Á hậu 4 Miss Grand 2026 - Emoura Phạm: "Tôi tin tưởng lựa chọn của ông Nawat"

Từ cô gái chinh phục chiếc vương miện trong nước đến đại diện Việt Nam ghi tên mình vào Top 5 Miss Grand International 2026, Emoura Phạm cho thấy sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần không ngại thử thách. Danh hiệu Á hậu 4 là cột mốc đáng tự hào, khép lại chặng đường thi đấu nhiều cảm xúc nhưng cũng mở ra những cơ hội mới trên hành trình nghệ thuật của nàng hậu gen Z.

Trở về Việt Nam sau chung kết Miss Grand International 2026, Emoura Phạm mang theo không ít câu chuyện phía sau ánh hào quang khiến khán giả tò mò. Từ sự cố vương miện suýt rơi, chấn thương ngay trước phần thi trang phục dân tộc đến những tranh luận về phong cách trình diễn, nàng hậu đã có những chia sẻ cởi mở trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Visual xinh xắn của Emoura Phạm sau hành trình Miss Grand

Chúc mừng Emoura Phạm với chiến thắng Á hậu 4 tại Miss Grand International 2026. Sau khi được xướng tên ở vị trí Á hậu 4, cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?

Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thật lòng, tôi không nghĩ mình có thể lọt vào Top 5 Miss Grand International 2026, nên khoảnh khắc được xướng tên khiến tôi rất xúc động.

Sau đêm Chung kết, nhiều khán giả Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng Emoura Phạm xứng đáng đạt thứ hạng cao hơn. Bạn nghĩ sao về kết quả của mình tại Miss Grand International 2026?

Tôi tin tưởng Papa Nawat vì ông ấy hiểu rõ tổ chức của mình cần điều gì. Mỗi năm, ông ấy đều đưa ra lựa chọn phù hợp với cuộc thi. Những hoa hậu trước đó cũng đều là những lựa chọn xuất sắc. Vì vậy, tôi tin tưởng vào quyết định của Papa Nawat, cũng giống như cách tôi tin tưởng Sen Vàng, chị Dung và anh Nam sẽ lựa chọn được cô gái phù hợp với họ, dù người đó có phải tôi hay không.

Tôi không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào về kết quả. Tôi thực sự trân trọng tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là những người luôn mong muốn tôi đạt được thành tích cao hơn. Việc lọt vào Top 5 đã là một thành tích vô cùng đáng tự hào khiến tôi cảm thấy vinh dự, may mắn và biết ơn.

Trong các đêm thi Miss Grand International, Emoura Phạm từng gặp sự cố suýt rơi vương miện khi trình diễn nhưng vẫn có màn xử lý ấn tượng. Cảm xúc của bạn thế nào khi xem lại khoảnh khắc đó?

Khi ấy tôi chỉ nghĩ: "Oh no! Oh no! Bây giờ mình phải làm gì đây?". Nhưng sau đó, Emma tự nhủ phải tiếp tục bước đi, giữ thần thái thật đẹp và vẫn phải slay dù có chuyện gì xảy ra. Thật sự tôi rất sợ mình sẽ có một bức ảnh không đẹp vì sự cố này. Nhưng may mắn là mọi thứ vẫn ổn, hình ảnh cuối cùng vẫn rất slay.

Bộ trang phục dân tộc Vinh Quy Bái Tổ của Emoura tại Miss Grand Vietnam 2026 gây chú ý bởi thiết kế cầu kỳ và trọng lượng khoảng 20kg. Việc di chuyển, xoay người và trình diễn trên sân khấu có gây khó khăn cho bạn không?

Tôi thực sự muốn có một phần trình diễn National Costume thật tốt. Tôi cảm thấy khá áp lực vì đây là một trách nhiệm lớn, không chỉ vì bản thân mà còn vì đây là trang phục văn hoá dân tộc của Việt Nam. Một ngày trước đêm thi, trong buổi tổng duyệt phần trình diễn bikini, tôi đã bị trẹo mắt cá chân. Cơn đau không chỉ dừng lại ở mắt cá mà còn lan lên cẳng chân và đầu gối, khiến tôi gặp nhiều khó khăn khi đứng và di chuyển. Trong khi đó, bộ trang phục dân tộc lại rất nặng, nên càng cảm thấy áp lực hơn.

