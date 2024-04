Á hậu Hoàng My sinh con gái đầu lòng ở châu Âu, tiết lộ thông tin đầu tiên về em bé

Mới đây, Á hậu Hoàng My xác nhận đã sinh con gái đầu lòng tại Áo vào đêm 5/4, bằng phương pháp sinh thường. Em bé nặng 3,5 kg, được đặt tên là Ayla. Đến hiện tại, Hoàng My vẫn chưa tiết lộ hình ảnh con đầu lòng với khán giả.

Theo Hoàng My, cô không gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sinh con. Hiện, 2 mẹ con người đẹp đều có sức khỏe tốt. Cô đang được bạn trai Việt kiều và gia đình anh chăm sóc hậu sinh nở. Trước đó, vào cuối tháng 3, á hậu Vbiz từng bày tỏ sự lo lắng khi cô đã quá ngày dự sinh nhưng em bé vẫn chưa có dấu hiệu chào đời.

Á hậu Hoàng My đón con đầu lòng vào ngày 5/4

Hoàng My bay sang châu Âu sum họp cùng bạn trai vào trước Tết Nguyên đán. Khi đó, cô đang ở tuần thứ 32 của thai kỳ. Bạn trai Hoàng My là Việt kiều Áo. Theo chia sẻ của á hậu, bạn trai đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân. Trước đó, cô từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ. Nửa kia còn đồng hành cùng Hoàng My trong hành trình điều trị căn bệnh lạ, phải thực hiện tiểu phẫu hút 4 lít nước trong ổ bụng. Á hậu Hoàng My chia sẻ rằng cô và bạn trai tuy yêu xa nhưng tình cảm vững bền.

Á hậu Hoàng My và bạn trai Việt Kiều

Á hậu Hoàng My, tên đầy đủ là Vũ Thị Hoàng My, sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Cô là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới: Miss Universe (2011) và Miss World (2012).



Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, khi đang là sinh viên khoa thiết kế đa truyền thông tại trường Đại học RMIT Việt Nam. Thời điểm đăng quang, cô được đánh giá cao bởi vẻ đẹp rạng rỡ, sự tự tin và vốn ngoại ngữ tốt. Năm 2022, cô ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bên cạnh H'Hen Niê, Hà Anh và Vũ Thu Phương.

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My còn yêu thích phim ảnh. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để du học tại New York Film Academy (Mỹ).