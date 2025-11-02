Từ quá khứ cơ cực đến "nam thần phim giờ vàng"

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV, Hà Việt Dũng từng có quá khứ vất vả. Anh sinh năm 1987 tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), trong một gia đình dân tộc Mường nghèo khó. "Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng những năm thập niên 90 gia đình tôi vẫn ăn cơm độn ngô, độn khoai suốt", nam diễn viên từng chia sẻ với Dân trí.

Hà Việt Dũng từng trải qua nhiều vất vả trước khi thành diễn viên nổi tiếng

Từ nhỏ, Hà Việt Dũng đã phải phụ giúp cha mẹ kiếm sống bằng đủ nghề tay chân từ cào hến, đốt lò vôi cho đến làm thuê phụ hồ... Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì hoàn cảnh không đủ điều kiện thi đại học, anh quyết định đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm trong quân ngũ giúp chàng trai dân tộc Mường rèn luyện kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh - những điều sau này trở thành nền tảng vững chắc để anh bước vào nghề diễn.

Rời quân ngũ, Hà Việt Dũng mang trong mình khát vọng đổi đời, khăn gói vào TP.HCM với hai bàn tay trắng. Anh làm nhiều nghề để mưu sinh, có thời gian từng bán nước mía, làm bốc vác, chạy bàn, chụp hình mẫu tự do… chỉ để trang trải cuộc sống.

Bước ngoặt đến vào năm 2011, khi Hà Việt Dũng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Đồng. Lợi thế ngoại hình cao 1m85, gương mặt nam tính, góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ giúp anh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý.

Nhờ chiều cao và ngoại hình nổi bật, Hà Việt Dũng bén duyên với showbiz

Năm 2012, anh bén duyên với điện ảnh qua vai diễn đầu tay trong phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải, đóng cặp cùng Lý Nhã Kỳ. Dù là “tay ngang”, nhưng diễn xuất tự nhiên, ánh mắt lạnh lùng pha chút trầm buồn của anh khiến khán giả ấn tượng mạnh.

Sau đó, Hà Việt Dũng liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như Ngược chiều nước mắt, Lựa chọn số phận, Hãy nói lời yêu, Bão ngầm, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý, Độc đạo, Cuộc chiến không giới tuyến… Mỗi vai diễn là một màu sắc khác nhau, khi là luật sư chính trực, khi là cảnh sát ngầm dũng cảm, khi lại là tay phản diện lạnh lùng, mưu mô.

Đặc biệt, năm 2024, anh gây chú ý với hình tượng “tổng tài” trong phim Cách em 1 milimet – vai Viễn, một doanh nhân điển trai, thành đạt, nhưng mang nội tâm sâu sắc. Nhờ diễn xuất trưởng thành, đĩnh đạc, Hà Việt Dũng được khán giả yêu mến gọi là “tổng tài phim giờ vàng”.

Hiện tại, Hà Việt Dũng là một trong những nam thần của phim giờ vàng VTV

Cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên vợ con

Sau hơn 10 năm làm nghệ thuật, Hà Việt Dũng hiện đã có trong tay cả danh tiếng lẫn một cuộc sống ổn định, viên mãn. Năm 2018, anh kết hôn với vợ là Hà Thị Nhung - cô gái người dân tộc Thái xinh đẹp không thua kém hot girl, kém anh 6 tuổi.

Hà Việt Dũng kể, sau gần 10 năm lăn lộn ở TP.HCM, anh quyết định ra Đà Nẵng sống. Khi đó, nam diễn viên tình cờ gặp bà xã hiện tại. Khi yêu được 2 tháng, cả hai quyết định lấy nhau vì tin rằng đã chọn đúng người. Sau đó, họ chuyển ra Bắc sống cho gần nhà.

Hà Việt Dũng hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan

Hiện tại, Hà Việt Dũng có cuộc hạnh phúc, bình yên bên vợ và con gái tại Mai Châu. Nam diễn viên chọn cuộc sống xa ánh đèn đô thị để yên bình hơn, vừa lo công việc diễn xuất, vừa phát triển kinh doanh du lịch. Gia đình anh đầu tư xây dựng hệ thống homestay giữa thung lũng Mai Châu thơ mộng, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Khu homestay của Hà Việt Dũng có không gian mở, bao quanh bởi ruộng lúa, cây xanh và hồ nước, vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là chốn để anh tĩnh tâm mỗi khi rời phim trường. Anh tự tay trồng cây, chăm sân vườn, phụ giúp việc xây dựng, trang trí từng góc nhỏ. Hình ảnh “tổng tài” truyền hình trong đời thật lại là một người đàn ông giản dị, chăm chỉ và gần gũi.

Ngoài diễn xuất, nam thần VTV kinh doanh thêm nhà hàng, homestay ở Bản Lác

Ngoài ra, vợ chồng Hà Việt Dũng còn kinh doanh online, đầu tư thêm vào bất động sản tại Hòa Bình cũ và Hà Nội. Nhờ tích góp nhiều năm và quản lý tài chính thông minh, hiện nam diễn viên đang xây được biệt thự khang trang ở quê, cùng homestay mang về thu nhập ổn định hàng tháng.

Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng trên màn ảnh, ngoài đời Hà Việt Dũng là người đàn ông hài hước, ấm áp và luôn hướng về gia đình. Khi không đóng phim, anh dành toàn bộ thời gian cho vợ con, phụ giúp công việc kinh doanh và tận hưởng không khí yên bình nơi miền núi.

Về hôn nhân, Hà Việt Dũng cho biết vợ anh là người hiểu chuyện, biết cảm thông và luôn ủng hộ chồng theo đuổi nghệ thuật. Dù đôi khi phải xa nhau nhiều ngày vì lịch quay, nhưng cả hai luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.