Tôi khá thất vọng vì mọi chuyện diễn ra không như mong đợi và bản thân chưa thể trình diễn tốt nhất vì chấn thương chân. Tuy nhiên, sau đó, khi trò chuyện với nhà thiết kế và những người xung quanh, mọi người đều nói rằng họ thích phần trình diễn của tôi. Tôi không cảm thấy hối tiếc vì mình đã thực sự cố gắng hết sức. Tôi tự hào vì đã vượt qua được trở ngại và hoàn thành trách nhiệm của mình.

Emoura Phạm trình diễn National Costume

Trước đêm Chung kết, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi xoay quanh trang phục, cách trình diễn và mức độ truyền thông của Emoura Phạm. Những ý kiến này có ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn không?

Tôi nghĩ rằng điều đó xuất phát từ việc mọi người luôn dõi theo hành trình của tôi và tôi có trách nhiệm phải lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ họ. Có hai bộ váy được công bố và mọi người bày tỏ ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Khi ấy, chúng tôi cũng khá bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, ê-kíp đã nhanh chóng đưa ra quyết định thay đổi trang phục.

Bộ váy vốn được chuẩn bị cho đêm Chung kết được chuyển sang sử dụng trong đêm Bán kết. Tôi nghĩ đó thực sự là một thiết kế tuyệt đẹp và rất hạnh phúc khi có cơ hội diện bộ váy ấy. Dù xung quanh có nhiều ý kiến trái chiều, tôi vẫn cảm thấy bộ trang phục rất đẹp và những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy cũng vô cùng ấn tượng. Hơn nữa, khi khoác lên mình thiết kế mà bản thân thực sự yêu thích, cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Sau đêm Bán kết, có ý kiến nhận xét Emoura Phạm có phần trình diễn tự tin, tươi trẻ nhưng hơi tham skill, có nhiều động tác múa may, chưa tạo được điểm nhấn và chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý những cú xoay. Bạn nghĩ sao về những nhận xét này?

Tôi nghĩ không có giới hạn nào gọi là "quá nhiều" cả, bởi mỗi người đều có góc nhìn riêng. Những thí sinh tại cuộc thi đều luôn nỗ lực để thể hiện nhiều nhất có thể và trở thành phiên bản nổi bật nhất của chính mình. Tất nhiên, nếu có người không thích phần trình diễn của tôi thì điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi đã cố gắng hết mình, và cũng chấp nhận việc không thể làm hài lòng tất cả.

Thực ra, tôi còn cảm thấy phần trình diễn của mình khá tiết chế. Tôi nghĩ bản thân vẫn có thể làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, thời lượng trình diễn có hạn, trong khi còn 79 thí sinh khác phải xuất hiện trước, tôi thí sinh trình diễn áp chót. Vì vậy, tôi buộc phải cô đọng phần thi, thực hiện mọi thứ ngắn gọn và nhanh chóng hơn.

Phần thuyết trình về hòa bình của Emoura Phạm từng gây chú ý khi bạn bất ngờ cất giọng hát ngay trên sân khấu. Đây là điểm nhấn khá đặc biệt so với phần thể hiện của các thí sinh khác. Emoura Phạm đã lên ý tưởng như thế nào để tạo nên một bài phát biểu vừa truyền tải thông điệp ý nghĩa, vừa chạm đến cảm xúc của khán giả?

Bài hát tôi lựa chọn chính là ca khúc từng sử dụng trong phần thi tài năng tại Miss Grand Vietnam. Tôi muốn mang đến một điều gì đó không chỉ thể hiện tốt hơn khả năng của bản thân mà còn phải vượt qua những gì mình đã làm được trước đây. Tôi biết phần thuyết trình về hòa bình tại cuộc thi ở Việt Nam từng lan truyền rộng rãi, vì vậy tôi muốn lần này cũng tạo được dấu ấn tương tự, thậm chí còn tốt hơn.

