Nữ stylist đình đám Hàn Quốc Han Hye-yeon - người được mệnh danh là "bàn tay vàng đứng sau phong cách của loạt siêu sao" - mới đây tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ hành trình giảm cân ngoạn mục của mình. Ở tuổi 54, cô vẫn duy trì cân nặng khoảng 44kg, vóc dáng gọn gàng và diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc.

Là cái tên quen thuộc trong giới thời trang, cô từng tạo hình cho nhiều siêu mẫu và ngôi sao hàng đầu như Jang Yoon-joo, Han Hye-jin, Lee Hyori, So Ji-sub, Song Hye-kyo hay Gong Hyo-jin. Cô cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế I Live Alone.

Gần đây, khi tham gia một kênh YouTube về phong cách sống, cô đã lần đầu chia sẻ chi tiết các phương pháp giúp mình giảm khoảng 20kg kể từ năm 2023 và giữ ổn định cân nặng suốt hơn 2 năm rưỡi. Điều đáng nói là quá trình này không diễn ra cực đoan, mà theo từng giai đoạn rõ ràng, bền vững.

1. Kiểm soát đường huyết trong 2 tuần trong suốt giai đoạn giảm mỡ

Điểm cốt lõi đầu tiên trong hành trình giảm cân của cô là kiểm soát đường huyết. Trong những giai đoạn cần giảm mỡ nhanh, cô áp dụng chế độ ăn ít đường kéo dài khoảng hai tuần, hạn chế tối đa đường tinh luyện và các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như cơm trắng hay tinh bột tinh chế.

Nhờ vậy, cô có thể giảm khoảng 3-4kg trong thời gian ngắn. Khi quay lại ăn tinh bột, cô không loại bỏ hoàn toàn mà kết hợp cơm trắng với gạo lứt để tăng chất xơ, kéo dài cảm giác no và hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

2. Nhịn ăn gián đoạn 16:8

Bên cạnh đó, cô duy trì nhịn ăn gián đoạn theo phương pháp 16:8, tức là ăn trong 8 tiếng và nhịn 16 tiếng mỗi ngày. Chính thói quen này, khi duy trì đều đặn, đã giúp cô giảm cân một cách từ từ nhưng ổn định. Theo chia sẻ, nhịn ăn gián đoạn không chỉ giúp giảm lượng calo nạp vào mà còn cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hạn chế tích mỡ và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả hơn.

3. Thay thế món tráng miệng bằng kem que làm từ nước ép trái cây tự chế

Một mẹo thú vị khác là cách cô xử lý cơn thèm ngọt. Thay vì ăn bánh kẹo hay đồ tráng miệng chế biến sẵn, cô tự làm kem que từ nước ép trái cây nguyên chất. So với các món tráng miệng bán sẵn trên thị trường, phương pháp này sử dụng ít đường và chất phụ gia nhân tạo hơn, giúp đơn giản hóa lượng calo nạp vào mà vẫn thỏa mãn được cơn thèm ngọt của cô.

Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng nước ép trái cây vẫn chứa đường tự nhiên và thiếu chất xơ, vì vậy tốt nhất nên ăn trái cây nguyên quả hoặc kết hợp với protein như sữa chua, các loại hạt để ổn định đường huyết.

4. Tập cardio lúc bụng đói vào buổi sáng để tăng hiệu quả đốt mỡ

Cuối cùng, một thói quen quan trọng góp phần tạo nên vóc dáng hiện tại của cô là tập cardio khi bụng đói vào buổi sáng. Sau một đêm dài không ăn, cơ thể có xu hướng sử dụng mỡ làm năng lượng khi vận động, từ đó tăng hiệu quả đốt mỡ. Tuy vậy, cô nhấn mạnh việc tập luyện cần ở cường độ vừa phải, thời gian không quá 30 phút để tránh chóng mặt hoặc hạ đường huyết.

Không có bí quyết nào mang tính "thần tốc", hành trình của Han Hye-yeon là sự kết hợp giữa kiểm soát chế độ ăn, điều chỉnh thói quen sống và duy trì kỷ luật trong thời gian dài. Chính điều này mới là yếu tố giúp cô không chỉ giảm cân thành công mà còn giữ được vóc dáng ổn định theo thời gian.