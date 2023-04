Trước khi kêu Kim Duyên "nhảy xuống từ máy bay mới vui", Á hậu Hoàng My từng làm dậy sóng vì loạt phát ngôn này

Mới đây, netizen được phen dậy sóng trước bình luận kém duyên đến từ Á hậu Hoàng My. Cụ thể, trong một bài đăng Kim Duyên khoe trải nghiệm trên chuyến bay trực thăng ở Mỹ thì Á hậu Hoàng My đã để lại bình luận: "Ngồi trên máy bay vậy có gì vui đâu em, nhảy xuống mới vui". Dù biết giữa Hoàng My và Kim Duyên có mối quan hệ thân thiết nhưng bình luận trên vẫn khiến nhiều người tranh cãi bởi có thể tạo liên tưởng đến những hình ảnh không đẹp.

Một số người cho rằng có thể Hoàng My chỉ có ý trêu ghẹo Kim Duyên. Tuy nhiên, nhiều người phản bác vì dù có thân thiết đến đâu thì bình luận trên vẫn khá "kém duyên" giữa "chốn đông người". Trước ý kiến của netizen, Hoàng My vẫn giữ thái độ không xóa bình luận trong bài đăng của đàn em. Phía Kim Duyên cũng không tương tác bình luận của "chị mẹ" - một biệt danh mà Kim Duyên dành cho Hoàng My.

Hoàng My gây tranh cãi khi có bình luận được cho là "kém duyên" dưới bài viết của Kim Duyên

Đây không phải lần đầu Hoàng My vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn. Còn nhớ thời điểm Kim Duyên thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, Hoàng My cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi tỏ ý bênh vực đàn em. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn của cuộc thi, Kim Duyên khiến netizen hoang mang khi "hồn nhiên" nói rằng nhân vật mình yêu thích nhất Walt Disney là Doraemon (một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản). Nhiều người cho rằng đây là sai sót khó có thể chấp nhận. Kim Duyên phải lên tiếng xin lỗi vì câu trả lời của mình.

Kim Duyên khiến netizen hoang mang vì câu trả lời Doraemon là nhân vật của Disney

Sau đó, Á hậu Hoàng My đã lên tiếng bảo vệ đàn em: "Chị mẹ chỉ đến rạp chiếu phim lần đầu tiên lúc 18 tuổi và cũng không biết Disney và hoạt hình Nhật là gì nếu không học điện ảnh. Không có gì to tát đâu. Yêu con gái". Chưa dừng lại, Hoàng My còn đặt câu hỏi với cư dân mạng: "Giờ đố các bạn phân biệt được các siêu anh hùng Marvel và CD". Tuy nhiên, câu hỏi của Hoàng My lại vấp phải sự mỉa mai ngược từ cư dân mạng vì cô viết ngược hãng sản xuất phim DC thành CD. Ngoài ra, Á hậu Hoàng My cũng không ít lần đối đầu với anti-fan khi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Hoàng My lên tiếng bảo vệ Kim Duyên nhưng bị công chúng mỉa mai ngược

Phát ngôn gây sốc nhất trong sự nghiệp của Á hậu Hoàng My có lẽ là vào năm 2017. Thời điểm đó, nàng hậu gây xôn xao bởi phát biểu so sánh bão số 12 - bão Damrey (năm 2017) với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cụ thể, trong dòng trạng thái gửi các thí sinh Hoàng My viết: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ". Tuy dòng trạng thái đã được xóa ngay sau đó nhưng bức ảnh chụp lại màn hình nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ.

Trước sự phản ứng dữ dội từ dư luận, Hoàng My nhanh chóng lên tiếng giải thích sự việc. Cô cho biết đây là sơ suất lớn của bản thân và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Cô cho biết mình không hề có ý so sánh sự mất mát lớn mà đồng bào miền Trung phải gánh chịu với những gì mà các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gặp phải.

Là nàng hậu xinh đẹp nhưng Hoàng My nhiều lần khiến công chúng ngán ngẩm vì phát ngôn gây sốc

