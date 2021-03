Nhiều người nói Trấn Thành thành công nhờ ăn may, xem xong 2 clip này chắc sẽ "quay xe" gấp: Mọi thứ đều từ học hỏi mà ra!

Những ngày gần đây, độ hot của Trấn Thành tăng vùn vụt nhờ bộ phim gây bão phòng vé "Bố già". Tính đến sáng ngày 14/3, "Bố già" đã qua mốc doanh thu 200 tỉ đồng, vượt 'Cua lại vợ bầu' để trở thành phim Việt có doanh thu nội địa cao nhất từ trước đến nay.

Có thể nói, Trấn Thành hiện là một trong những sao nam viên mãn nhất, cả về sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, trước khi thành công như hiện tại, ông xã Hariwon từng có thời đi học khá sóng gió.

Những năm đi học tại THPT Hùng Vương (quận 5, TP HCM), Trấn Thành từng là một học sinh cá biệt với vô số những trò nghịch ngợm. Anh cũng thừa nhận mình khi ấy rất lười học. Danh hài từng khiến cho mẹ "khóc mờ mắt" chỉ để thuyết phục anh đi học môn tiếng Anh.

Trấn Thành thời đi học THPT.

Tốt nghiệp lớp 12, Trấn Thành thi đỗ vào trường Sân khấu điện ảnh. Thế nhưng chỉ sau một năm học đại học, Trấn Thành đã bị đuổi học vì bỏ tiết quá nhiều và nợ học phí trường.

Có thể nói, nam MC đã vươn lên đỉnh cao sự nghiệp nhờ việc học hỏi từ thực tế và không ngừng trau dồi kiến thức của bản thân. Từ một nam sinh nghịch ngợm, mẹ phải năn nỉ ỉ ôi đi học Tiếng Anh thì hiện tại, Trấn Thành có thể bắn tằng tằng đến 3 ngoại ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Hàn.

Thời điểm dẫn chương trình Siêu trí tuệ 2020, anh từng khiến khán giả cả nước ngỡ ngàng khi giao tiếp với cả thí sinh, BGK thuần thục bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Trung. Phong thái nói ngoại ngữ của nam MC vô cùng tự tin và duyên dáng - đậm chất một MC nổi tiếng.

Trấn Thành bắn tiếng Hoa như gió, tự tin đối đáp cùng Vương Phong trong chương trình Siêu trí tuệ.

Trước đó vào năm 2106, Trấn Thành còn từng trổ tài nói tiếng Quảng Đông khi phỏng vấn nữ diễn viên nổi tiếng Hồ Hạnh Nhi. Hay nhiều lần, anh cũng "bắn" tiếng Hàn như gió trên sóng truyền hình.

Trấn Thành phỏng vấn Hồ Hạnh Nhi bằng tiếng Quảng Đông.

Nhiều người cho rằng, thành công ngày hôm nay của Trấn Thành là do may mắn. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng thì nam MC đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức suốt nhiều năm qua. Nếu không thật sự tài năng và ham học hỏi thì có lẽ, sự may mắn của Trấn Thành cũng chẳng thể kéo dài được lâu đến thế...