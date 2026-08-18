Ai bảo 50 tuổi không thể thay đổi: Người phụ nữ Nhật này đã giảm 21,6kg, vòng eo nhỏ đi 26cm và thay đổi ngoạn mục trước buổi họp lớp

50 tuổi có quá muộn để thay đổi vóc dáng? Câu chuyện của một phụ nữ Nhật Bản có thể là câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ.

Từ 75,7kg xuống còn 54,1kg, cô giảm tổng cộng 21,6kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể từ 44,9% xuống 26,3%, trong khi vòng eo từ 102cm giảm còn 76cm.

Nhưng điều khiến màn “lột xác” này gây chú ý không chỉ nằm ở những con số trên cân. Sau khi giảm cân, cô còn thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và phong cách ăn mặc, trông gần như trở thành một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình.

Điều đáng nói là hành trình ấy không bắt đầu bằng một chế độ nhịn ăn khắc nghiệt.

Từng giảm được 10kg nhưng rồi tăng trở lại

Người phụ nữ có tên Marco, cao 1,54m. Ở tuổi 49, cô từng nặng 75,7kg và đã không ít lần cố gắng giảm cân.

Có thời điểm, cô giảm được khoảng 10kg nhưng nhanh chóng quay lại lối sống cũ, thậm chí tăng cân nhiều hơn trước.

Thói quen ăn uống của Marco khá giống nhiều người bận rộn: buổi sáng và buổi trưa ăn rất ít, nhưng đến tối sau giờ làm lại đói và ăn một lượng lớn thức ăn. Trên đường về nhà, cô cũng thường ghé mua đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm tiện lợi.

Lần này, thay vì tiếp tục ép bản thân nhịn ăn, Marco bắt đầu thay đổi từng bước với sự đồng hành của huấn luyện viên.

Mục tiêu không phải là “ăn càng ít càng tốt”, mà là xây dựng lại một nhịp sinh hoạt có thể duy trì lâu dài.

Bữa sáng không cần nhịn: Ưu tiên protein, rau và tinh bột vừa đủ

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong chế độ ăn của Marco là cô không loại bỏ hoàn toàn tinh bột.

Bữa sáng có thể gồm thịt gà, súp lơ, đậu bắp, rau bina, bí đỏ, khoai lang hoặc ngô. Cô cũng kết hợp thêm trứng, sữa chua, cá ngừ, gạo lứt...

Điểm quan trọng là mỗi bữa ăn đều cố gắng có protein, rau xanh và một lượng tinh bột phù hợp, thay vì nhịn đói trong ngày rồi ăn quá nhiều vào buổi tối.

Cách này giúp cô dần điều chỉnh lại thói quen ăn uống và hạn chế tình trạng mất kiểm soát vì quá đói.

Nói cách khác, Marco không tìm một món ăn “thần kỳ” để giảm cân. Cô thay đổi cách mình ăn và quan trọng hơn là thay đổi cách duy trì chế độ ăn đó trong cuộc sống hàng ngày.

Không cần ngày nào cũng chạy bộ: Tập cơ vai, mông, chân và thêm cardio

Song song với việc điều chỉnh chế độ ăn, Marco bắt đầu tập luyện đều đặn.

Các bài tập của cô bao gồm những động tác tăng sức mạnh cho vai, mông và chân, kết hợp với đạp xe tại chỗ và các bài cardio theo nhạc.

Thậm chí, cô còn biến một phần không gian trong nhà thành khu tập luyện nhỏ. Chiếc xe đạp tập trở thành người bạn đồng hành khi cô vừa xem video vừa tập trong khoảng 30-60 phút.

Điều thú vị là Marco không lựa chọn những bài tập quá khắc nghiệt. Cô ưu tiên những hoạt động mình thực sự yêu thích và có thể duy trì.

Đây cũng là một trong những thay đổi quan trọng nhất: thay vì ép bản thân phải tập thật nhiều, cô tìm cách biến vận động thành một phần tự nhiên của cuộc sống.

Điều thay đổi lớn nhất không nằm trên chiếc cân

Sau hành trình giảm 21,6kg, Marco không chỉ có vóc dáng khác trước.

Cô bắt đầu học tiếng Hàn, tập nhảy, đi xem concert của BTS và quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc ngoại hình.

Trước đây, cô từng thiếu tự tin đến mức ngại tham gia những buổi họp mặt bạn bè. Nhưng sau khi thay đổi, cô bắt đầu thoải mái chụp ảnh và tận hưởng diện mạo mới của mình.

Từ kiểu tóc, cách trang điểm đến quần áo, mọi thứ đều được làm mới.

Và có lẽ, đây mới là phần đáng giá nhất của hành trình giảm cân.

Cô không chỉ giảm được 21,6kg. Cô tìm lại cảm giác muốn chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Câu chuyện của Marco cũng cho thấy giảm cân ở tuổi 50 không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chế độ ăn hà khắc hay những buổi tập kiệt sức. Đôi khi, thay đổi lớn lại đến từ những việc rất đời thường: ăn uống đều đặn hơn, vận động theo cách mình thích và dành thời gian cho chính mình.

50 tuổi không phải dấu chấm hết của hành trình thay đổi. Đôi khi, đó lại là lúc một người phụ nữ bắt đầu sống cho mình nhiều hơn.