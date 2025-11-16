1 nam diễn viên phim Việt giờ vàng bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại, chuyện gì đang xảy ra?

Khi Cách Em 1 Milimet đang ở giai đoạn tăng tốc với nhiều nút thắt mới, khán giả bất ngờ nhận ra một khoảng trống khó hiểu: Nhân vật Bách do Huỳnh Anh thủ vai gần như biến mất hoàn toàn khỏi mạch truyện.

Trong Cách Em 1 Milimet, Huỳnh Anh vào vai Bách khi trưởng thành. Trong nhóm trẻ Làng Mây, Tú (Thanh Châu) là người mạnh mẽ, quyết đoán, giữ vai trò thủ lĩnh của Đại Bản Doanh. Bên cạnh cô luôn có Bách, cậu bé học giỏi, hiền, luôn tin tưởng và che chở Tú. Tình cảm của họ không ồn ào, không nói thành lời, nhưng là thứ gắn bó sâu sắc nhất trong ký ức cả hai.

Tập 22 của Cách Em 1 Milimet, các nhân vật đã dần gỡ nút thắt

Khi trưởng thành, mối quan hệ đó càng trở nên phức tạp hơn sau biến cố Bách gặp tai nạn và mất trí nhớ tạm thời, không còn nhận ra bạn bè cũ. Đây đáng lẽ là nút thắt cảm xúc quan trọng, mở ra hành trình để Tú và Bách tìm lại chính họ thứ mà khán giả rất chờ đợi.

Thế nhưng càng xem, người ta càng… không thấy Bách đâu.

Nhân vật Biên cũng đã bắt đầu xuất hiện với tần suất nhiều hơn

Ở những tập gần đây, Đại Bản Doanh gần như đã hội ngộ đầy đủ trừ một người: Bách. Sự vắng mặt của anh khiến mạng xã hội dậy sóng với hàng loạt bình luận hoang mang, thắc mắc liệu kịch bản có đang “bỏ rơi” một tuyến nhân vật được xem là trụ cột cảm xúc của phim.

Các nhân vật như Đức, Biên... được đưa trở lại mạch truyện, thì Bách một trong những tuyến trung tâm hoàn toàn vắng bóng. Không phân đoạn, không thoại, không tương tác với Tú. Cái điều người ta nhớ về Bách chỉ thông qua những cuộc đối thoại của Tú mà thôi.

Những lần tụ hội không có dấu hiệu của Bách

Một số khán giả còn đùa rằng: “Tú không quên Bách nhưng khán giả thì quên thật rồi", "Làm phim như Bách kể cũng nhàn, mất tích vài tập không ai hỏi”.

Việc một nhân vật quan trọng như Bách bị giảm thời lượng quá mạnh khiến mạch truyện thiếu cân bằng. Bởi tuyến Tú - Bách không chỉ là ký ức tuổi thơ, mà là sợi dây cảm xúc giúp nhân vật nữ chính trưởng thành.

Với cách phim xây dựng tâm lý từ đầu, Bách là một phần ký ức bền chặt và là người góp phần định hình Tú. Khi nhân vật này biến mất quá lâu mà không có lý do rõ ràng, khán giả lập tức có khá nhiều suy nghĩ khác nhau, không rõ liệu biên kịch đang muốn đẩy diễn biến tiếp theo như thế nào.

Nhân vật Bách của Huỳnh Anh gần như "biến mất tăm"

Một nam diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh được xếp vào vai trọng yếu, nhưng lại “biến mất” ở đoạn cần nhất, đã tạo nên một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Phần đông khán giả hy vọng nhân vật này sớm trở lại, bởi sự kết nối giữa Tú - Bách là một trong những điều khiến người xem yêu thích từ khi phim mới phát sóng.

Trong một bộ phim đặt trọng tâm vào hành trình trưởng thành và ký ức tuổi thơ, việc vắng đi một mắt xích quan trọng như Bách khiến cảm xúc bị dang dở.

Khán giả giờ vàng đang chờ một câu trả lời thỏa đáng hoặc một sự xuất hiện đủ mạnh để xứng đáng với vai trò của Huỳnh Anh.