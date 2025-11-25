NSƯT Hoàng Hải lần đầu vào vai chồng mỹ nhân phim giờ vàng, kể chuyện tình U50 "trái dấu"

Chiều 24/11, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Gia đình trái dấu đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh và các diễn viên trẻ như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, bé An Nhiên…

Bộ phim xoay quanh hành trình của ông Phi do nghệ sĩ Hoàng Hải thủ vai - một trưởng phòng cấp huyện từng là điểm tựa vững vàng cho cả gia đình. Biến động ập đến khi ông bị tinh giản biên chế và buộc phải nghỉ hưu sớm, khiến ông rơi vào cảm giác trống trải, mất phương hướng. Từ đó, ông phải đối mặt với những nghi ngờ về giá trị bản thân và chứng kiến những rạn nứt âm ỉ trong gia đình dần lộ rõ.

Dàn diễn viên trong phim "Gia đình trái dấu"

Vào vai bà Ánh - vợ của ông Phi là NSƯT Kiều Anh, mỹ nhân quen mặt qua các bộ phim giờ vàng của VTV. Khác với những vai diễn trước đây của Kiều Anh, nhân vật lần này của chị là một phụ nữ 45 tuổi nhưng vẫn hồn nhiên, vô tư. Thậm chí, hình ảnh bà Ánh còn được khắc họa qua những bộ đồ ngủ sặc sỡ và lối nói chuyện nông nổi. Kiều Anh thừa nhận chính sự “trẻ con quá mức” này khiến chị lo ngại khán giả sẽ khó đồng cảm.

"Tôi nghĩ vai diễn này khi đến với khán giả sẽ bị ghét nhiều bởi cách thể hiện của bà Ánh quá lố so với độ tuổi. 45 tuổi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo với chồng với con, có chút chuyện là gọi cả gia đình", Kiều Anh bày tỏ.

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Hoàng Anh lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh nhỏ

Dù lo lắng phản ứng khán giả, nhưng nữ nghệ sĩ hy vọng ít nhất một nửa người xem sẽ thấu hiểu nhân vật bà Ánh. Theo chị, chính nét đối lập của hai vợ chồng sẽ tạo nên điểm nhấn thú vị cho câu chuyện tình yêu U50 “trái dấu”, vừa dịu dàng, vừa mâu thuẫn trong phim.

Về phần mình, NSƯT Hoàng Hải cho biết anh thích thú với kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Nam nghệ sĩ đánh giá cao ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn Vũ Trường Khoa, khi tạo không gian sáng tạo thoải mái để diễn viên phát huy cảm xúc nhân vật.

Hoàng Hải còn cho biết anh chủ động đề nghị đạo diễn cho mình tự thực hiện cảnh ngã xe trong một phân đoạn, dù trước đó đạo diễn tỏ ra e ngại vì lo cảnh quay có thể gây nguy hiểm. "Có những phân đoạn xúc động đến mức tôi không cần diễn. Tình cảm gia đình luôn là điều giúp con người vượt qua những lúc khó khăn", anh nói.

Một số hình ảnh trong phim

Gia đình trái dấu phát sóng vào 20h thứ Hai, Ba, Tư hằng tuần trên VTV3 từ ngày 1/12/2025.