Tôi quyết định đưa âm nhạc vào bài phát biểu. Tôi để ý rằng trong phần thi Top 10 mỗi năm, ban tổ chức thường sử dụng ca khúc Heal the World của Michael Jackson. Bài hát được phát xuyên suốt phần trình bày của các thí sinh, với phần nhạc nền vang lên phía sau. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu còn đủ thời gian sau bài phát biểu, mình có thể tận dụng khoảnh khắc ấy để đưa âm nhạc vào, qua đó khiến thông điệp hòa bình chạm đến trái tim mọi người trên khắp thế giới.

Còn ở phần mở đầu, tôi muốn tạo ra một khoảng lặng để tất cả cùng nhận ra rằng chúng ta đang có cơ hội được sống trong hòa bình. Chúng ta có thể ngồi trong khán phòng này, tận hưởng một không gian yên bình và thưởng thức một chương trình như Miss Grand International. Nhưng không phải ai trên thế giới cũng có được điều đó. Hàng triệu người vẫn đang phải sống giữa chiến tranh và trải qua những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tôi muốn mọi người nhận thức rõ hơn về đặc quyền mà mình đang có, đồng thời sử dụng sức mạnh của âm nhạc để kết nối tất cả.

Sau khi kết quả được công bố, fanpage Miss Grand International từng đăng tải thông tin xếp Emoura ở vị trí Á hậu 3, trước khi chỉnh sửa lại thành Á hậu 4. Khi biết về sự việc này, phản ứng của bạn như thế nào? Ê-kíp có giải thích gì với bạn không?

Ban đầu tôi không hề biết về sự việc này. Sau đó, tôi có nghe mọi người bàn luận khá nhiều trên mạng xã hội và cả những người trong ê-kíp cũng đề cập đến chuyện đó. Tuy nhiên, tôi không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Tôi nghĩa sự sai sót thay đổi thứ hạng này không quá nghiêm trọng. Bởi vì tôi đã nhận vương miện và dải băng danh hiệu của mình, có lẽ đây chỉ đơn giản là một lỗi đăng tải. Sau đó, ban tổ chức nhận ra và cập nhật lại thông tin cho chính xác.

Mẹ đã đồng hành cùng Emoura trong hành trình tại Thái Lan. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ xúc động sau đêm Chung kết có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Khi gặp nhau, mẹ đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Mẹ nói rằng mẹ rất tự hào về tôi bởi mẹ đã chứng kiến tôi nỗ lực rất nhiều và làm tốt như thế nào trong suốt hành trình vừa qua. Sự chuẩn bị của tôi không chỉ diễn ra trong thời gian tham gia Miss Grand International mà còn bắt đầu từ trước đó. Vì nếu chiến thắng thì tôi sẽ phải sẵn sàng mọi thứ để có thể lên đường đến Miss Grand International. Gần như tôi không có thời gian nào để nghỉ ngơi. Tính đến thời điểm kết thúc cuộc thi, cả hành trình đã kéo dài khoảng ba tháng với lịch trình chuẩn bị và làm việc liên tục, những ngày dài, những đêm thức khuya, thiếu ngủ và đôi khi không có đủ thời gian để ăn uống đầy đủ. Tất cả đều cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Vì vậy, mẹ vô cùng tự hào khi thấy tôi đi được đến chặng đường cuối cùng và khép lại hành trình bằng một thành tích tuyệt vời như vậy.

Trong suốt hành trình Miss Grand International 2026, Emoura có cơ hội tiếp xúc và đồng hành cùng các cô gái trong Top 5, đặc biệt là tân hoa hậu đến từ Tanzania. Bạn nhận xét thế nào về tính cách, thái độ và cách ứng xử của các nàng hậu phía sau sân khấu?

