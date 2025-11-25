Ai là fan của mỹ nam này thì mừng phải biết: Đóng cùng lúc 2 phim Việt hot rần rần, anh chạy KPI đấy à?

Nếu phải kể tên một nam diễn viên đang “phủ sóng” mạnh mẽ nhất phim Việt thời điểm hiện tại, Hà Việt Dũng chắc chắn là cái tên đầu bảng. Không ồn ào chiêu trò, không thị phi, nam diễn viên âm thầm đánh úp khán giả bằng việc xuất hiện liên tiếp ở cả hai bộ phim đang hot nhất: Cách Em 1 Milimet và Lằn Ranh.

Fan đùa rằng: “Anh Dũng chắc chạy KPI hay gì, đi đâu cũng gặp!”, còn hội mê phim thì được phen “sướng rơn” vì ngày nào mở TV cũng thấy nam diễn viên với phong thái chững chạc, cuốn hút đến mức khó rời mắt.

Cách Em 1 Milimet: Hà Việt Dũng hoá "tổng tài đời thực"

Trong Cách Em 1 Milimet, Hà Việt Dũng vào vai Viễn ở giai đoạn trưởng thành, một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh nhưng chất chứa ký ức dịu dàng về tình đầu với Ngân.

Nhìn bề ngoài, Viễn ở giai đoạn trưởng thành chỉn chu, thành đạt và có cuộc sống tưởng như đã được sắp đặt ổn định. Nhưng cách Hà Việt Dũng xây dựng nhân vật lại khiến Viễn không phải mẫu nam chính đơn giản, mà là người có nội tâm ngổn ngang, luôn bị kéo về “quãng trời trong trẻo” của chính mình.

Nhân vật Viễn là kiểu đàn ông nội tâm, ít nói, suy nghĩ nhiều hơn thể hiện. Hà Việt Dũng dùng ánh mắt làm điểm nhấn: Độ trầm, độ nén và độ ấm được tiết chế vừa vặn, tạo nên cảm giác vừa xa cách vừa dịu dàng. Hình ảnh “tổng tài đời thực” của anh khiến khán giả thích thú, gọi đây là vai diễn “đo ni đóng giày” nhất của nam diễn viên từ trước đến nay.

Ở những cảnh Viễn vô tình gặp lại Ngân, Hà Việt Dũng không diễn bằng lời, mà để nội tâm chạy qua ánh mắt. Có phần kiềm nén, có chút bất lực, và rất nhiều sự xao động. Điều đó khiến Viễn trở thành nhân vật có chiều sâu, không quá bi kịch, nhưng luôn vương vấn.

Viễn vì vậy trở thành một trong những vai diễn tâm lý sắc sảo nhất của Hà Việt Dũng.

Lằn Ranh: Lần đầu chạm ngõ chính luận

Song song với màu sắc tình cảm của Viễn, Hà Việt Dũng lại biến hoá thành Chấn trong Lằn Ranh - một Phó Chi cục trưởng ngành thuế, cũng là chồng của Thu (Hồng Diễm).

Trong thế giới chính luận đầy áp lực, nhân vật Chấn mang hình ảnh một người đàn ông kín kẽ, thực tế, sống đúng trách nhiệm nghề nghiệp. Không có những lời thoại ngọt ngào hay cảnh quay lãng mạn, Chấn lại chinh phục khán giả theo cách khác: bản lĩnh, từng trải, mang hơi thở rõ rệt của đời sống công chức.

Khác hẳn Viễn, Chấn trong Lằn Ranh là nhân vật sống giữa lớp sóng ngầm của bộ máy nhà nước, nơi mọi quyết định đều có cái giá của nó. Chấn không phải người chồng hoàn hảo, cũng không phải công chức mẫu mực tuyệt đối. Anh làm việc trong ngành thuế, vốn bị soi xét, chịu nhiều áp lực, đôi khi đứng ở lằn ranh giữa đúng, sai, giữa nguyên tắc, những cuộc va chạm thực tế

Điều đặc biệt là nhân vật Chấn không được viết theo dạng “anh hùng” hay “người xấu” rõ ràng. Và chính sự nhập vai rất tiết chế của Hà Việt Dũng khiến khán giả có thể nhìn thấy ở Chấn… bóng dáng của vô số người đàn ông trưởng thành ngoài đời, bị kẹt giữa trách nhiệm và sự thật mà họ buộc phải im lặng.

Sự "đa sắc" của Hà Việt Dũng

Hai bộ phim, hai thế giới, hai tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng Hà Việt Dũng dung hòa mọi thứ rất trơn tru, đủ để khán giả thấy rằng sự đa sắc của anh không hề là “ăn may”.

Việc Hà Việt Dũng xuất hiện dày đặc trên truyền hình thời điểm này khiến dân mạng đùa rằng anh đang “chạy KPI”. Nhưng thật ra, chính độ chín của nghề mới là thứ đưa anh vào giai đoạn bùng nổ.

Không vai nào giống vai nào, và càng không có chuyện trộn lẫn cảm xúc. Sự đa dạng đó giúp Hà Việt Dũng trở thành một trong những nam diễn viên “giữ phong độ ổn định nhất” phim Việt hiện nay, vừa đóng đều nhưng vẫn giữ chất lượng tốt.

Sinh năm 1987, quê Hòa Bình, từng bắt đầu với nghề người mẫu rồi chuyển hướng sang phim ảnh, Hà Việt Dũng không phải kiểu ngôi sao nổi lên từ may mắn. Anh đi từng bước, từ vai phản diện, vai phụ, cho đến những tuyến nam chính có chiều sâu.

Gương mặt đàn ông, ánh mắt biết kể chuyện, giọng nói trầm và phong thái ít lời, tất cả khiến anh hợp với những dạng nhân vật trưởng thành, có phần trầm mặc. Ngoài đời, Hà Việt Dũng sống kín đáo, không thị phi, kết hôn sớm và hiếm khi xuất hiện trong các ồn ào showbiz.

Chính sự âm thầm và bền bỉ đó giúp anh ngày càng được tin tưởng giao vai nặng ký, và cũng tạo nên cái duyên đặc biệt: Vai nào của anh cũng “có hồn”, có sự trải nghiệm đủ để chạm đến người xem.