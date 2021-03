Ông xã Đặng Thu Thảo khoe cảnh con gái ngoan ngoãn đi học, bé Sophie gây ấn tượng vì nhìn lớn phổng phao

Đặng Thu Thảo được mệnh danh là "Hoa hậu của các Hoa hậu" không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, còn bởi lối sống sạch bóng scandal. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Trung Tín vào tháng 10/2017, cô càng ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy thế, người đẹp Bạc Liêu vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý của dân tình. Thậm chí, cả ông xã, các nhóc tì nhà Đặng Thu Thảo cũng "hút fan" chẳng kém gì nàng hậu.

Đặng Thu Thảo cùng chồng và con gái đầu lòng - bé Sophie.

Mới đây, doanh nhân Tín Nguyễn đã chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc mẹ ruột dắt bé Sophie đi học. Cụ thể, ông xã Hoa hậu Đặng Thu Thảo viết: "Photo: Past boss and future boss.

Photographer: Current boss.

P/S: No, I did not take the photo".

(Tạm dịch:

Trong ảnh: Sếp của quá khứ và sếp của tương lai.

Người chụp ảnh: Sếp hiện tại.

P/S: Không, tôi không phải người chụp ảnh).

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa bà nội và bé Sophie.

Rất nhiều bạn bè của doanh nhân Trung Tín đã tinh ý nhận ra "Current boss" - người chụp ảnh thực thụ chẳng ai khác chính là Đặng Thu Thảo. "The 3 most important women in your life! - 3 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời bạn", "Thương Tín", "P/S is not needed - tái bút là không cần thiết"... - nhiều bạn bè để lại bình luận. Thậm chí, có người còn hài hước đùa rằng là chủ tịch nhưng khi về nhà thì Đặng Thu Thảo mới chính là nóc.

Đáng chú ý, bé Sophie lâu lâu không xuất hiện nay trông đã cao lớn phổng phao. Cô bé đeo ba lô và được bà dắt tay đi học khá chững chạc. Nhìn khuôn viên xung quanh đã thấy ngập tràn cây xanh, rất thoáng đãng và mát mẻ. Có vẻ vợ chồng Đặng Thu Thảo rất chú trọng điều này khi chọn trường học cho con.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1991 đã cùng bé Sophie đi thăm quan 1 trường mầm non ở Quận 3 - TP.HCM. Không rõ đây có đúng là nơi mà công chúa đầu lòng nhà Thu Thảo - Trung Tín đang học hay không, nhưng không gian cũng xanh mát, ấn tượng.

