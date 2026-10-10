Chung kết Miss Grand International: Emoura Phạm lọt top 25, Hương Giang xuất hiện "chặt chém" dàn hậu quốc tế

Sau nhiều tuần tranh tài, gần 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào đêm thi cuối cùng của Miss Grand International 2026, diễn ra tối 10/10 tại Thái Lan. Đây là thời khắc các thí sinh cùng hướng đến chiếc vương miện danh giá, đồng thời khép lại hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua những phần thi quan trọng, như trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, thuyết trình về hoà bình, ứng xử. Qua mỗi vòng thi thì những thí sinh xuất sắc sẽ gọi tên theo top, lần lượt là top 25, top 20, top 10, top 5.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Emoura Phạm. Trước thềm chung kết, người đẹp nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, trong đó có những bảng dự đoán xếp cô ở nhóm ứng viên nổi bật. Sau màn trình diễn bán kết được chú ý, khán giả trong nước đang kỳ vọng Emoura Phạm sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu quyết định và tạo nên dấu ấn cho nhan sắc Việt.

Mọi diễn biến đáng chú ý của đêm chung kết Miss Grand International 2026 sẽ được tường thuật trực tiếp dưới đây.

Công bố kết quả

Sau những giây phút hồi hộp, kết quả chung cuộc được công bố. Và Emoura Phạm đã được xướng tên đầu tiên cho ngôi vị Á hậu 4. Sau đó, các vị trí còn lại cũng được ấn định:

Á hậu 3: Miss Grand Guatemala

Á hậu 2: Miss Grand Hà Lan

Á hậu 1: Miss Grand Ecuador

Hoa hậu: Miss Grand Tanzania

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Emoura Phạm thi ứng xử Top 5

Để tìm ra tân Hoa hậu, top 5 sẽ trải qua phần thi ứng xử. Trước câu hỏi: "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh và quyền tự chủ cần sở hữu những phẩm chất nào?", Emoura Phạm đã có phần trả lời mượt mà:

"Theo tôi, cô ấy nên là một chiếc cầu. Một chiếc cầu giúp mọi người có thêm nhiều cơ hội, tiếp thêm sức mạnh cho người khác và có thể giúp đỡ những người xung quanh. Đó là lý do vì sao gia đình tôi và tôi đã khởi động dự án "100 Cây cầu cho quê hương". Bởi vì tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh là người biết giúp đỡ và quan tâm đến người khác.

Sứ mệnh của tôi là xây dựng những cây cầu khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dành cho những gia đình và cộng đồng ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình tôi. Đến hôm nay, chúng tôi đã xây dựng được 18 cây cầu. Cây cầu thứ 19 và thứ 20 cũng gần như đã hoàn thành.

Tôi tin rằng những cây cầu này giúp trẻ em tiếp cận với nhiều cơ hội hơn, đến trường thuận lợi hơn, giúp các gia đình cải thiện cuộc sống và biến những ước mơ thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh là người biết kết nối mọi người, trở thành chiếc cầu nối để giúp những người khác có thêm sức mạnh và cơ hội phát triển".

Phần phi ứng xử Top 5 của Hoa hậu Emoura Phạm tại đêm Chung kết Miss Grand International 2026.

Công bố Top 5

Sau phần thi trang phục dạ hội và thuyết trình về hòa bình, ban tổ chức Miss Grand International 2026 bước vào thời khắc công bố Top 5 chung cuộc. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở vòng ứng xử, tiến gần hơn đến chiếc vương miện danh giá.

Top 5 Miss Grand International 2026: Ecuador, Guatemala, Hà Lan, Việt Nam và Tanzania.

Emoura Phạm tiến vào Top 5 chung cuộc

Emoura Phạm trình diễn trang phục dạ hội

Sau khi hoàn thành phần thi thuyết trình về hòa bình, Top 11 Miss Grand International 2026 bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được chiêm ngưỡng trọn vẹn thiết kế evening gown mà đại diện Việt Nam Emoura Phạm lựa chọn cho đêm chung kết.

Người đẹp xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội tông vàng champagne lộng lẫy, được đính kết cầu kỳ với hàng loạt chi tiết ánh kim, pha lê lấp lánh. Thiết kế ôm sát vóc dáng, kết hợp phần cổ trễ vai và những đường cắt xẻ tinh tế, giúp Emoura Phạm tôn lên đường cong quyến rũ.

Trong bộ trang phục lộng lẫy, Emoura Phạm tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô sải bước uyển chuyển, giữ thần thái tự tin, liên tục biến hóa biểu cảm và tạo dáng trước ống kính. Đặc biệt, phần tà váy dài thướt tha góp phần tăng hiệu ứng thị giác mỗi khi người đẹp di chuyển trên sân khấu.

Phần trình diễn dạ hội của Hoa hậu Emoura Phạm tại đêm chung kết Miss Grand International 2026

Phần thi thuyết trình về hoà bình

Sau phần thi áo tắm, Top 11 Miss Grand International 2026 bước vào phần thi thuyết trình về những vấn đề thời sự, một trong những chặng thi quan trọng trước khi tìm ra Top 5 chung cuộc. Tại đây, các người đẹp không chỉ thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, mà còn phải bày tỏ quan điểm, góc nhìn cá nhân trước những vấn đề đang được quan tâm trên thế giới.

Là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi thuyết trình, Emoura Phạm khép lại phần tranh tài bằng màn thể hiện tự tin và suôn sẻ. Đại diện Việt Nam trình bày gãy gọn, biết cách nhấn nhá ở những ý quan trọng, kết hợp biểu cảm gương mặt cuốn hút và phong thái làm chủ sân khấu. Đáng chú ý, điểm nhấn trong phần thi của Emoura Phạm nằm ở khoảnh khắc cô bất ngờ cất giọng hát để kết thúc bài thuyết trình. Chất giọng truyền cảm của người đẹp khiến nhiều khán giả có mặt tại khán phòng bất ngờ, liên tục hú hét và cổ vũ.

