Á quân MasterChef Mỹ phấn khích, gọi món này của Việt Nam là ‘phép màu ẩm thực’

Trong một video đăng tải ngày 29/7 trên kênh TikTok cá nhân, đầu bếp người Mỹ Nick DiGiovanni đã khiến cộng đồng mạng quốc tế thích thú khi chia sẻ trải nghiệm thưởng thức xôi chiên phồng – món ăn truyền thống độc đáo của Việt Nam.

Đoạn video được quay tại một quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), ghi lại trọn vẹn quá trình đầu bếp Việt chế biến món xôi đặc biệt này. Ban đầu, đó chỉ là một nắm xôi nếp đơn giản, nhưng qua bàn tay khéo léo của người làm bếp, trong khoảng 10 phút, khối xôi ấy dần phồng to, trở thành viên cầu vàng ruộm, căng tròn và giòn rụm.

Khi cắt đôi, bên trong lớp vỏ giòn là phần nếp dẻo, mềm mịn và thơm nhẹ mùi gạo nếp mới – sự kết hợp mà Nick mô tả là “như có phép màu ẩm thực”.

Nick DiGiovanni cho biết, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là hương vị mà còn ở kỹ thuật chiên và kiểm soát nhiệt độ cực kỳ tinh tế. Chỉ cần sai lệch đôi chút, khối xôi có thể bị nổ hoặc không phồng đều.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, Nick còn xếp xôi chiên phồng vào danh sách những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Video trên TikTok của anh nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem, trong khi phiên bản đăng trên YouTube đạt hơn 48 triệu lượt xem. Phía dưới video là hàng trăm nghìn bình luận thể hiện sự tò mò và ngưỡng mộ dành cho ẩm thực Việt.

Món xôi chiên phồng vốn là đặc sản nổi tiếng của các tỉnh Nam Bộ nhưng được rất nhiều người ưa thích. Món ăn được làm từ xôi nếp dẻo, sau khi nấu chín được giã nhuyễn, tạo thành khối rồi đem chiên trong chảo dầu nóng. Khi gặp nhiệt, phần nếp bên ngoài giòn lại, phần trong mềm dẻo, tạo nên cấu trúc “phồng” đặc trưng mà không món ăn nào có được.

Từ video của Nick DiGiovanni, á quân MasterChef Mỹ mùa 10, món ăn dân dã của Việt Nam đã bước ra thế giới và trở thành đề tài được đông đảo khán giả quốc tế chú ý, nhắc đến và trầm trồ ngưỡng mộ.