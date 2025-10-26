Quá nể mỹ nhân 1 năm đóng tận 15 phim: Nhan sắc trên đỉnh thiên hạ, ngồi không bằng người thường đi làm 10 năm

Vương Tổ Hiền luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bất hủ tại làng giải trí Trung Quốc. Dù hiện tại đã giải nghệ, thế nhưng các câu chuyện liên quan đến mỹ nhân sinh năm 1967 vẫn luôn nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh đã hé lộ những thông tin gây bão liên quan tới minh tinh vang bóng một thời này. Năm 1990, danh tiếng của Vương Tổ Hiền ở mức cực thịnh. Cô "đắt show" tới mức đóng 15 bộ phim chỉ trong 1 năm. Không những đóng nhiều phim, cát-xê của cô cũng rất cao, từ mức 500 nghìn đô la Hồng Kông đã tăng lên tới 2 triệu đô la Hồng Kông cho 1 vai diễn (tương đương khoảng 6,771 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Chỉ riêng năm đó, Vương Tổ Hiền đã kiếm được tới 12 triệu đô la Hồng Kông.

Đạo diễn Vương Tinh đã có những hé lộ đáng chú ý về Vương Tổ Hiền.

Không chỉ kiếm tiền như nước nhờ thù lao diễn xuất, Vương Tổ Hiền còn sở hữu bất động sản giá trị. Theo đạo diễn Vương Tinh, vào năm 1997 khi thị trường bất động sản lao dốc, trong khi nhiều người muốn bán nhà bán đất thì Vương Tổ Hiền lại làm ngược lại khi chi 13 triệu đô la Hồng Kông để mua một ngôi nhà sang trọng. Thế rồi chỉ trong vòng 1 tháng sau, giá trị của nó tăng thêm 1 triệu đô la Hồng Kông.

Vào năm 1990, Vương Tổ Hiền từng đóng tới 15 bộ phim, kiếm được tới 12 triệu đô la Hồng Kông từ thù lao diễn xuất, trong đó cát-xê cao nhất lên tới 2 triệu đô la Hồng Kông.

Không chỉ kiếm tiền từ việc đi diễn, Vương Tổ Hiền còn cho thấy sự mát tay khi đầu tư bất động sản. Số tiền cô cho thuê nhà ở thời đỉnh cao bằng người bình thường phấn đấu 10 năm trời.

Đáng nói hơn, số tiền mà Vương Tổ Hiền kiếm được từ việc cho bất động sản cũng rất đáng nể. Người ta nói rằng ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, riêng tiền thuê nhà cô thu được đã nhiều hơn tiền lương của một nhân viên văn phòng bình thường trong 10 năm.

Tất nhiên, không phải tự dưng mà Vương Tổ Hiền lại có thể kiếm tiền một cách khủng khiếp như vậy. Ở thời kỳ của mình, Vương Tổ Hiền được coi là biểu tượng nhan sắc đệ nhất, đóng phim nào là khiến khán giả sốc visual phim đó. Đáng nói hơn, không chỉ có nhan sắc mà diễn xuất của Vương Tổ Hiền cũng được xem là thượng hạng, diễn vai nào cũng ra được nét đặc trưng riêng.

Ở thời đại của mình, Vương Tổ Hiền được xem là biểu tượng nhan sắc đệ nhất.

Gần 4 thập kỷ trôi qua, Nhiếp Tiểu Thiến do Vương Tổ Hiền thể hiện vẫn được xem là kinh điển.

Dù sự nghiệp của Vương Tổ Hiền không kéo dài lâu, nhưng cô vẫn luôn được nhớ đến với những vai diễn để đời trong các bộ phim như Thiến Nữ U Hồn, Thanh Xà, Du Viên Kinh Mộng,... Trong đó, vai Nhiếp Tiểu Thiến là nổi bật nhất, cũng là vai diễn giúp Vương Tổ Hiền trở thành minh tinh hàng đầu lúc bấy giờ. Cho đến hiện tại, gần 4 thập kỷ trôi qua kể từ ngày Thiến Nữ U Hồn ra mắt vào năm 1987, thế nhưng Nhiếp Tiểu Thiến của Vương Tổ Hiền vẫn được xem là phiên bản kinh điển nhất.