật sự còn hợp lý hơn là cố làm cho trông cùng lứa".

Dàn diễn viên của phim

Khoảng cách 17 tuổi giữa hai diễn viên trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều người cho rằng đoàn phim đã sai khi cố làm mờ sự chênh lệch thay vì biến nó thành yếu tố thú vị của câu chuyện.

Khi cảm xúc chưa đủ mạnh, mọi chi tiết kỹ thuật, ánh sáng, tạo dáng, phục trang lại càng khiến khán giả nhìn thấy rõ sự gượng gạo.

Khoảng cách tuổi tác của Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội X (Twitter) và Naver Talk, cụm từ "cặp đôi không có phản ứng hóa học nhất năm" leo top chỉ vài giờ sau khi ảnh được đăng tải.

Dù vậy, một số người vẫn bênh vực rằng đây chỉ là teaser và "sẽ rất khác khi lên phim thật", đồng thời cho rằng Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon đều có khả năng diễn xuất đủ mạnh để xoay chuyển tình thế.

Trailer Nice to Not Meet You

Theo giới thiệu, Nice to Not Meet You khai thác thế giới giải trí Hàn Quốc đầy áp lực và cạnh tranh, nơi những con người từ hai cực khác nhau buộc phải đối mặt với định kiến và sự tổn thương cá nhân.

Thế nhưng, trước khi phim kịp ra mắt, khán giả đã dành sự chú ý cho một điều khác: Liệu đây có phải là "pha ghép đôi sai lầm nhất màn ảnh Hàn năm 2025"?

Câu trả lời chỉ có thể đến khi phim lên sóng, nhưng với khởi đầu đầy tranh cãi này, Nice to Not Meet You rõ ràng đã "gặp rắc rối" thật sự trước khi kịp khiến khán giả… gặp nhau.