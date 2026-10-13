Tôn Thiên trở thành ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua kế nhiệm Lưu Diệc Phi

Gần đây, có thông tin Tôn Thiên sẽ đóng cặp cùng với Thừa Lỗi trong phim Xán lạn chi thượng (tạm dịch Trên cả rực rỡ) dự kiến khởi quay vào tháng 11/2026. Đặc biệt vai nữ chính ban đầu là dành cho Lưu Diệc Phi nhưng vì một số lý do nên đã thay đổi là Tôn Thiên. Điều này càng khiến câu chuyện về định hướng sự nghiệp của hai người đẹp trở thành tâm điểm bàn luận. Từng được xem là hình mẫu khó thay thế của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi đang đối diện một khoảng lặng trong sự nghiệp phim ảnh. Trong khi đó, Tôn Thiên, nữ diễn viên sinh năm 1997, liên tiếp thu hút sự quan tâm nhờ các vai diễn mới và hình ảnh thời trang ngày càng nổi bật.

Hình ảnh của Tôn Thiên trong Paris Fashion Week tháng 9/2026 được đánh giá cao. (Ảnh: Instagram/sq_niki)

Sức bật của Tôn Thiên từ vai diễn trong Đầu xuân tươi sáng đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên, giúp nữ diễn viên tiếp cận thêm một lượng khán giả đáng kể trong năm 2026. Theo các số liệu được chia sẻ trên Weibo, tác phẩm nhanh chóng vượt mốc nhiệt độ 10.000 trên nền tảng Youku sau khoảng bốn ngày lên sóng. Tôn Thiên cũng được ghi nhận có lượng người theo dõi tăng mạnh trong giai đoạn này. Cô tăng hơn 220.000 người theo dõi trong 7 ngày.

Nữ diễn viên không còn chỉ được nhắc đến như một gương mặt trẻ có ngoại hình sáng. Những vai diễn thuộc các dòng phim khác nhau đang tạo điều kiện để cô mở rộng phạm vi nhận diện, từ hình tượng nữ nhân viên văn phòng trong Đầu xuân tươi sáng đến những nhân vật có màu sắc tâm lý khác biệt. Trong thị trường phim truyền hình Trung Quốc, một tác phẩm được khán giả đón nhận có thể tạo ra bước ngoặt cho diễn viên: lượng người theo dõi tăng, cơ hội thương mại mở rộng và khả năng tiếp cận các dự án lớn hơn được cải thiện. Tuy vậy, độ nóng của một bộ phim chưa đồng nghĩa với việc vị thế ngôi sao đã được xác lập bền vững. Thử thách tiếp theo của Tôn Thiên vẫn là duy trì sức hút qua những vai diễn kế tiếp.

Đầu tháng 10/2026, Tôn Thiên xuất hiện tại show diễn Celine trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân - Hè 2027. Sự kiện mang lại cho nữ diễn viên một không gian xuất hiện khác với màn ảnh. Trang phục, thần thái trước ống kính và khả năng thích ứng với ngôn ngữ thời trang cao cấp trở thành những yếu tố góp phần định hình hình ảnh công chúng của cô.

Với một diễn viên đang gia tăng độ nhận diện, những lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế có thể mở ra cơ hội tiếp cận khán giả ngoài thị trường nội địa. Sở hữu chiều cao 1,72 m, vóc dáng cân đối cùng nền tảng ballet được đào tạo trong 7 năm, Tôn Thiên có lợi thế về hình thể, tư thế và khả năng biểu đạt trước ống kính. Một số thông tin trên mạng cho rằng nữ diễn viên xuất thân từ gia đình có tiềm lực kinh tế, sớm tiếp xúc với lối sống thượng lưu và các sản phẩm, dịch vụ cao cấp.

Bộ phim Câu chuyện hoa hồng rất thành công khi phát sóng năm 2024. (Ảnh: Instagram/yifei_cc)

Trong khi đó Lưu Diệc Phi im ắng từ sau phim Câu chuyện hoa hồng. Dự án hoàn tất ghi hình vào tháng 11/2023 và từ đó đến nay nữ diễn viên chưa trở lại phim trường. Điều này khiến khán giả quan tâm hơn đến lựa chọn nghề nghiệp tiếp theo của cô. Thời gian qua, cô cũng ít đóng phim điện ảnh, số lượng tác phẩm truyền hình đếm trên đầu ngón tay như Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng. Cô chủ yếu tham gia các hoạt động thời trang ở trong và ngoài Trung Quốc. Một số báo chí giải trí gần đây đưa tin về đồn đoán liên quan đến mức thù lao và việc điều chỉnh hợp đồng quảng cáo của Lưu Diệc Phi quá cao so với mặt bằng chung. Có thông tin gần đây cô đã mất 4 hợp đồng quảng cáo do nhiều yếu tố kể trên

Lưu Diệc Phi dành thời gian cho hoạt động cá nhân và thời trang trong 3 năm qua. (Ảnh: Instagram/yifei_cc)

Gần đây nhất, việc nhà sản xuất phim Trên cả rực rỡ có ý định thay đổi nữ diễn viên chính từ Lưu Diệc Phi sang Tôn Thiên đã gây chú ý. Trong những năm qua, nhiều đàn em như Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh hay Mạnh Tử Nghĩa cũng từng được đặt cạnh Lưu Diệc Phi trong các cuộc thảo luận về hình mẫu mỹ nhân đại diện cho màn ảnh Hoa ngữ với thế giới. Nhưng các người đẹp này còn thiếu một chút yếu tố đặc biệt để có thể "soán ngôi" thành công. Lưu Diệc Phi có lợi thế từ xuất thân, sự hỗ trợ của gia đình, các vai diễn, độ nhận diện qua nhiều thế hệ khán giả và hình ảnh được xây dựng trong thời gian dài. Do đó, hơn 20 năm qua, dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh trong những năm gần đây, cô vẫn giữ được vị trí riêng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Tôn Thiên có lợi thế hình thể nhờ học ballet nhiều năm. (Ảnh: Instagram/sq_niki)

Nếu muốn trở thành một gương mặt có sức ảnh hưởng tương đương, Tôn Thiên cần chứng minh nhiều hơn một thời điểm bùng nổ: khả năng lựa chọn kịch bản, sức hút của các tác phẩm tiếp theo, sự đa dạng trong diễn xuất và độ bền của lượng khán giả. Kinh nghiệm đào tạo này có thể hỗ trợ khả năng kiểm soát hình thể và biểu đạt trước ống kính, dù sức hút trên màn ảnh vẫn cần được đánh giá qua diễn xuất, lựa chọn kịch bản và chất lượng tác phẩm. Trong cuộc cạnh tranh giữa các nữ diễn viên trẻ, ngoại hình có thể giúp một gương mặt được chú ý nhanh hơn. Song để chuyển sự chú ý thành vị thế lâu dài, điều quan trọng hơn vẫn là khả năng tạo ra những nhân vật có sức sống và dấu ấn riêng.