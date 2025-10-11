Sáng ngày 11/10, mạng xã hội chấn động với thông tin Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa hẹn hò. Chủ đề này nhanh chóng leo lên Hot Search Weibo, khi mà cả hai bị paparazzi bắt gặp về chung một tòa nhà trong suốt 4 ngày liên tiếp. Không chỉ vậy, theo người này thì Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa còn ở cùng nhau. Cụ thể, sau khi trợ lý rời đi, Lý Quân Nhuệ sẽ từ tầng 8 lên tầng 12 để ngủ qua đêm tại phòng của Mạnh Tử Nghĩa.

Paparazzi quay được video Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ về chung tòa nhà trong 4 ngày liên tiếp.

Thời điểm hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về câu chuyện này. Nếu nó là sự thật, vậy thì những người mừng nhất đương nhiên là các fan couple. Bởi lẽ, họ đã đẩy thuyền cặp đôi này suốt từ hồi Cửu Trùng Tử phát sóng. Trong phim, cả hai có những phân cảnh vô cùng tình tứ. Chemistry ấn tượng của họ chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp Cửu Trùng Tử đạt được thành công rực rỡ ngoài mong đợi.

Thông tin từ bài đăng trên Hot Search nói rằng Lý Quân Nhuệ đợi khi trợ lý rời đi sẽ lên phòng của Mạnh Tử Nghĩa để ngủ qua đêm.

Bình luận của netizen về tin đồn cặp đôi Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ hẹn hò:

- Cái bạn nam này nhìn mặt thấy hiền lành tử tế .hi vọng tình duyên đâu đó rỏ ràng, yêu đương minh bạch.

- Cũng được, trai đẹp gái xinh.

- Nếu vậy thì chúc mừng họ chứ sao đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng có ảnh hưởng chi đến ai đâu.

- Thôi báo cưới luôn cũng không bất ngờ. Chúc mừng đẹp đôi.

- Ủa, mình tưởng là ai cũng biết chứ ta.

Thực tế thì không phải bây giờ mà từ lâu, cặp đôi này đã bị nghi phim giả tình thật. Cả hai không chỉ tình tứ ở những cảnh phim mà ở các buổi tuyên truyền, hình ảnh hậu trường hay khi đi sự kiện, cặp đôi này cũng tỏ ra vô cùng thân thiết.

Cả hai thu hút lượng fan couple cực lớn sau thành công của Cửu Trùng Tử.

Không những vậy, lúc này họ còn đang cùng quay chung một bộ phim ngôn tình khác là Thượng Công Chúa. Trên phim trường, cánh săn tin cũng bắt gặp không ít những khoảnh khắc thật mật của hai, khiến cho các fan của Quân Khiên Mạnh Nhiễu (tên couple ở phim Cửu Trùng Tử) lần nào xem cũng thấy vô cùng phấn khích.

Nói thêm về hai nhân vật chính trong câu chuyện, Mạnh Tử Nghĩa đã có thâm niên hoạt động lâu năm trong showbiz. Dù không phải ngôi sao hạng A nhưng cô vẫn được nhớ đến với một số vai diễn như Mộc Niệm Từ trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu, Diệp Hồng Ngư trong Tương Dạ hay Ôn Tình trong Trần Tình Lệnh. Ở chiều ngược lại, Lý Quân Nhuệ chỉ thực sự nổi lên sau Cửu Trùng Tử. Tuy nhiên hiện tại, anh đang là nam chính của những dự án đáng chú ý là Thượng Công Chúa và Sở Kiều Truyện 2. Ngoài ra, Lý Quân Nhuệ hiện cũng có phim Yến Ngộ Vĩnh An đang phát sóng, được khán giả đánh giá rất cao.