Bài thuyết trình của Emoura Phạm: "Trong 3 giây tới, tôi muốn tất cả chúng ta cùng giữ im lặng hoàn toàn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bạn có nghe thấy âm thanh nào không? Đó chính là thanh âm của hòa bình. Không tiếng súng, không tiếng bom đạn, cũng chẳng có những tiếng kêu gào trong sợ hãi. Với chúng ta, 3 giây im lặng có thể chẳng đáng là bao, nhưng với hàng triệu người đang sống giữa chiến tranh, đó có lẽ là âm thanh mà họ khao khát được nghe nhất. Một người mẹ mất đi đứa con của mình sẽ đau đớn như nhau, dù bà đến từ bất kỳ quốc gia nào. Một đứa trẻ không còn cha cũng sẽ cảm thấy bơ vơ, bất kể em nói ngôn ngữ gì. Bởi nỗi đau không cần hộ chiếu, nước mắt không phân biệt quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên bị ngăn cách bởi những đường biên giới. Vì thế, hãy cùng nhau góp sức chữa lành những tổn thương và xây dựng một thế giới hòa bình hơn".

Emoura Phạm tung chiêu ở phần thi thuyết trình

Top 10 được gọi tên

Ở phần thi áo tắm của Top 25, các thí sinh lần lượt khoe vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ cùng thần thái tự tin trên sân khấu Miss Grand International 2026. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm gây chú ý khi xuất hiện trong bộ bikini màu xanh lá, thiết kế cut-out táo bạo, kết hợp những chi tiết dây mảnh quấn quanh eo, tôn lên hình thể khỏe khoắn.

Người đẹp lựa chọn mái tóc đen uốn xoăn sóng lớn, buông dài, tạo vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa phóng khoáng. Trên sàn diễn, Emoura Phạm thể hiện những bước catwalk chắc chắn nhưng vẫn có độ mềm mại, uyển chuyển. Đáng chú ý, khi ống kính hướng về phía mình, mỹ nhân Việt liên tục biến hóa biểu cảm, từ ánh mắt sắc sảo đến những cú xoay người, tạo dáng đầy cuốn hút. Phần trình diễn giúp cô phô diễn lợi thế hình thể, đồng thời cho thấy sự tự tin khi làm chủ sân khấu trong chặng đua quan trọng của cuộc thi.

Ngay sau đó, top 10 thí sinh xuất sắc nhất cũng được gọi tên lần lượt và Emoura Phạm tiếp tục tiến vào vòng trong. Đáng chú ý, một khoảnh khắc bất ngờ được BTC công bố trên sóng, đó là việc lấy thêm một suất, từ top 10 thành top 11. Và thí sinh được gọi tên cuối cùng là Puerto Rico.

Phần trình diễn bikini của Hoa hậu Emoura Phạm tại đêm Chung kết Miss Grand International 2026

Khoảnh khắc Emoura Phạm được xướng tên vào Top 11

Top 11 chung cuộc Miss Grand International 2026

Emoura Phạm lọt top 25

Không lâu sau màn hô tên, top 25 đã được công bố và Emoura Phạm là một trong số những cái tên đầu tiên được xướng lên. Các thí sinh sẽ thi trang phục áo tắm, khoe trọn vẻ đẹp hình thể.

Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được gọi tên vào Top 25

Danh sách 25 người đẹp bước vào vòng thi tiếp theo

80 thí sinh hô tên, Emoura Phạm khoe visual bùng nổ

Mở màn đêm chung kết Miss Grand International 2026 là phần đồng diễn của 80 thí sinh trên sân khấu được dàn dựng rực rỡ. Bất chấp góc máy fancam, Emoura Phạm xuất hiện nổi bật với bộ trang phục xanh ánh kim, kết hợp khăn choàng mềm mại. Thiết kế bắt sáng dưới hệ thống đèn sân khấu, giúp người đẹp thu hút ánh nhìn giữa đội hình các thí sinh.

Ngay sau phần đồng diễn, các người đẹp bước vào màn hô tên đặc trưng của Miss Grand International. Emoura Phạm thể hiện nguồn năng lượng tự tin, nở nụ cười rạng rỡ và thực hiện những bước catwalk chắc chắn khi tiến ra sân khấu. Phong thái dứt khoát cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp đại diện Việt Nam có màn chào sân đầy sức sống, mở đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện trong đêm thi quyết định.

Phần hô tên của Emoura Phạm trong đêm chung kết

Emoura Phạm toả sáng với mọi góc chụp

Bên cạnh phần thi của các thí sinh, sự xuất hiện của Hương Giang trên sân khấu chung kết cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đảm nhận vai trò một trong 5 MC nữ của đêm thi, người đẹp gây ấn tượng với thiết kế đầm xanh pastel trễ vai, phần thân ôm sát đính kết lấp lánh và chân váy xòe bồng bềnh, kết hợp chi tiết lông vũ tạo điểm nhấn ở vai. Lối trang điểm sắc sảo, mái tóc đen uốn sóng cùng thần thái tự tin giúp Hương Giang nổi bật giữa dàn người dẫn chương trình quốc tế.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All-Star, người đẹp tiếp tục cho thấy sức hút trên sân khấu sắc đẹp với phong cách thời trang lộng lẫy, quyến rũ. Màn xuất hiện lần này được ví như một màn "chặt chém" hết cỡ, khiến khán giả khó rời mắt.

Hương Giang diện chiếc đầm "khổng lồ" khi làm MC đêm chung kêt