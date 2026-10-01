Miss Grand International gây khó hiểu: Emoura Phạm là Á hậu 4 hay Á hậu 3?

Miss Grand International 2026 đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện sự không thống nhất trong cách công bố thứ hạng của đại diện Việt Nam Emoura Phạm.

Cụ thể, hình ảnh ghi lại tại đêm chung kết hiển thị dòng chữ “Miss Grand Vietnam - 4th Runner-Up Miss Grand International 2026”, tương ứng với danh hiệu Á hậu 4. Tuy nhiên, trong bài đăng mang tiêu đề “Congratulations | MGI 2026 Runner-Ups” trên fanpage chính thức của Miss Grand International, đại diện Việt Nam lại được xếp ở vị trí “3rd Runner-Up”, tức Á hậu 3.

Theo nội dung bài đăng, thứ hạng các đại diện được công bố gồm: Miss Grand Ecuador là Á hậu 1, Miss Grand Netherlands là Á hậu 2, Miss Grand Vietnam là Á hậu 3 và Miss Grand Guatemala là Á hậu 4.

Như vậy, hai thông tin được ghi nhận đang có sự khác biệt trực tiếp về vị trí của Emoura Phạm. Đây không đơn thuần là cách gọi danh hiệu khác nhau, bởi Á hậu 3 và Á hậu 4 tương ứng với hai thứ hạng riêng biệt trong kết quả cuộc thi.

Điểm khiến sự việc được chú ý là cả hai thông tin đều gắn với Miss Grand International 2026: Một bên là dòng chữ xuất hiện trên hình ảnh tại đêm chung kết, bên còn lại là nội dung trong bài đăng công bố các Á hậu trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Sự khác biệt này khiến người theo dõi có cơ sở đặt câu hỏi về thứ hạng cuối cùng của đại diện Việt Nam. Liệu thông tin hiển thị tại đêm chung kết có nhầm lẫn, hay ban tổ chức đã có sự điều chỉnh trong quá trình công bố kết quả? Hiện chưa thể đưa ra kết luận chỉ từ hai hình ảnh nói trên.

Đáng chú ý, bài đăng công bố các Á hậu được cung cấp ghi rõ Miss Grand Vietnam ở vị trí “3rd Runner-Up”, trong khi hình ảnh tại đêm chung kết lại ghi “4th Runner-Up”.

Lịch sử bài đăng cho thấy thông tin đã được chỉnh sửa lại sau khi netizen tràn vào bình luận.

Sự việc cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thống nhất thông tin trong một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đặc biệt với những nội dung liên quan trực tiếp đến danh hiệu và thành tích của thí sinh. Chỉ một khác biệt về thứ hạng cũng có thể khiến khán giả bối rối, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về quy trình công bố kết quả.

Hiện từ những hình ảnh được ghi nhận, điều có thể xác định là thông tin về thứ hạng của đại diện Việt Nam chưa thống nhất giữa phần hiển thị tại chung kết và bài đăng trên fanpage chính thức. Cần chờ phản hồi hoặc thông báo làm rõ từ Miss Grand International trước khi khẳng định đâu là danh hiệu cuối cùng của Emoura Phạm. Sau nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng bài đăng trên fanpage có dấu hiệu ghi nhầm thứ hạng, chứ không phải ban tổ chức đã đổi kết quả.

Điều này cũng khiến cư dân mạng "sục sôi", nhiều người tỏ ra thất vọng khi không có sự đồng nhất và chuyên nghiệp của một cuộc thi quốc tế.