Á hậu kết hôn với thiếu gia ngành xây dựng, con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng, 2 tuổi được bố mẹ gửi gắm vào trường học phí đắt nhất Hà thành

Á hậu Dương Tú Anh sinh năm 1993, tại Hà Nội. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, người đẹp luôn nhận được sự quan tâm của công chúng vì nhan sắc xinh đẹp và giữ hình ảnh chỉn chu, sạch bóng scandals.

Năm 2018, cô gây bất ngờ khi lên xe hoa cùng thiếu gia ngành xây dựng Phạm Gia Lộc. Và dù có một khoảng thời gian ít hoạt động showbiz song cuộc sống của cặp trai tài gái sắc vẫn luôn khiến mọi người quan tâm, ngưỡng mộ.

Khoảng đầu tháng 1/2019, người đẹp đã công khai chuyện sinh con lên trang cá nhân sau nhiều tin đồn đoán. "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world", Á hậu Tú Anh viết trên trang cá nhân. Được biết, nickname của quý tử nhà người đẹp Hà thành là Kem. Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, gương mặt cực đáng yêu.

Con trai Dương Tú Anh rất đáng yêu với làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh...

Mẹ là Á hậu nổi tiếng, bố là thiếu gia có tiếng ở Hà thành, Kem được nhiều người gọi vui là cậu bé ngậm thìa vàng, rồi thì sinh ra đã ở vạch đích... Điều này kể cũng không sai!

Con trai Dương Tú Anh dù tí tuổi nhưng áo quần, đồ dùng, đồ chơi đều hàng hiệu đắt đỏ. Mỗi lần đi chơi cùng bố mẹ, nhóc tì này đều khoác lên mình những bộ cánh cao cấp, cực bảnh bao.

Những bộ cánh của Kem đến từ nhiều thương hiệu cao cấp như Burberry, Fendi, Gucci...

Đặc biệt, khi vừa đủ 2 tuổi, Kem đã được mẹ chọn cho trường học có học phí khủng nhất Hà Nội với cơ sở vật chất và chương trình học đẳng cấp.

Cụ thể, quý tử nhà nàng Á hậu cùng thiếu gia Hà thành theo học tại British International School BIS - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Theo Tú Anh chia sẻ thì có vẻ Kem vừa "đi bộ đội" vào tháng 1 vừa rồi.

Cậu bé Kem ngày đầu đi học được cả gia đình hộ tống.

"Ông tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học" - Á hậu Tú Anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau một thời gian nhập học, cậu bé có vẻ thích nghi rất nhanh. Người đẹp sinh năm 1993 khoe trên Instagram rằng với Kem "mỗi ngày đi học là một ngày vui".

Kem có vẻ thích nghi tốt và rất thích môi trường ở đây.

Trường British International School Hanoi

Trường British International School Hanoi - Quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (viết tắt là BIS Hà Nội) tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Riverside Hà Nội. Đây là một trong 4 trường Quốc tế Anh tại Việt Nam. BIS cung cấp chương trình giáo dục cho trẻ em từ 2 - 18 tuổi, mức học phí thuộc top khủng nhất hiện nay.

Bảng học phí chi tiết bậc mầm non năm học 2020-2021 như sau (đơn vị triệu đồng):

(Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, học phí của bậc mầm non rơi vào khoảng 258 - 384 triệu đồng/ năm (cả ngày), và 190 - 200 triệu/ năm (nửa ngày).

Về hình thức tuyển sinh, sau khi nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết, học sinh được mời tới trường thực hiện một bài kiểm tra đầu vào và phỏng vấn với hiệu phó của khối với mức phí 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm phí giữ chỗ 70,8 triệu đồng, 23,6 triệu đồng tiền an ninh.

Học phí đắt đỏ, bù lại ngôi trường này được xây dựng theo phong cách hiện đại với đầy đủ tiện nghi, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Từ thư viện, hội trường, phòng chiếu phim, bể bơi trong nhà dài 25m, nhà thể chất và các sân bóng cỏ nhân tạo... đều rất sang trọng, sạch sẽ, hiện đại. Đặc biệt, chương trình học cũng rất đặc biệt như các bộ môn STEAM, Khoa học, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Kịch và Khiêu vũ.

Sân vận động, sân cỏ nhân tạo trong trường. (Ảnh: Nordangliaeducation.com)

Còn học sinh Mầm non thì có thêm các khu bể bơi thu nhỏ, khu vui chơi cát và sân chơi ngoài trời với cụm thiết bị trò chơi liên hoàn.