Á hậu Hoàng My mắc 'bệnh lạ'

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh chuẩn bị nhập viện cùng dòng trạng thái thông báo về tình hình sức khỏe của mình.

Á hậu Vũ Hoàng My viết: "Nhập viện. Cuối cùng mình cũng có can đảm để làm việc này. Bác sĩ đã gửi cho mình một tờ giấy nhập viện để phẫu thuật cách đây 5 năm rồi nhưng mà mình chưa có đủ dũng khí. Giờ mình có chút dũng khí rồi nhưng vẫn run lắm. Nhưng mà phòng bệnh ở đây đẹp ghê. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ ngắm cảnh và thử độ êm của cái giường".

Á hậu Hoàng My nhập viện tại Áo do mắc bệnh lạ.

Trước đó, Á hậu Hoàng My phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh nhưng vẫn có thể sinh hoạt, làm việc và chơi thể thao bình thường.

Tuy nhiên, qua thời gian, túi nước phình to, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể. Cộng thêm mong muốn làm mẹ nên cô quyết định nhập viện ở Áo.

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, Á hậu Hoàng My cho biết: "Tôi phát hiện có túi nước trong cơ thể nhiều năm qua. Tôi cũng đã đi nhiều nước ở châu Âu để thăm khám. Các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân có túi nước này trong cơ thể của tôi. Tuy nhiên, túi nước ngày càng lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi luôn thấy bụng khó tiêu, căng tức. Vì thế, tôi đã quyết định sang Áo để điều trị".

Ngay sau những chia sẻ của Á hậu Hoàng My, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại lời thăm hỏi động viên, đồng thời chúc cô sớm hồi phục sức khỏe.

Hoa hậu Mai Phương Thúy nhắn nhủ: "Mau khỏi bệnh nha cưng".

Diễn viên Trịnh Tú Trung bình luận: "Cố lên em nhé".

Á hậu Hoàng My hiện đang theo đuổi công việc sản xuất phim và làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc.

Hoàng My sinh năm 1988, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, cô từng đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2011 và Miss World 2012.

Bên cạnh đó, nàng hậu từng là giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và cố vấn hỗ trợ Á hậu Kim Duyên trên hành trình đến với Miss Universe lần thứ 70 tại Israel.

Hoàng My cũng là khách mời, giữ vai trò Host trong những buổi đối thoại của Digital series “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam”, TED Talks,…

Trước đó, Á hậu Vũ Hoàng My nhận được học bổng diễn xuất và Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Làm Phim tại New York Film Academy và theo học tại Los Angeles trong gần 3 năm. Năm 2015, Hoàng My trở về Việt Nam trong vai trò Giám đốc đối ngoại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm cùng với việc là một người đẹp năng động, cá tính của showbiz Việt, Vũ Hoàng My luôn để lại những ấn tượng riêng trong lòng công chúng.