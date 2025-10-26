Vbiz có thêm 1 cặp đôi đẹp nức nở: Nhà gái visual triệu người mê, nhà trai là tổng tài không ai cưỡng nổi

Chỉ vài phân đoạn netizen đã ngay lập tức lên thuyền

Trong tập mới đây nhất của Cách Em 1 milimet, 2 cái tên Lê Hải và Quỳnh Châu đã khiến dân tình “náo loạn”. Chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến người xem rần rần vì độ đẹp đôi, tương tác tự nhiên và ánh mắt ngọt ngào của cả hai.

Netizen gọi đây là “cặp đôi mới của Vbiz”, thậm chí còn đùa rằng “visual này mà không thành đôi thì tiếc của trời”. Ngay sau khi tập 17 khép lại, hàng loạt những đoạn video ngắn của cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến hội chị em đã thi nhau “đẩy thuyền” với tốc độ chóng mặt.

Không chỉ vậy, nhiều khán giả còn phát hiện cả hai có má lúm đồng tiền giống nhau, khiến “độ hợp đôi” tăng thêm vài bậc. Bình luận “hai em có má lúm xinh quá đi” nhận được hàng trăm lượt thả tim. Một khán giả khác dí dỏm viết: “Trong phim mà ông bà không yêu nhau là tôi bỏ phim!”, thể hiện sự mong đợi của người xem trước phản ứng hóa học quá mạnh của cặp đôi.

Trên các nền tảng mạng xã hội đều ngập tràn clip “ship” cặp đôi này. Những bình luận như “đẹp đôi quá, nhìn má lúm là muốn lên thuyền”, “đẹp trai xinh gái như nhau á”, “tướng phu thê không chối cãi được” xuất hiện dày đặc.

Nhiều bình luận còn khẳng định: “Tôi nói hai anh chị này đăng ký luôn đi từ clip trước cơ mà", "Hai người này có nét giống nhau ghê", "Mê má lúm của hai bạn này quá, nhìn như sinh ra để đóng chung vậy", "Tướng phu thê quá, cho họ thành đôi ở cuối phim đi", "Giờ Bách chỉ còn là cái tên thôi, tôi chuyển thuyền sang ông Hải mất rồi", "Thuyền Hải – Châu này ra khơi chưa, cho tôi lên với", "Bị yêu má lúm của hai bạn này ghê”.

Rõ ràng, sức hút của Lê Hải và Quỳnh Châu không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự tương tác chân thật, nhẹ nhàng. Dù chỉ mới vài tập, “thuyền” Hải – Châu đã chính thức ra khơi, trở thành một trong những couple được yêu thích nhất năm nay.

Còn với khán giả, họ chỉ mong một điều giản dị: “Làm ơn tập cuối là Tú cưới Hải đi, không thì Hải cũng được, miễn đừng buồn nữa!”

Trai tài gái sắc của Vbiz

Trong Cách Em 1 milimet, Lê Hải vào vai một anh chàng mang phong thái chuẩn soái ca nhưng vẫn giữ nét cảm xúc, chiều sâu cần thiết cho nhân vật. Nhân vật này là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, khác hẳn hình tượng hiền lành, chất phác mà khán giả từng quen thuộc.

Cư dân mạng nhận xét: “Anh chỉ cần cười nhẹ cũng khiến khung hình mềm lại”, “từ ánh mắt tới cử chỉ đều tinh tế như thật”. Sau nhiều năm miệt mài với phim truyền hình, Lê Hải đang chứng minh anh hoàn toàn có thể trở thành gương mặt nam chính thế hệ mới của Vbiz.

Trước khi gây sốt với Cách Em 1 Milimet, Lê Hải từng được yêu thích qua vai tổng tài Chao trong bộ phim Ước Mình Cùng Bay. Vai diễn trong phim đã khiến Lê Hải chiếm trọn được trái tim người hâm mộ.

Trong khi đó, Quỳnh Châu đảm nhận vai Tú - một cô gái thông minh, nhiều trăn trở trong tình bạn và tình yêu. Dưới lớp vỏ mạnh mẽ là một trái tim nhạy cảm và ấm áp. Quỳnh Châu mang đến cho nhân vật vẻ đẹp vừa trong sáng vừa từng trải, khiến khán giả cảm nhận được chiều sâu cảm xúc của một người phụ nữ dám yêu, dám tổn thương.

Khi đứng cạnh Lê Hải, sự ăn ý giữa hai người gần như “bùng nổ”. Mỗi ánh nhìn, nụ cười hay cử chỉ nhỏ đều khiến khán giả rung động. Fan còn đùa rằng: “Hai người này mà không có cảnh hôn là mất vui cả bộ phim.”