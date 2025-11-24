Nam diễn viên Việt 30 năm chưa từng có 1 bức ảnh xấu, ngoài đời còn đẹp gấp 10000 lần trên phim

Mới đây, VFC, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, tiếp tục “xuất xưởng” một siêu phẩm giờ vàng mang tên Lằn Ranh. Bên cạnh những dự án lấy chủ đề tình yêu, gia đình - thức quà quen thuộc và “dễ tiêu”, phim chính luận hiện giờ cũng thu hút sự quan tâm lớn từ phía khán giả đại chúng. Đánh trực diện vào những vấn đề nổi cộm trong xã hội, sự đón nhận rộng rãi của Lằn Ranh giúp dàn cast cũng được “thơm lây”.

Giữa dàn diễn viên truyền hình xuất sắc, NSƯT Phạm Cường nổi bật với ngoại hình đạo mạo, điển trai ở tuổi 60. Tại buổi họp báo ra mắt phim, nam nghệ sĩ diện lên mình áo sơ mi xanh cùng quần âu. Trang phục giản dị nhưng lịch sự giúp tôn lên thần thái đĩnh đạc, phong trần hút mắt vô cùng. Ở trên phim, nghệ sĩ Phạm Cường xuất hiện với tạo hình chính trực, uy nghiêm nhưng ở ngoài đời thực, nam nghệ sĩ được khen ngợi đẹp gấp 10000 lần.

NSƯT Phạm Cường nổi bật với ngoại hình đạo mạo, điển trai ở tuổi 60

Nghệ sĩ Phạm Cường xuất hiện với tạo hình chính trực, nghiêm túc nhưng ở ngoài đời thực, nam nghệ sĩ được khen ngợi đẹp gấp 10000 lần

Khán giả và truyền thông đều đồng thuận rằng mỗi khoảnh khắc ông xuất hiện đều như một bức ảnh “sáng giá”, không hề có một góc xấu. Nhiều bình luận trên mạng xã hội khen ngợi: “Ở tuổi 60 mà vẫn đẹp, phong trần và uy nghiêm đến mức khiến người khác phải trầm trồ”, hay “Mỗi lần xuất hiện, ông đều như vừa bước ra từ tạp chí, thần thái hoàn hảo”.

Khán giả không ngớt lời khen ngợi phong độ của NSƯT Phạm Cường sau bao năm làm nghề. Nhiều netizen khẳng định nam nghệ sĩ chưa từng có một bức ảnh xấu được chụp lại, nhan sắc không góc chết. Những bình luận này cho thấy sức hút của nam nghệ sĩ không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở ngoại hình đầy khí chất, khiến công chúng không khỏi mê mẩn.

Cư dân mạng phát cuồng với ngoại hình bảnh bảo của nghệ sĩ Phạm Cường

NSƯT Phạm Cường, sinh năm 1965 tại Hải Phòng, từng được biết đến là “nam thần màn ảnh” trong giai đoạn thập niên 1990 - đầu 2000 nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất ấn tượng. Với khán giả, ông là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh phía Bắc, nổi bật với hình tượng điềm đạm, đáng tin cậy và nụ cười rạng rỡ. Những vai diễn của ông thường là các nhân vật trí thức, vừa giản dị vừa toát lên sức hút riêng, khiến người xem nhớ mãi.

Tính đến nay, NSƯT Phạm Cường đã góp mặt trong hàng trăm bộ phim lớn nhỏ, trong đó có nhiều tác phẩm đáng chú ý như Chủ Tịch Tỉnh, Chiều Tàn Thu Muộn, Bến Bờ Vực Thẳm, Đèn Vàng, Vòng Nguyệt Quế, Khoan Nói Lời Yêu Thương... Năm 2010, với vai chính trong Khoan Nói Lời Yêu Thương, ông giành giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc. Sau một thời gian vắng bóng, năm 2021, NSƯT Phạm Cường trở lại và tạo ấn tượng với Hướng Dương Ngược Nắng. Gần đây nhất, ông tiếp tục xuất hiện trong tác phẩm chính luận Lằn Ranh, thể hiện sự quen thuộc với những chủ đề mang tính xã hội sâu sắc.

NSƯT Phạm Cường là “nam thần màn ảnh” trong giai đoạn thập niên 1990 - đầu 2000

Lằn Ranh là bộ phim chính luận, khai thác nhiều vấn đề nóng trong xã hội như tham nhũng, lợi dụng chức vụ để mưu lợi, lợi ích nhóm, bao che và bảo kê. Phim xoay quanh câu chuyện tại tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, một thời điểm quan trọng và nhạy cảm, mang đến không ít thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh), Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy (NSƯT Phạm Cường) và Phó Bí thư Lê Đình Sách (NSND Trung Anh), những người trực tiếp chịu trách nhiệm sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho guồng máy mới. Trong quá trình này, họ thường rơi vào tình thế phải đưa ra lựa chọn khó khăn: thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy trở thành phép thử đạo đức đầy khắc nghiệt cho toàn bộ hệ thống.

Một trong những điểm nóng khiến ban lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu là dự án chung cư Trinh Tam, công trình từng được coi là biểu tượng phát triển của tỉnh nhưng lại bộc lộ nhiều sai phạm như ách tắc trong khâu trả sổ hồng và quy hoạch bị bóp méo. Trịnh Văn Khắc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Tiến Lộc), người thân tín của Phó Bí thư Lê Đình Sách, cùng nhiều cán bộ khác đều sa vào vòng xoáy này. Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường), Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, với vai trò và vị trí của mình, phải tìm cách dàn xếp sao cho mọi việc ổn thỏa nhất.