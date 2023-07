Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ xuống sắc khó tin ở phim mới: Tủi hờn vì cưới đại gia, tái xuất toàn thất bại

Mới đây, Netflix đã phát trailer đầu tiên của bộ phim Mask Girl, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Go Hyun Jung. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong trailer nhưng Go Hyun Jung đã trở thành đề tài được đông đảo khán giả quan tâm bởi diện mạo khác lạ của mình. Trong phim cô vào vai Kim Mo Mi, một nhân viên bình thường luôn mong ước được nổi tiếng. Khi có tuổi, cô trở nên "xấu xí" nhưng vẫn tự hào về thân hình của bản thân nên quyết định đeo mặt nạ, đội tóc giả và thực hiện ước mơ nổi tiếng bằng cách thực hiện những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.



Nhìn gương mặt hốc hác, phần mí sụp và mái tóc ngắn của Go Hyun Jung, khán giả không khỏi ngỡ ngàng, không dám tin đây là Á hậu nức tiếng một thời, người trước đó dù đã 50 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, đầy quyến rũ. Cùng với sức hút của màn tái xuất này, những thông tin liên quan đến Go Hyun Jung cũng được khán giả tìm kiếm trở lại.

Từng là Á hậu nức tiếng với sự nghiệp phim ảnh huy hoàng

Go Hyun Jung sinh năm năm 1971, ra mắt làng giải trí với tư cách là Á hậu 1 của cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 1989. Ngay lập tức, nhan sắc thanh thuần, trong trẻo nhưng cũng rất quyến rũ của Go Hyun Jung lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong giới làm phim và cô sớm ra mắt với vai trò diễn viên ở bộ phim Love On a Jujube Tree, năm 1990.

Thời điểm những năm đầu 90, cái tên Go Hyun Jung nổi đình đám trên màn ảnh Hàn bởi nhan sắc yêu kiều và năng lực vượt trội, không ít đạo diễn mong muốn có được một cái gật đầu của cô. Đỉnh điểm là tới năm 1995, Go Hyun Jung nổi tiếng hơn bao giờ hết khi xuất hiện trong bộ phim Đồng Hồ Cát, tác phẩm được cả khán giả lẫn giới phê bình đánh giá rất cao. Cho đến nay, Đồng Hồ Cát vẫn là một trong số những tác phẩm kinh điển của phim ảnh Hàn thập niên 90.

Go Hyun Jung thời trẻ

Gián đoạn đầy đáng tiếc vì cuộc hôn nhân bi kịch với tài phiệt nức tiếng

Vào tháng 5/1995, giữa thời điểm sự nghiệp nở rộ hơn bao giờ hết, cô quyết định giã từ ánh hào quang để kết hôn với Chung Yong Jin, phó chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Shinsegae và là cháu trai của người sáng lập Samsung, Lee Byung Chul. Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở New York, hoàn toàn là tình cờ, khi Chung Yong Jin ngỏ ý muốn giúp nàng Á hậu tìm chỗ ngồi tại nhà hát Winter Garden vì cô không giỏi tiếng Anh. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau và trở thành cặp đôi được chú ý bậc nhất thời điểm đó bởi tiếng và quyền của cả hai. Họ đã có 2 người con, 1 trai (sinh năm 1998) và 1 gái (sinh năm 2000).

Tưởng đâu lấy chồng đại gia là sung sướng, ai ngờ năm 2003, Go Hyun Jung bất ngờ công khai việc mình đã ly hôn và mất hoàn toàn quyền nuôi con. Lúc này khán giả mới vỡ lẽ về cuộc sống hôn nhân địa ngục của nàng Á hậu. Bước vào gia tộc nhà chồng, Go Hyun Jung bị khinh miệt vì xuất thân nghèo kém. Cô thường bị cô lập vì không biết tiếng Anh, khi nỗ lực học tiếng Anh thì gia đình lại cố tình nói chuyện bằng tiếng Pháp. Đến lúc đó Go Hyun Jung hiểu rằng cô thật sự bị bài xích khỏi cuộc sống gia tộc. Những tháng ngày làm dâu gia tộc Samsung, Go Hyun Jung bị đối xử như 1 người giúp việc, có một bảng quy tắc riêng mà người ta nhìn vào phải ớn lạnh. Ngay cả khi đã ly dị, cô vẫn không được yên ổn khi Shinsegae dùng quyền lực của một để không một cửa hàng bách hóa nào của họ được phép trưng bày bất kỳ thứ gì liên quan đến Go Hyun Jung.

Khoảnh khắc Go Hyun Jung khép nép trước cha chồng

Nỗ lực tái xuất để các con được nhìn thấy mẹ, sự nghiệp lên xuống thất thường

Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung thậm chí còn bị cấm gặp con, chính bởi vậy cô nỗ lực trở lại, chỉ mong muốn một ngày mình nổi tiếng, các con sẽ được thấy hình ảnh của mẹ trên TV, báo đài. Năm 2005, Go Hyun Jung chính thức trở lại với bộ phim Ngày Xuân nhưng phải tới năm 2009, sự nghiệp của cô mới trở lại thời kỳ đỉnh cao nhờ bom tấn cổ trang Nữ hoàng Seondeok. Cho đến nay, khán giả vẫn thường xuyên gọi Go Hyun Jung với cái tên "Seondeok" bởi đó cũng là một trong số những tác phẩm thành công hiếm hoi của Go Hyun Jung kể từ khi ly dị.

Nổi đình đám là vậy nhưng từ 2010 trở đi, Go Hyun Jung lại cực ít nhận phim mới, chính bởi vậy, sự nghiệp cứ lên xuống thất thường. Những năm gần đây, cô có vẻ lại tiếp tục mặn mà với công việc nên bắt đầu tích cực xuất hiện hơn và cũng ra mắt những tác phẩm mới.

Có điều, khán giả dường như không còn quá mặn mà với nàng hậu, Reflection of You - tác phẩm gần đây của cô thất bại thảm hại khi rating trung bình chỉ dừng lại ở mức 2,6%. Hay trước đó bộ phim My Lawyer, Mr. Joe 2 cũng không thành công được như kỳ vọng. Liệu lần trở lại này ở Mask Girl có giúp cô trở lại thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp?

Nguồn: Naver