Tôi nghĩ cô ấy là một người rất ngọt ngào. Tôi nhớ vào buổi tổng duyệt cuối cùng, diễn ra vào sáng ngày Chung kết, tôi đến sân khấu mà không trang điểm. Khi ấy, cô ấy quay sang và nói với tôi rằng: "Bạn thật xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm". Điều khiến tôi cảm thấy đặc biệt chính là dù ở trong hoàn cảnh cạnh tranh, chúng tôi vẫn có thể đối xử với nhau như những người chị em, vẫn dành cho nhau sự tử tế và hào phóng. Chúng tôi vẫn có thể động viên, dành những lời tốt đẹp cho nhau ngay cả khi biết rằng mình đang cùng tranh tài cho một vị trí. Tôi nghĩ đó là điều rất đáng quý. Bởi sau tất cả, sự cạnh tranh không có nghĩa là chúng tôi không thể yêu thương, tôn trọng và đối xử chân thành với nhau.

Trong suốt hành trình Miss Grand International 2026, có khi nào Emoura cảm thấy áp lực vì biết gia đình đã dành nhiều tình cảm, thời gian và nguồn lực để đồng hành cùng mình không?

Tôi không nghĩ gia đình tạo áp lực hay đặt kỳ vọng rằng tôi nhất định phải đạt được một danh hiệu nào đó. Mọi người luôn cởi mở và hạnh phúc khi thấy tôi có cơ hội bước lên một sân khấu lớn như Miss Grand International. Thực ra, trước đây, gia đình chưa từng dám mơ rằng tôi có thể trở thành Miss Grand Vietnam. Việc được đến Thái Lan và đại diện Việt Nam tại một đấu trường quốc tế như Miss Grand International đã là trải nghiệm tuyệt vời. Điều gia đình quan tâm nhất là tôi được an toàn, khỏe mạnh, được chăm sóc chu đáo và luôn nỗ lực hết mình.

Khi trở về Việt Nam và được đông đảo khán giả chào đón tại sân bay, Emoura đã từng tưởng tượng mình sẽ nhận được tình cảm lớn như vậy chưa?

Tôi hoàn toàn không biết trước điều đó, thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy đông đảo mọi người đứng chờ mình tại sân bay. Khoảnh khắc ấy khiến tôi vô cùng xúc động, tôi cảm nhận được tình yêu thương từ Việt Nam và tất cả những người luôn ủng hộ mình. Được tận mắt nhìn thấy nhiều người yêu quý, quan tâm và mong chờ mình trở về nhà là một cảm giác vô cùng đặc biệt, khiến trái tim tôi như được sưởi ấm.

Trở về từ Miss Grand International 2026 với danh hiệu Á hậu 4, Emoura đã có những kế hoạch gì cho chặng đường tiếp theo để tiếp tục phát triển bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực?

Tôi hy vọng có thể tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng của mình để làm những điều mà bản thân vẫn luôn theo đuổi, đó là xây dựng những cây cầu. Tôi muốn trở về Việt Nam và tiếp tục dự án này, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng được 100 cây cầu cho quê hương. Nếu may mắn có thêm cơ hội, tôi cũng mong muốn đưa dự án ra quốc tế để có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Bên cạnh đó, tôi muốn tiếp tục sống đúng với con người mình, lan tỏa tình yêu thương và niềm vui đến mọi người.

Sau hành trình tại Miss Grand International 2026, bạn có dự định thử sức với một bộ phim, các chương trình thời trang hay những lĩnh vực nghệ thuật khác không?

Nếu có cơ hội đến, đặc biệt là cơ hội được đảm nhận một vai diễn, tôi chắc chắn sẽ rất vui và sẵn sàng thử sức. Bởi diễn xuất chính là niềm đam mê của tôi, bởi thực sự yêu thích công việc đang làm thì mới có thể gắn bó lâu dài với nó. Tương tự với âm nhạc, nếu có cơ hội sáng tác, thực hiện các sản phẩm âm nhạc, quay MV, tiếp tục nhảy múa hay thực hiện những bài phát biểu truyền cảm hứng, tôi đều sẵn lòng đón nhận.